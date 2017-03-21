Убитый в СИЗО директор "Роскосмоса" отказывался признать вину

Убитый в московском СИЗО экс-директор "Роскосмоса" Владимир Евдокимов не собирался признавать вину и сотрудничать со следствием. Об этом сообщила ТАСС один из его адвокатов Елена Капчинская.

По её словам, Евдокимов не обладал какой-либо ценной для следствия информацией, а отказ от признания вины был его "принципиальной позицией". Адвокат также не верит в версию о суициде своего подзащитного.

Накануне в СМИ появились сообщения, что убийство высокопоставленного сотрудника госкорпорации могло быть выгодно тем, на кого Евдокимов мог дать показания.

Тело Евдокимова было найдено 18 марта с колотыми ранениями в области сердца в туалете камеры. По данным "Интерфакса", перед смертью Евдокимов оказал сопротивление нападавшим.

Как стало известно в понедельник, месяц назад топ-менеджер "Роскосмоса" был переведен в камеру без видеонаблюдения. Конфликтов с сокамерниками, которых сейчас допрашивают следователи, у Евдокимова не было.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". По данным СМИ, следствие рассматривает и версию о заказном убийстве.

Владимир Евдокимов находился в московском СИЗО с декабря 2016 года. Бывшего директора "Роскосмоса" обвиняли в мошенничестве на 200 млн рублей с недвижимостью самолетостроительной корпорации "МиГ".





