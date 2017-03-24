Бывший президент Египта Хосни Мубарак освобожден из заключения. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на его адвоката. Мубарак покинул военный госпиталь в пригороде Каира и отправился в свой дом в Гелиополе.

Хосни Мубарак в 2012 году был приговорён к пожизненном сроку за причастность к гибели демонстрантов во время массовых народных выступлений в 2011 году, которые привели к его отставке. В январе 2013 года апелляционный суд отменил приговор, сославшись на процессуальные нарушения. В 2015 году началось новое разбирательство по этому делу.

2 марта Мубарак был оправдан по обвинению в убийстве протестующих демонстрантов в 2011 году. В отношении Мубарака были завершены все уголовные дела, в том числе о коррупции.

