Пожар на арсенале под Харьковом: ранены два человека

В результате взрывов на артиллерийских складах возле города Балаклея Харьковской области ранены два человека. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Национальную полицию Украины. Площадь пожара расширилась. Локализовать его пока не удалось, говорится в сообщении Министерства обороны Украины

Ранее сообщалось, что спасательные службы эвакуировали из Балаклеи около 20 тысяч человек. Зона эвакуации была расширена до 10 километров.

Предварительной причиной взрывов боеприпасов назвали диверсию. Такую версию выдвинул главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос и Министр обороны Украины Степана Полторак. По его словам Полторака, одна из версий пожара – "диверсия, в том числе и путем сбрасывания взрывного устройства с беспилотника". Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что свидетели видели, как на склады "с летательного аппарата скинули средства, которые спровоцировали позднее взрывы и детонацию".

Арсенал в Балаклее – крупнейший склад вооружения на территории Украины. Его площадь составляет около 368 гектаров. Там хранятся около 138 тысяч тонн боеприпасов и патронов для стрелкового и артиллерийского оружия. Самые опасные – снаряды для самоходной артиллерийской установки "Акация", зона действия которых достигает 20 километров.

