Греф: Сбербанк ищет варианты выхода из Украины

Сбербанк рассматривает варианты максимально быстрого выхода с украинского рынка. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, банк рассчитывает на поддержку со стороны властей Украины.

Запрет на проведение межбанковских операций между дочерним Сбербанком на Украине и материнской структурой в России Греф назвал "дискриминационным решением".

16 марта президент Украины Петр Порошенко ввел санкции против дочерних отделений российских государственных банков. Ограничения коснулись Сбербанка, ВТБ, БМ Банка и Проминвестбанка. Перечисленным финансовым учреждениям запрещено выводить деньги из Украины.

Санкции связаны с решением Сбербанка обслуживать клиентов, которые предъявляют в качестве удостоверения личности паспорта, выданные на подконтрольных пророссийским сепаратистам территориях Донбасса.

