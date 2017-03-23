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РБК выполнило решение суда по иску "Роснефти"

Здание медиахолдинга РБК

Здание медиахолдинга РБК

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РБК выполнило решение Арбитражного суда по иску "Роснефти", который обязал редакцию опровергнуть информацию, не соответствующую действительности и порочащую деловую репутацию.

Ранее суд признал такой информацией заголовок, лид и один из абзацев статьи от 11 марта 2016 года озаглавленной "Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от ВР" (Би-пи). В ней говорилось о том, что глава госкорпорации Игорь Сечин просит правительство ограничить права покупателей приватизируемых акций, опасаясь, что BP соберет блокирующий пакет.

Теперь упомянутые фрагменты этой статьи на сайте РБК вымараны.

1 марта 2017 года апелляционный суд подтвердил решение по иску "Роснефти", обязав РБК опровергнуть свою публикацию. При этом суд отменил решение первой инстанции о денежной компенсации в размере 390 тысяч рублей.

Об иске "Роснефти" и РБК стало известно в конце сентября. Госкомпания требовала от издания и его журналистов более 3 миллиардов рублей.

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