СМИ: Манафорт получил $50 млн за работу "в интересах Путина"

Бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта уличили в получении не менее 50 миллионов долларов за работу в интересах президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, соответствующий контракт Манафорт подписал с российским миллиардером Олегом Дерипаской в 2006 году, и он действовал минимум до 2009 года. Ежегодная выплата по нему составляла 10 миллионов долларов.

В 2005 году на фоне ухудшающихся отношений России и США Манафорт разработал стратегический план, который, по его словам, "принесет значительную выгоду" правительству Путина, сообщает АР.

Манафорт подтвердил, что работал на Дерипаску, однако подчеркнул, что эта работа была законной.

В настоящее время спецслужбы США расследуют возможные связи соратников Дональда Трампа с Россией. Расследование ведется, в частности, в отношении Пола Манафорта. По данным СМИ, его окружение подозревают в связях с ФСБ.

Манафорт опроверг сообщения о возможных связях с Россией, обвинив в их распространении Демократическую партию США.