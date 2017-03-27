В Кремле одобрили идею замедлять доступ к сайтам-нарушителям

Помощник президента России Игорь Щеголев назвал "здравым" предложение замедлять доступ к сайтам интернет-компаний, нарушающим российское законодательство. Об этом он рассказал в интервью РБК.

Щеголев считает, что если такая мера , как замедление трафика будет возможным и целесообразным, то это, может быть, отрезвит мировых гигантов, которые всячески стремятся злоупотреблять своим монопольным положением на рынке и не спешат исполнять решения российских властей. При этом, по мнению помощника президента России, полная блокировка — это "слишком радикальный способ".

Он также уточнил, что замедление негативно отразится на сервисах, а не на пользователях, так как у людей, по словам Щеголева, появится возможность "работать с аналогичными сервисами российских компаний".

Ранее "Ведомости" писали, что в российское законодательство могут быть внесены поправки, позволяющие замедлять доступ к сайтам интернет-компаний, нарушивших закон.

Инициативу предложили после того, как корпорация Google отказалась выполнять требования Федеральной антимонопольной службы. ФАС оштрафовала Google на 438 миллионов рублей и предписала устранить нарушения, но Google этого не выполнила.

Ранее удалять противоправный контент по решениям российских судов отказались Facebook и Twitter. В 2016 году в России впервые заблокировали крупнейшую зарубежную социальную сеть LinkedIn.