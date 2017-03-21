Депутат: Партия регионов оплачивала услуги Манафорта через офшоры

Депутат Верховной Рады Сергей Лещенко утверждает, что Партия регионов оплачивала услуги Пола Манафорта – американского советника экс-президента Украины Виктора Януковича - через офшоры и банки с сомнительной репутацией. Об этом Лещенко заявил во вторник на пресс-конференции в Киеве.

В распоряжение Лещенко попал договор, согласно которому был осуществлен один из платежей Манафорту, упоминаемых в так называемой "амбарной книге Партии регионов" - рукописной бухгалтерской отчетности.

Речь идет о записи от 14 октября 2009 года, согласно которой, за три месяца до выборов президента Украины, Манафорту было переведено 750 тысяч долларов. Для перевода этой суммы был использован договор с офшорной компанией, зарегистрированной в Белизе. Сами же средства были перечислены через банк в Киргизии, заявил Лещенко. При этом он отметил, что деньги поступили Манафорту не за политические консультации, а якобы за продажу компьютерного оборудования.



Документ, который приводит депутат, содержит оригинальные подпись и печать, сообщает "Украинская правда".

По мнению украинского депутата, есть все основания для начала уголовного расследования как на Украине, так и в США.



Манафорт был советником бывшего украинского президента, бежавшего из страны в 2014 году на фоне массовых протестов. До августа 2016 года он возглавлял избирательный штаб Дональда Трампа, но был уволен после появления в прессе сообщений о якобы полученных им около 13 миллионов долларов от связанных с Януковичем структурв обмен на лоббирование в США интересов прокремлевских украинских олигархов.

Сам Манафорт отрицает, что как-либо нарушал закон.