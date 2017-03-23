Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен посетит Москву 24 марта для обсуждения российско-французского сотрудничества в борьбе с терроризмом. Как сообщает "Интерфакс", ультраправому французскому политику было сделано приглашение побывать в России с однодневным визитом, который состоится за месяц до первого тура голосования 23 апреля на президентских выборах во Франции. Об этом объявил глава комитета по международным делам Госдумы России Леонид Слуцкий.

Партия "Национальный фронт", которую возглавляет Ле Пен, подтвердила предстоящий визит.

Отношения Ле Пен с Россией оказались в центре внимания во время предвыборной кампании, в значительной степени из-за кредита в размере 9,7 миллиона долларов, который партия "Национальный фронт" взяла у российского банка в 2014 году. Ле Пен считается откровенным поклонником президента России Владимира Путина и призывает к сближению с Россией. Кремль опроверг сообщения о том, что пытается повлиять на кампанию выборов в Франции.

Опросы общественного мнения показывают, что 48-летняя Ле Пен, вероятно, выйдет во второй тур голосования 7 мая, где она, вероятно, будет конкурировать с Эммануэлем Макроном за президентство. По данным социологических исследований, Макрон, 39-летний независимый кандидат, который поддерживает санкции ЕС против России и обвиняет Кремль в участии в кибератаках, скорее всего, выиграет второй тур голосования против Ле Пен.