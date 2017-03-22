В отношении Никиты Белых возбудили еще одно дело о взятке

В отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в коррупции, 9 марта было возбуждено еще одно уголовное дело о получении взятки. Об этом, как сообщает РИА "Новости", стало известно в ходе судебного заседания в среду, когда судья оглашала материалы первого дела в отношении экс-губернатора.

По данным агентства, по второму эпизоду о получении взятки против Белых возбуждено уголовное дело по статье о "посредничестве". В чем именно обвиняют бывшего чиновника, пока не сообщается. В настоящее время оба дела объединены в одно судебное производство. Сам Белых отвергает все предъявленные ему обвинения.

Никита Белых был задержан в Москве 24 июня прошлого года. Следователи утверждают, что в этот день он получил часть взятки, общая сумма которой составляет 400 тысяч евро. Экс-губернатор называет случившееся провокацией.