В Петербурге задержали лидера протестующих дальнобойщиков

В Санкт-Петербурге задержан председатель "Объединения перевозчиков России" Андрей Бажутин, который организовал забастовку дальнобойщиков против системы "Платон". Об этом сообщил корреспондент "Эха Москвы" в Петербурге Арсений Весенин в своем твиттере.

Бажутина обвиняют в управлении автомобилем без прав. При этом он ранее рассказал "Фонтанке", что узнал, что его лишили прав на полтора года, сегодня утром. Бажутин уточнил, что никаких квитанций о нарушении правил дорожного движения и повесток в суд не получал.

27 марта в разных городах России дальнобойщики начали акции протеста против отмены тарифов платёжной системы "Платон". Большинство водителей большегрузов выбрали форму "пассивной забастовки – они просто ставят машины вдоль дорог, то есть, прекращают перевозки". В акции примут участие от 10 до 20 тысяч водителей.

24 марта часть профсоюзов перевозчиков отказались от акций после встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым, который объявил, что с 15 апреля тариф "Платона" на пользование дорогами будет повышен не вдвое, как планировалось, а только на 25 процентов, составив рубль и 91 копейку за километр пути.

