Порошенко: убийство Вороненкова – "акт терроризма со стороны России"

Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова "актом государственного терроризма со стороны России". Об этом сообщает 112.ua. Порошенко отметил, что Вороненков был одним из главных свидетелей в деле о госизмене Виктора Януковича.

Вороненкова застрелили в четверг в центре Киева. Нападавший ранен, он находится в больнице. В правоохранительных органах Украины уже заявили о возможной причастности России к убийству. В Кремле гибель экс-депутата Госдумы не комментируют. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: "Это не наша тема".

Денис Вороненков осенью прошлого года эмигрировал на Украину, опасаясь уголовного преследования в России. В декабре он получил украинское гражданство и дал показания по делу о государственной измене бывшего президента страны Виктора Януковича.