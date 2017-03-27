СК: участникам акции 26 марта обещали вознаграждение

В Следственном комитете России заявили о наличии оперативной информации о том, что участникам акций 26 марта предлагалось вознаграждение в случае задержания полицией. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следователи проверяют эту информацию в рамках уголовного дела по статьям о хулиганстве, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремлю известно о фактах денежного вознаграждения несовершеннолетних за участие в антикоррупционном митинге.

26 марта в ряде городов России прошли акции протеста против коррупции, организованные оппозиционным политиком Алексеем Навальным. В большинстве случаев – мероприятие было не согласовано местными властями. В Москве было задержано более тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на полицейского во время протестной акции в Москве.

