Манафорт даст показания комитету палаты представителей по разведке

Бывший советник предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт решил дать показания комитету по разведке палаты представителей. Об этом заявил председатель комитета Девин Нуньес.

В среду агентство Associated Press сообщило, что Манафорт около 10 лет назад тайно работал на российского миллиардера" Олега Дерипаску. Агенство утверждает, что экс-советник разработал стратегический план по продвижению интересов Кремля. В частности, речь шла о влиянии на политику в США, бизнес-связи и освещение новостей. Манафорт подтвердил, что работал на Дерипаску, но, по его словам, эта работа была законной.

В настоящее время американские спецслужбы расследуют возможные связи соратников Трампа с российским руководством. Расследование ведется, в частности, в отношении Пола Манафорта. По данным СМИ, его окружение подозревают в связях с Федеральной службой безопасности России. Манафорт опроверг сообщения о возможных связях с Кремлём, обвинив в их распространении Демократическую партию США.