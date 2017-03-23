"Запасных аэродромов нет"

Конфликт вокруг "наследия Рерихов" вышел на новый уровень. 20 марта Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Государственного музея Востока о выселении Международного Центра Рерихов из усадьбы Лопухиных, в которых располагается общественный Музей имени Н.К. Рериха. 7 марта в Центре Рерихов прошли обыски с участием спецназа, часть картин была изъята и передана на хранение в Государственный музей Востока.

В Центре Рерихов с решением Арбитражного суда не согласны и собираются его оспаривать. Ранее руководство центра обвинило Министерство культуры России и музей Востока в "планомерном уничтожении" музея, а следственные органы – в его "вооруженном захвате".

Во время обыска в Международном центре Рерихов 7 марта сотрудники правоохранительных органов изъяли более 200 картин. В МВД заявили, что обыск связан с делом о мошенничестве, возбужденном в отношении экс-главы банка, в котором хранились деньги организации.

Речь идет об изъятии тех картин, которые поступили в Международный центр Рерихов от Бориса Булочника, экс-владельца Мастер-банка, который обвиняется в мошенничестве и находится в розыске. Борис Булочник увлекается учением Николая Рериха, раньше он был членом правления Международного центра Рерихов, финансировал восстановление усадьбы Лопухиных в центре Москвы и открытие в ней Центра-музея имени Николая Рериха.

Вице-президент центра Рерихов Александр Стеценко отметил, что "дело Булочника" было лишь предлогом для "вооруженного захвата музея". Вот как он комментирует вердикт Арбитражного суда о выселении центра Рерихов из усадьбы Лопухиных:

Это решение подрывает обязательства государства перед Святославом Рерихом

– Это решение является незаконным по многим основаниям. И в материалах дела нет убедительных доказательств грубейших нарушений Международным центром Рерихов, которые позволяли бы расторгнуть договора безвозмездного пользования и выселить нас из усадьбы Лопухиных. Когда получим текст решения, будем его обжаловать. Данным действием Арбитражный суд Москвы поставил точку в очень важном вопросе.

Дело в том, что этим решением ликвидируются обязательства государства, данные Святославу Николаевичу Рериху, гражданину Индии. Создавая музей, он передал в 1990 году свое наследие в Россию с двумя условиями: первое – он передает наследие для создания общественного музея, и второе – для общественного музея передается усадьба Лопухиных, которую он лично выбрал из ряда предложенных зданий правительством Москвы. И до вчерашнего дня, по крайней мере, это выполнялось. Нас пытались выселить, но неоднократно суды не принимали такого решения. И вот такое решение принято . Следовательно, этим решением нарушаются обязательства государства, данные Святославу Рериху. А это подрывает правовую основу нахождения наследия на территории России. Вот что самое страшное!

–​ Какова судьба картин, изъятых в ходе недавних обысков и переданных в Музей Востока?

Обыск и изъятие картин были незаконными

– Мы считаем, что обыск и изъятие произошли незаконным путем. Более того, обыском и изъятием руководили сотрудники Министерства культуры, которые использовали следственные органы для достижения цели – ликвидация нашей организации и изъятие у нее наследия. Я не знаю, они признаны или не признаны вещдоками, но они сразу же переданы музею Востока, и их увезли из нашей усадьбы сразу в музей, что является грубейшим нарушением! И мы будем это опротестовывать.

–​ В музее Востока говорят, что картины переданы туда по закону...

– Вы знаете, у нас как чиновник относится к закону? Так, чтобы это было в его интересах. Поэтому манипулирование законом – это не новость для чиновника, в ущерб закону, правам гражданского общества, правам нашей общественной организации и так далее. Это неудивительно.

–​ Как мне кажется, нынешняя эскалация вашего конфликта с музеем Востока и с Министерством культуры –​ это продолжение спора за наследие Рерихов. В чем его суть?

Основная часть наследия Рерихов разворована

– Вы знаете, здесь много причин. Первая причина почти что криминальная. Дело в том, что основная часть наследия, которая передана Рерихами в Россию, разворована. Это первое. И самое страшное в том, что никто не хочет в этом разбираться! За это однозначно несут ответственность чиновники, которые допустили это воровство. Святослав Николаевич неоднократно обращался к государству, чтобы не допустили расхищения наследия из квартиры Юрия Николаевича, но квартира была разграблена, и основной грабеж произошел уже в современной России.

Вторая причина, и одна из самых ужасных, – дело в том, что сама коллекция, принадлежащая Святославу Николаевичу и переданная им общественной организации, которая до сих пор находится в Государственном музее Востока, в ней незаконно отсутствует ряд картин. И власть не желает проводить никаких расследований и установливать виновных. Вот в чем самая большая проблема, потому и пытаются нас уничтожить, чтобы никто больше не поднимал никогда никаких вопросов.

