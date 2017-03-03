“Дары” Медведева. Хосни Мубарак снова вне подозрений

Доброе утро!

Вы уже, конечно, знаете, что автор мема “он вам не Димон”, пресс-секретарь российского премьера Наталья Тимакова охарактеризовала расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о дворцах, яхтах и сельскохозяйственных угодьях Дмитрия Медведева как “пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа”. Андрей Медведев, которого ФБК называет двоюродным братом премьера, сказал, что расследование – “вымысел и фольклор”. Нечто фольклорное в расследовании действительно есть: мотив примеривания туфельки, например. Хотя в большей мере это, конечно, детектив.

Заказанные на Амазоне кроссовки и рубашки позволили ФБК обнаружить следующие объекты, которыми, по утверждению Фонда, постоянно пользуется российский премьер: "родовое" поместье Мансурово в Курской области, горная резиденция "Псехако" в Сочи, резиденция на Рублевском шоссе, особняк в Петербурге, винодельческое хозяйство в Анапе, виноградники и вилла в Тоскане. Все они записаны на благотворительные фонды (один из них называется «Дар»), управляет которыми однокурсник Медведева Илья Елисеев. Обо всем этом рассказывается в фильме и подробнее – на красивом сайте.

ФБК обратился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело, хотя заместитель гендиректора “Трансперенси Интернешнл – Россия” Илья Шуманов считает, что раскрытая ФБК схема вполне соответствует букве российского закона.





Прочих российских событий два:

Обвиняемого по болотному делу Дмитрия Бученкова отпустили из СИЗО под домашний арест (защита настаивает, что его вообще не было на Болотной 6 мая 2012 года);

Активистку движения “Весна”, вывесившую в Чебоксарах баннер “Всех не убьете, всех не посадите” в память о Борисе Немцове, оштрафовали на 20 тыс. рублей.

Законодательный орган непризнанной Приднестровской Молдавской республики принял в первом чтении законопроект о признании российского триколора вторым государственным флагом.

В Киеве заявляют, что в Донбассе пророссийские сепаратисты круглые сутки обстреливают Авдеевку. В феврале президент Украины Петр Порошенко дважды обсуждал ситуацию в Авдеевке с Путиным. В марте с Путиным уже не поговорить: по словам Пескова, он наслаждается прелестями сибирской тайги в “походных условиях”. Bellingcat опубликовал новые данные о “Хмуром”, который, по версии расследовательской группы, обеспечил доставку российского “Бука” в Донбасс в день гибели “Боинга” MH17.

На шахте в Львовской области произошел взрыв, погибли по меньшей мере восемь человек. В Украине объявлен траур.

Франция готовится к выборам. У кандидата от правоцентристов Франсуа Фийона полиция обыскала дом (сообщает France Press со ссылкой на источники в его избирательном штабе), другого кандидата, лидера Национального фронта Марин Ле Пен Европарламент лишил депутатской неприкосновенности – впрочем, уже не в первый раз (здесь объясняется, за что и для чего). Еще один кандидат в президенты, центрист Эммануэль Макрон представил предвыборную программу.

Правительство Швеции решило вернуть обязательный военный призыв из-за “ситуации в соседних странах”, в том числе из-за российской военной активности. Призыв отменили только в 2010 году.

Генпрокурор США Джефф Сешнс взял самоотвод от расследования возможного вмешательства России в американские выборы. Ранее стало известно, что Сешнс в 2016 году дважды встречался с послом России в США Сергеем Кисляком, о чем не сообщил во время слушаний в Конгрессе по утверждению своей кандидатуры. Обвинения во лжи под присягой Сешнс отверг, президент США Дональд Трамп сказал, что полностью ему доверяет.

Экс-президент Египта Хосни Мубарак может смотреть на эти скандалы с улыбкой превосходства: высший судебный орган страны снял с него все обвинения по делу о расстреле демонстрантов в 2011 году. Все уголовные дела в отношении Мубарака завершены.

Биткоин впервые в истории стал торговаться дороже тройской унции золота.

Три ссылки начнем как раз с денег:

Оказавшись без работы, Сабин Хоссенфельдер организовала небольшой бизнес, который начался с объявления в блоге: “Поговорите с физиком. Консультации в Skype. 50 долларов за 20 минут”. Большинство ее клиентов оказались полубезумными мужчинами-пенсионерами, которые точно знали, как все на самом деле устроено, и хотели, чтобы женщина-физик помогла им научно оформить их великие идеи.

И еще про деньги. Марат Гельман объясняет, почему все сломалось в российском современном искусстве: “Когда на первом этапе Путин всех покупал, художественная интеллигенция успешно продалась, а на втором этапе начали ломать, и тогда все сдались и пошли на все мыслимые компромиссы”.

Вчера исполнилось сто лет Февральской революции. Кто не выпил за то, чтобы не в последний раз, может почитать во всех подробностях, как это сугубо российское событие расстроило все планы Антанты.

Хороших вам выходных!

Искренне ваши,

Семь-сорок