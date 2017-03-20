Пятигорск: полицейские убили отказавшегося остановиться водителя

В Пятигорске в отношении двух инспекторов дорожно-патрульной службы возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По версии следствия, 18 марта полицейские избили водителя автомобиля, который был задержан после погони. Из-за полученных травм 25-летний водитель скончался.

В управлении Следственного комитета России по Ставропольскому краю отмечают, что в отношении еще двух инспекторов ДПС, которые также участвовали в погоне, возбуждено дело по статье о "превышении должностных полномочий". В настоящее время все обвиняемые задержаны.