–​ Что вы будете делать в случае выселения?

Запасных аэродромов у нас нет

– Никаких запасных аэродромов у нас нет, потому что мы всегда считали, что власть существует не только для защиты интересов чиновников, но и для защиты интересов гражданского общества, по крайней мере, хотя бы общественной организации, которая столько много сделала для России, рассказал вице-президент центра Рерихов Александр Стеценко.

Заместитель директора Музея Востока Тигран Мкртычев с этой позицией категорически не согласен. Он считает, что Центр Рерихов занимает усадьбу Лопухиных незаконно, а обвинения в рейдерском захвате и присвоении изъятых во время обысков картин считает необоснованными:

– Начнем с рейдерского захвата. А что усадьба Лопухиных принадлежала международной организации Международный центр Рерихов?

–​ Они говорят о долговременной аренде, которую им помог оформить Борис Ельцин. И нынешние московские власти вроде бы были не против...

Эти "божьи люди" находятся в центре Москвы, занимают 3 тысячи квадратных метров и не платят ни копейки, кроме коммунальных платежей

– Вы знаете, что в результате этой долговременной аренды они оказались должны больше 20 миллионов, а может быть, и больше, я даже не помню, там была какая-то очень большая сумма, которую им простила Москва. После этого здание было переведено в безвозмездное пользование. И до сегодняшнего момента эти "божьи люди" находятся в центре Москвы, занимают почти 3 тысячи квадратных метров и не платят ни копейки, кроме коммунальных платежей. Это государственная собственность! И ни о каком рейдерском захвате речь не идет. Государство, собственник, передало здание другому управляющему. Другой управляющий, оперативный управляющий – это Государственный музей Востока. О каком рейдерском захвате идет речь?

–​ Если усадьба Лопухиных переходит в управление музея Востока –​ что вы планируете там делать?

– Оперативное управление – это значит, что мы должны действовать в рамках того законодательства, которое существует в государстве по содержанию памятников истории и культуры. И поскольку это не наша собственность, а государственная собственность, мы должны соблюдать государственные законы.

–​ А вас не волнует дальнейшая судьба Центра Рерихов? Там находится много ценных картин. Каким вам видится будущее этого Центра без помещения в центре Москвы?

Большая часть картин досталась им незаконным путем

– Его будущее мне не видится никак, потому что это точно не моя задача. А то, что у них находятся эти картины, часть из них действительно принадлежит Международному центру Рерихов, скорее всего, у них на это есть какие-то документы, а значительная часть досталась им совершенно незаконным путем, они получили ее в результате того, что называлось в начале 90-х "большой хапок", когда Людмила Васильевна Шапошникова (русский писатель, востоковед, общественный деятель, кандидат исторических наук, заслуженный деятель искусств России – РС) привезла наследие Святослава Николаевича Рериха из Индии. Оно было передано советскому Фонду Рериха. Будучи сотрудником Фонда, Шапошникова создала новую организацию, и передала в нее вещи, привезенные из Индии, которые ей не принадлежали.

–​ Руководство центра Рерихов также упрекает вас в том, что картины, изъятые во время обыска, следствие передало именно в музей Востока, что, по их мнению, указывает на вашу какую-то заинтересованность во всем этом деле.

Музей Востока начал заниматься наследием Рерихов, когда еще не было центра Рерихов

– Государственный музей Востока начал заниматься наследием Рерихов, когда еще не было ни советского Фонда Рерихов, ни тем более Международного центра Рерихов. У нас есть и научный отдел, у нас есть и коллекция, у нас есть и специалисты, которые этим занимаются. И естественным образом то, что Следственный комитет, Следственное управление изъяло во время следственных действий, было передано тем специалистам, той организации, где могут быть надлежащие специалисты. Поэтому это оказалось в Музее Востока.

–​ Возможно ли конфликт между Музеем Востока и Центром Рерихов решить как-то полюбовно, без судов? В чем причина вашей взаимной неприязни?

У меня нет неприязни к Международному центру Рерихов

– Вот сто процентов у меня нет неприязни к Международному центру Рерихов. Это некая общественная организация, частная, которая благодаря активной позиции Людмилы Васильевны Шапошниковой получила очень большие активы, реально большие активы. Эти большие активы они монетизировали в известной степени, и дальше Людмила Васильевна Шапошникова собрала вокруг себя большую группу адептов, людей, которые так или иначе хорошо относились к наследию Рерихов, и создала из этих людей фактически тоталитарную секту. И эта тоталитарная секта проводила совершенно агрессивную политику по отношению не только к государству, но и к большой части рериховского движения.

