Оппозиция в Госдуме договорилась о единых кандидатах в губернаторы

"Справедливая Россия", КПРФ и ЛДПР договорились о выдвижении единых кандидатов на выборы губернаторов в 2017 году. Об этом сообщают РБК и РИА Новости.

По данным агентства, встреча трех партий состоялась в среду, 22 марта. На ней присутствовали депутаты Госдумы — Александр Бурков от "Справедливой России", Игорь Лебедев от ЛДПР и коммунист Иван Мельников.

Как рассказал РБК первый заместитель главы фракции "Справедливой России" Александр Бурков, конкретные кандидаты не обсуждались. Руководителям избирательных штабов партий поручено разработать детали соглашения о единых кандидатах.

При этом представитель фракции КПРФ Валерий Рашкин заявил РБК, что информация о договоренностях является "вбросом".

"Справедливая Россия" в начале марта предложила КПРФ и ЛДПР объединить кандидатов в 14 регионах, где в сентябре пройдут прямые выборы губернаторов для борьбы с "Единой Россией". В ЛДПР инициативу поддержали, а коммунисты раскритиковали.