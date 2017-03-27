"Узника Болотной" Панфилова требуют отправить в психбольницу

Гособвинение просит отправить на принудительное лечение в спецклинику обвиняемого в применении насилия к полицейскому во время массовой акции протеста на Болотной площади в мае 2012 года Максима Панфилова. Об этом РАПСИ рассказал адвокат обвиняемого Сергей Панченко.

Панченко рассказал, что защита настаивает на амбулаторном лечении Панфилова по месту жительства.

Специалисты института имени Сербского признали Панфилова невменяемым – он страдает синдромом Туретта. Из-за этого ему грозит принудительное лечение.

Житель Астрахани Максим Панфилов был задержан в апреле 2016 года. По версии следствия, во время акции на Болотной площади он сорвал шлем с сотрудника ОМОНа, чем якобы "причинил ему физическую боль". Панфилов уже десять месяцев находится в следственном изоляторе.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Панфилова политзаключенным.

