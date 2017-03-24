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Новости

Манафорт даст показания комитету палаты представителей по разведке

Пол Манафорт

Пол Манафорт

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Бывший советник предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт решил дать показания комитету по разведке палаты представителей. Об этом заявил председатель комитета Девин Нуньес.

В среду агентство Associated Press сообщило, что Манафорт около 10 лет назад тайно работал на российского миллиардера" Олега Дерипаску. Агенство утверждает, что экс-советник разработал стратегический план по продвижению интересов Кремля. В частности, речь шла о влиянии на политику в США, бизнес-связи и освещение новостей. Манафорт подтвердил, что работал на Дерипаску, но, по его словам, эта работа была законной.

В настоящее время американские спецслужбы расследуют возможные связи соратников Трампа с российским руководством. Расследование ведется, в частности, в отношении Пола Манафорта. По данным СМИ, его окружение подозревают в связях с Федеральной службой безопасности России. Манафорт опроверг сообщения о возможных связях с Кремлём, обвинив в их распространении Демократическую партию США.

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