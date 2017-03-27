Раненный в Москве омоновец похож на свидетеля по "Болотному делу"

Раненный на антикоррупционном митинге в Москве 26 марта полицейский оказался свидетелем по делу активиста "Болотного дела" Ивана Непомнящих, которого осудили после беспорядков 6 мая 2012 года за "применение силы" к сотрудникам правоохранительных органов. Это выяснил корреспондент The Village.

Ранее в СМИ появилось интервью полицейского, который получил тяжелую травму на митинге 26 марта. Он рассказал, что с коллегами обратил внимание на группу активистов, которые выкрикивали лозунги, прогуливаясь по улице Малая Дмитровка. "По радиосвязи мы получили приказ задерживать самых активных, но когда приступили к его выполнению, я получил удар сбоку или со спины. Потерял сознание, больше ничего не помню - пришел в себя, когда коллеги подводили меня к автобусу", - рассказал пострадавший. Сообщается, что его зовут Евгений Гаврилов и есть видеозапись его интервью.

При этом ранее командир отделения 2-го полицейского оперполка по имени Евгений Гаврилов упоминался как свидетель по делу Ивана Непомнящих. Евгений Гаврилов, командир отделения 2-го полицейского оперполка, и Виктор Колмаков, старший сержант того же полка, пострадали на Болотной площади 6 мая 2012 года.

Корреспондент The Village нашел страницу Евгения Гаврилова в "Одноклассниках". При сравнении фотографий оттуда и видеосъемки раненого омоновца видно , что это, скорее всего, один и тот же человек. Ольга Динзе, которая была адвокатом на обвинении Ивана Непомнящих, в разговоре с The Village признала, что человек на фото в "Одноклассниках" похож на свидетеля по "Болотному" делу. Это подтверждает и татуировка на правом плече молодого человека. Кроме Динзе еще один адвокат опознал в избитом 26 марта омоновце свидетеля по "Болотному делу", но он предпочел остаться неназванным.

Инженера из Сергиева Посада Ивана Непомнящих задержали в феврале 2015 года. Суд установил, что молодой человек во время беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади бил сотрудников полиции зонтом. Непомнящих признали виновным за массовые беспорядки и в применении насилия в отношении представителя власти. Свидетелями по делу проходили Евгений Гаврилов, командир отделения 2-го полицейского оперполка, и старший сержант того же полка Виктор Колмаков.