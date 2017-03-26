В Минске произошли новые задержания активистов

В центре Минска правоохранительные органы задержали более десяти участников несанкционированной акции за освобождение задержанных во время шествия в честь Дня Воли в субботу. Об этом сообщает белорусская редакция Радио Свобода.

На акции оппозиции в субботу полиция задержала сотни человек, среди них более 20 журналистов. Также прошел обыск в офисе правозащитного центра "Весна", там задержали 57 человек. ​Массовые задержания осудили в посольстве США в Минске. Дипмиссия призвала власти Белоруссии освободить задержанных демонстрантов.

День воли отмечают ежегодно, но в этом году акции по всей стране сделали акцент на требовании отменить так называемый "налог на тунеядство" для неработающих граждан. Из-за "налога на тунеядство" в Белоруссии с февраля проходят массовые акции протеста. За это время были арестованы более 100 участников демонстраций. Согласно новому закону, каждый официально неработающий гражданин страны должен заплатить в казну около 200 евро в год. Протестующие намерены добиваться полной отмены сбора.