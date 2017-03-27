Пропавший на три дня Николай Статкевич был в изоляторе КГБ Белоруссии

Один из лидеров белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты Николай Статкевич, о местонахождении которого ничего не было известно несколько дней, находится дома. Как рассказала Радио Свобода его жена Марина Адамович, сегодня утром его привезли домой из изолятора белорусского КГБ, где он провёл три дня.

По данным издания БелаПАН, накануне "Дня воли" 25 марта ящик электронной почты и аккаунт в фейсбуке политика и его супруги были взломаны, пароли изменены. Вечером 24 марта от имени Адамович появилось ложное сообщение, что Статкевич отказывается от проведения уличной акции по случаю "Дня воли". Марина Адамович посчитала, что эти сообщения появились уже после задержания ее мужа, чтобы он "не мог сам их опровергнуть".

В преддверии "Дня воли" Статкевич и другой экс-кандидат в президенты от оппозиции Владимир Некляев публично пообещали возглавить шествие в Минске 25 марта.

После чего 24 марта Некляев был задержан в Бресте, когда на поезде возвращался из Польши, затем попал в больницу и не смог участвовать в акции. Не появился на улицах Минска и Статкевич, который исчез в середине прошлой недели. Правоохранительные органы утверждали, что не располагают никакой информацией о нём.

Провести традиционное ежегодное шествие в Минске в "День воли" активистам помешала полиция. Сотни людей были задержаны.