Молодо-зелено

В Навального кидают яйца. Навального обливают зеленкой. Иными словами, Навальный гастролирует по России в рамках предвыборной кампании, которую объявил уже давно. Вот его и встречают, пытаясь закидать пищевыми продуктами, как в Новосибирске, или небезуспешно закидывая, как в Кемерове, либо окатывая антисептическим средством, как в Барнауле. Что ни день - то новость, и сводки вроде однообразны, но постичь происходящее нелегко. Непонятно, как это все воспринимать: Навального, открывающего свои предвыборные штабы в глубинке, и неравнодушных аборигенов, обстреливающих его яйцами и поливающих зеленкой.

Впрочем, к неравнодушным особых вопросов нет. Одного из них, который метал, задержали, и при составлении протокола он естественным образом оказался помощником депутата Законодательного собрания Новосибирской области от «Единой России». Другого отловить не удалось, поскольку его машина скрылась во дворе администрации Алтайского края. То есть гнев народа, как в советские времена, изображают агрессивные привластные холуи, и спросить у тех, кто вооружал их перед нападением на гастролера, хочется лишь одно: это местная самодеятельность или же нооскоп г-на Вайно в действии? И ежели такого рода приказы поступают из Кремля, то чего ожидать дальше? Дальнейшего усугубления маразма или прямого политического террора против несогласного и его сторонников? Соединения этих двух методик?

Ключевым тут представляется день 26 марта – дата сакральная, поскольку на этот день в будущем году вроде бы (если не перенесут на 18-е, в честь аншлюса) назначены выборы Владимира Путина. Однако речь идет о годе нынешнем, о протестной акции, анонсированной Алексеем Навальным в Москве: шествие от Тверской заставы до Охотного Ряда и митинг напротив здания нижней палаты парламента. Как известно, в проведении акции мэрия ему отказала, не предложив никакого иного места взамен, и Алексей Анатольевич на этом основании считает демонстрацию согласованной. В соответствии с одним из постановлений Конституционного суда.

Спрашивается: как правильно отметить сакральную дату?

Есть точка зрения, что начальство, празднуя на свой лад столетие двух русских революций, решило основательно прикрутить гайки, чему есть немало внешних примет. Имитация оттепели, как перед Олимпиадой, после которой начались большие игры в соседней стране и дома. Санкции, медленно и последовательно разрушающие российскую экономику. Трамп, не оправдавший надежд.

А технология провокации банальна: сперва людей выманивают на площадь, а потом избивают и сажают. При этом роль самого кандидата в президенты Навального, призывающего граждан пренебречь запретами, поверить Зорькину и выступить, неясна. Равно как и повод немножко странный.

Ситуация в стране непостижимая, и на забрызганном зеленкой лице главного нашего оппозиционера отражаются чувства разнообразные

Главная мишень сегодня: коррумпированный Димон, последняя надежда системных либералов перед «рокировочкой». Поэтому вообще трудно сказать, выйдут ли граждане в массовом порядке свергать безобидного Дмитрия Анатольевича, который только тем и запомнился в последнее время, что признал отсутствие денег, велел держаться, закупал кроссовки в товарных количествах, скупал через друзей итальянские виноградники и забанил Навального в социальной сети Twitter. Премьер-министр не вызывает сильных чувств, и рисковать свободой, требуя его отставки 26 марта, – согласитесь, некое излишество. Это даже глупость – дать себя спровоцировать из-за Медведева. Особенно в том случае, если людей реально изобьют и посадят, а Дмитрия Анатольевича по итогам новой Болотной сошлют на место Зорькина, в Конституционный суд.

Впрочем, данный сценарий можно счесть конспирологическим, поскольку имеется и другой, куда проще. Навальный сегодня, после отмены приговора Кировского райсуда, вновь имеет право баллотироваться в Кремль и стремится воспользоваться моментом. Оттого и единоборствует с Димоном, выбрав для поединка самую мягкую грушу. Оттого и обещает поддержать на выборах столичного мэра кандидата от КПРФ, что рассчитывает на левый электорат. Оттого и создает предвыборные штабы в глубинке, и зовет людей на митинги, и намеревается выступить в Москве, что человек он отчаянный, а ситуация в стране не столь благостная, как можно предположить, читая опросы прикремленных социологических служб. Ситуация в стране непостижимая, и на забрызганном зеленкой лице главного нашего оппозиционера отражаются чувства разнообразные: веселье, ненависть, азарт, страх, решимость.

То есть Навальный лично сильно рискует и предлагает рискнуть всем, кому обрыдла эта эпоха, это государство, эта власть, эти яйца, эта зеленка. Ну и начальство ему волей-неволей подыгрывает, отрабатывая на нем в провинции необычайно тупые методики из древних методичек. А что с ним делать дальше, с Навальным, и как реагировать, если народ соберется в Москве под стенами Думы, – о том начальство пока не ведает. Как в той же столице в 2011-2012 годах, покуда законно избранный не склонился к мысли: «Они мне испортили инаугурацию – я им испорчу жизнь».

Вот и выходит, что самое ближайшее будущее в ситуации, смахивающей на безнадежную, вдруг видится непредсказуемым. Не верится, что лидер Партии прогресса и тысячи его сторонников выйдут на широко объявленную демонстрацию – и ничего им за это не будет. Не хочется верить, что их примитивно разводят. Жалко упустить шанс. Глупо повестись на провокацию. До сакральной даты остаются считанные дни, и каждый решает за себя, что ему делать и куда идти 26 марта. Подставляться или не подставляться. Опыт подсказывает, что делать нечего и никуда ходить не надо. Сердце отвергает подсказку.

Илья Мильштейн – журналист

Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции