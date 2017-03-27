В Москве на акции "Он нам не Димон" задержаны более 1000 человек

В Москве на антикоррупционной акции протеста "Он нам не Димон" полиция задержала 1030 человек. Об этом сообщает "ОВД-Инфо". Большинство из них были отпущены из отделений полиции после составления протоколов. Их обвиняют по статье "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Статья предусматривает штраф до 20 тысяч рублей.

Как минимум 120 человек оставались в ОВД до утра, в том числе – оппозиционер Алексей Навальный и все сотрудники московского офиса Фонда борьбы с коррупцией. Утром в понедельник суд рассмотрит их административные дела.

Следственный комитет также возбудил уголовное дело по факту нападения на полицейского. Как пишет "ОВД-Инфо", в связи с этим задержанных как минимум в 22 отделениях полиции допрашивали следователи.

В десятках городов России 26 марта прошли антикоррупционные акции протеста. В них участвовали от нескольких десятков до нескольких тысяч человек. В Москве несогласованная акция проходила в формате прогулки. По разным данным, в ней приняли участие от восьми до 20 тысяч человек.