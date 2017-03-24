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Новости

Во Владивостоке на собрании перевозчиков задержали 12 человек

Акция протеста дальнобойщиков, архивное фото

Акция протеста дальнобойщиков, архивное фото

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Во Владивостоке на собрании объединения перевозчиков России, где обсуждали акцию против платежной системы "Платон", задержаны 12 человек. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на активистку Ольгу Резникову.Она рассказала что полицейских было около 40 человек. Они объяснили свои действия тем, что в этом месте якобы проходит "собрание воров-авторитетов".

Представители объединений перевозчиков из 17 регионов ранее объявили, что с 27 марта дальнобойщики на неопределенный срок прекратят доставку грузов по территории страны и заявят о недоверии к президенту России Владимиру Путину.

Система "Платон" действует с ноября 2015 года и предназначена для взимания платы с водителей транспорта тяжелее 12 тонн, передвигающегося по федеральным трассам. Эта мера вызвала акции протеста по всей России. Дальнобойщики возмущены увеличением расходов на поездки, сбоями в системе, а также тем, что сбором денег занимается частная компания сына бизнесмена Аркадия Ротенберга, близкого друга президента России Владимира Путина.

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