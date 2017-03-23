Путин снова ни при чем

В Киеве в больнице во время операции умер убийца бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. Об этом со ссылкой на пресс-службу генпрокурора Украины сообщает интернет-издание "Украинская правда".

Вороненкова застрелили в четверг в центре Киева. Убийцей, по предварительным данным, является 29-летний гражданин Украины, который находился в розыске. Имя нападавшего не называется, ранее он был доставлен в больницу с огнестрельными ранениями головы и грудной клетки.

Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство бывшего депутата российской Госдумы "актом государственного терроризма со стороны России". В Москве гибель Вороненкова не комментируют. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: "Это не наша тема".

Бывший российский депутат Илья Пономарев, который находился рядом с Вороненковым в момент его убийства, считает, что к преступлению может быть причастен генерал ФСБ Олег Феоктистов.

Денис Вороненков осенью прошлого года эмигрировал на Украину, опасаясь уголовного преследования в России. В декабре он получил украинское гражданство и дал показания по делу о государственной измене бывшего президента страны Виктора Януковича.

Расправа с "предателем" или разборка? - обсуждают политик Константин Боровой, политологи Олесь Доний и Вячеслв Игрунов, жуналисты Владимир Долин, Леонид Канфер, Екатерина Лисунова.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.