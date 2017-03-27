Будьте как дети: требуйте невозможного. Эфир в 19:05

Акции против коррупции «Он нам не Димон» прошли в минувшее воскресенье 82 городах. В несанкционированных протестах в Москве 26 марта – в прогулках по Тверской улице - участвовали более 20 тысяч,Петербурге до Дворцовой площади прошли до 10 тысяч.

Премьер Дмитрий Медведев сообщил, что в это время катался на лыжах.

Алексей Навальный призвал выйти на площадь. Кто пришел? Наблюдатели фиксируют массовый выход на улицы молодежи. "Путинское поколение" пришло спросить, долго ли в России будет продолжаться воровской застой?

Узрев эту картину, пресс-секретать презиента РФ Песков объявил Дмитрий Песков заявил: "Существует информация, что несовершеннолетним участникам акции в Москве в случае их задержания представителями органов правопорядка сулились денежные награды.. . Мы опасаемся, что кто-то продолжит использовать граждански активных людей, людей, занимающих активную гражданскую позицию, в своих целях, призывая людей на незаконные и несогласованные акции». – имя Алексея Навального кремлевский чиновник называть боится.

- Абсолютно корректно, высокопрофессионально и законно действовали органы охраны правопорядка, - сказал Дмитрий Песков.

В Москве задержано более 1000 человек, кое-кто побит, в Петербурге – повязали больше сотнипротестовавших. Многие до сих пор находятс в полиции.Арестовано руководство Фонда борьбы с коррупцией, 17 человек во главе с Леонидом Волоковым,из офиса ФБК незаконно вывезена аппаратура. Алексей Навальный был схвачен на Тверской до начала акции и в понедельник оштрафован судом на 20 000 рублей.

Кремлевский спикер Дмитрий Песков объявил "Мы не формируем редакционную политику телеканалов, телеканалы показывают то, что считают важным и значимым". Телеканалы России не показали ни одного кадра о протестныхакциях, проходивших по всей стране.

Зато обеспокоены прокремлевские эксперты. Член ВС Единой России Дмитрий Орлов не без испуга пишет: «Нужно провести детальную инвентаризацию политики, проводимой федеральной и региональной властью. Какие конкретно решения провоцируют протест? Насколько глубоки причины, его порождающие? Какие системные решения необходимо предпринять, чтобы предотвратить его в будущем?Необходим постоянный диалог с протестными группами, ориентированными на конструктивное решение городских проблем…Будущее с Путиным - какое оно? Мне неоднократно приходилось говорить и писать о том, что убедительный ответ на этот вопрос - важнейшая задача кампании-2018. В том числе для аудитории 25 лет и моложе: у этих людей с Путиным было пока только настоящее. Вот два других. Зачем Путин идет на эти выборы? На кого он опирается? Пока ответов на эти вопросы нет».

«Уже можно смело утверждать: мы вступаем в новую политическую эпоху» - делает вывод политолог Валерий Соловей.

Что это за эпоха, время оттепели или заморозков, обсудят в программе «Лицом к событию» 27 марта в 19:05 политики Кирилл Гончаров («Яблоко»), Константин Янаускас («Партия 5 декабря»), Вячеслав Мальцев ( Саратов), юрист «Фонда борьбы с коррупцией», член Партии прогресса Любовь Соболь, политологи Александр Шмелев и Дмитрий Орлов.

Ведет передачу Михаил Соколов