Ну и мы, наш Музей Востока, как хранитель определенной части рериховского наследия, также оказались объектом критики Международного центра Рерихов. А что касается моей позиции к этой организации: когда мы получили в оперативное управление усадьбу Лопухиных, я начал с того, что встретился с господином Стеценко и попытался с ним найти общий язык для возможного сотрудничества. Договориться пока не получилось, – рассказал заместитель директора музея Востока Тигран Мкртычев.

Споры за наследие Рерихов ведутся давно. Еще в 2001 году Московский арбитражный суд оставил в собственности Музея Востока 282 картины Николая и Святослава Рерихов , которые требовал вернуть Международный центр Рерихов.

По утверждению представителей Центра, картины должны были принадлежать ему на основании акта дарения, составленного в 1990 году в Индии сыном Николая Рериха – Святославом.

Представители Министерства культуры и Государственного музея Востока, в свою очередь, настаивали в суде на том, что Международный центр Рерихов не является надлежащим истцом по делу. По их мнению, Центр не являлся правопреемником советского фонда Рерихов, которому Святослав Рерих передал в дар картины.

О художественной ценности наследия Рерихов и природе конфликта между поклонниками их творчества рассуждает российский искусствовед, художественный руководитель Государственного центра современного искусства Леонид Бажанов:

Очень часто вокруг их творчества возникают спекулятивные концепции и интерпретации

– Наследие Рерихов – это очень большой корпус работ и документов. Конечно же, это явление культуры в широком смысле слова, культуры духовной и эстетической. Но смотреть надо по отдельным работам, по правде говоря, не все в этом наследии равноценно. Тут, на мой взгляд, важнее даже не ценность отдельных произведений, предметов и артефактов. Здесь важны их интерпретация и контекст восприятия публикой, зрителем, культурным обществом. Из моего опыта – не всегда произведения, творчество Рерихов подавалось и подается как бы адекватно самому себе. Очень часто вокруг его творчества возникают какие-то спекулятивные концепции и интерпретации, которые только затрудняют понимание значения этого творчества.

–​ А какие работы Рерихов вам, как искусствоведу, нравятся?

Рерих не мой герой, но, несомненно, крупная художественная личность

– Ну трудно сказать, профессионалам вообще категория "нравится – не нравится" чужда. Как зрителю, человеку, мне не всегда интересны работы Рерихов. Честно говоря, они выпадают из контекста, к которому я привык, который лежит в поле моих профессиональных и эстетических интересов. Рерих не мой герой. Но несомненно, это крупная художественная личность, культурная, художественная фигура.

–​ Почитатели Рерихов говорят, что некоторые их работы могут стоить чуть ли ни миллионы долларов…К примеру, работа Николая Рериха "И явился" 1922 года была продана на аукционе Сотбис за 3,62 миллиона долларов...

Рынок - это определенная мода и сознательная спекуляция

– Может быть все что угодно. Рынок вообще формируется, не исходя из абсолютной художественной ценности, которую вычислить практически невозможно. Рынок – это всегда определенная мода, сознательная спекуляция, культивация какого-то имени для получения максимальной прибыли и так далее. Иногда цены разгоняются до небес, потом обрушиваются. Так что рынок не всегда свидетельствует о культурном и духовном, историческом значении произведений.

–​ А что вы думаете о людях, которые почитают Рерихов, преклоняются им?

– Я не знаю их лично, у меня нет таких знакомых, но думаю, что любой зритель, который чрезмерно преклоняется картине и ее автору, уже не зритель, а человек, относящийся к категории верующих. Это вызывает во мне, человеке неверующем, сочувствие и симпатию, но я не разделяю эту веру. Говорят, что ученые нашли какую-то область мозга, которая отвечает за веру. Видимо, у меня такой нет. Так что мне это не очень понятно.

–​ Что думают в искусствоведческих кругах об этом конфликте?

Все эти спецоперации вызывают естественный человеческий протест

– Публичным этот конфликт оказался сейчас в связи с этим ужасным обыском, который совершался в какой-то совершенно дикой и трудно объяснимой форме. И вообще, все эти спецоперации, проводимые силовыми структурами, вызывают неприязнь и естественный человеческий протест. Но художественное сообщество, профессиональное сообщество как-то устранилось от этого конфликта. Я пытался консультироваться со своими коллегами, которые гораздо лучше знают и творчество Рерихов, и ситуацию, связанную с Центром Рерихов, но я не обнаружил людей, заинтересованных в ясном разрешении этого конфликта. Много моих знакомых подписали письмо Конгресса интеллигенции в поддержку Центра Рерихов, в основном это правозащитники, литераторы, чрезвычайно уважаемые люди, замечательные, смелые. Но профессионалов в этом списке очень мало, – рассказал искусствовед Леонид Бажанов.