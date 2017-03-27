Из офиса Фонда борьбы с коррупцией в Москве вынесли технику

Из офиса Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве вынесли технику. Об этом в твиттере сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

"Из офиса ФБК какие-то люди молча выносят технику. Это уже не обыск, это грабеж", написала Ярмыш.

​Ранее в воскресенье полиция пришла в офис организации, заявив, что намерена провести обыск "из-за сообщения об угрозе взрыва". В тот момент сотрудники фонда вели онлайн-трансляцию акции "Он нам не Димон". Полиция задержала всех сотрудников ФБК, которые находились в московском офисе организации. Их отвезли в ОВД, где они провели всю ночь. Суды по их делам состоятся сегодня утром. Им вменяется статья "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".

После задержания сотрудников в офисе ФБК продолжился обыск.

Антикоррупционные митинги состоялись 26 марта по всей России. Протесты связаны с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларированной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева. В большинстве городов акции не удалось согласовать. На акции в Москве полиция задержала более тысячи человек, включая Алексея Навального.