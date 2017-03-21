Лукашенко рассказал о задержании "десятков боевиков с оружием"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в районе Бобруйска и Осиповичей были задержаны "несколько десятков боевиков, которые готовили провокации с оружием". По словам Лукашенко, тренировочные лагеря также были на Украине и, возможно, в Польше и Литве.

Так Лукашенко прокомментировал свои слова об усилении "пятой колонны" и "западных фондов" в стране, сказанные им во время выступления, посвященного будущим военным российско-белорусским учениям "Запад-2017". Также президент Белоруссии рассказал о том, что на границе с Украиной пограничники пресекли "попытку прорыва" автомобиля с вооруженными людьми. После этого Государственная пограничная служба Украины усилила контроль на пограничных постах в направлении Белоруссии.

Лукашенко не сказал, кого именно он считает "пятой колонной" и теми, кто нагнетает напряженность. Более подробную информацию о задержанных "боевиках" он пообещал раскрыть позже.

Слова Лукашенко прозвучали на фоне массовых протестов против так называемого "закона о тунеядцах" в разных городах страны. Власти запрещают многие акции, штрафуют и отправляют под административный арест организаторов. На 25 марта, когда в Белоруссии празднуется День Воли, запланированы самые масштабные протесты.