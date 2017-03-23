Пономарев: к убийству Вороненкова может быть причастен генерал ФСБ

Бывший российский депутат Илья Пономарев на пресс-конференции в Киеве заявил, что к убийству Дениса Вороненкова может быть причастен генерал ФСБ Олег Феоктистов. Мотивом для убийства, по словам Пономарева, могло послужить то, что Вороненков якобы собирался заняться расследованием коррупции в российских правоохранительных органах.

Экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова застрелили в четверг в центре Киева. Убийцей, по предварительным данным, является 29-летний гражданин Украины, который находился в розыске. В настоящее время нападавший находится в реанимации в критическом состоянии. В больницу с огнестрельными ранениями также попал охранник Вороненкова.

Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство бывшего депутата российской Госдумы "актом государственного терроризма со стороны России". О возможной причастности Кремля к преступлению заявляют также представители украинских правоохранительных органах. В Москве гибель Вороненкова не комментируют. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: "Это не наша тема".

Денис Вороненков осенью прошлого года эмигрировал на Украину, опасаясь уголовного преследования в России. В декабре он получил украинское гражданство и дал показания по делу о государственной измене бывшего президента страны Виктора Януковича.

Генерал ФСБ России Олег Феоктистов до недавнего времени возглавлял службу безопасности "Роснефти". До этого он занимал пост замначальника управления собственной безопасности ФСБ. Будучи на этой должности, Феоктистов курировал задержание губернаторов Кировской и Сахалинской областей — Никиты Белых и Алексаедра Хорошавина. По версии "Новой газеты", Феоктистов также инициировал расследование против министра экономического развития России Алексея Улюкаева, арестованного по обвинению в получении взятки.