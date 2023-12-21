Новый русский. Как украинский кум Путина зарабатывает в России и кто ему помогает

Бывший украинский депутат Виктор Медведчук входит в ближний круг Владимира Путина и считается одним из "спусковых крючков" войны в Украине. Когда блицкриг провалился, Медведчук пытался бежать за границу, но был арестован. В итоге российские власти выменяли кума Путина на батальон украинских солдат. Теперь Медведчук обживается в Москве. Как выяснила "Система", опальный политик активно включился в передел собственности как в России, так и на захваченных ей территориях. Интересы Медведчука прослеживаются в московской недвижимости, донецкой металлургии и, конечно же, сибирской нефти.

В начале осени работники нефтяной компании "Дулисьма" неожиданно для себя оказались в центре лихого боевика. Средь бела дня на их предприятие с вертолета десантировался вооруженный спецназ, рассредоточился по территории и под аккомпанемент выстрелов расставил работников лицом к стенке, а некоторых нефтяников показательно уложил на землю. Кадры из сибирской глубинки, снятые очевидцами на телефоны, быстро разошлись по телеграм-каналам. По сведениям некоторых из них, за рейдом мог стоять оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук.

В России Медведчук известен как кум Владимира Путина. Медведчук также считается главным украинским информатором Кремля и якобы был одним из тех, кто надоумил российского президента напасть на Украину. Более того, по одной из версий, Медведчук мог возглавить Украину в случае успешного вторжения. Эти планы если и были, то сорвались. Зато война помогла оценить, насколько Путин дорожит своим кумом. Осенью 2022 года Медведчука, ранее арестованного СБУ по делу о госизмене, обменяли на две сотни украинских военных.

После обмена Медведчук осел в России, где продолжает строить из себя украинского оппозиционера: раздает интервью, пишет статьи и запускает новый политический проект. На все это нужны деньги. Да и сам Медведчук привык к роскошной жизни. Как выяснила "Система", у кума Путина могут быть как минимум три источника для безбедного существования на чужбине – сибирская нефть, московская недвижимость и донецкая металлургия. Российский бизнес-климат тоже благоприятствует Медведчуку: его интересы защищает Генпрокуратура, а зарабатывать помогают структуры, связанные с влиятельным главой "Роснефти" и давним знакомым Путина Игорем Сечиным.

Нефтяная лихорадка

Из этой части вы узнаете, что Медведчук давно стал российским нефтяником и имеет виды на месторождения с запасами, превышающими 60 миллионов тонн нефти

"Вы че, в натуре? Решили потягаться?!" – звучит за кадром возбужденный мужской голос. Говорящий снимает обстановку на телефон: темная и морозная зимняя ночь, на земле лицом в снег безмолвно лежат десятки мужчин, одетых в разномастный камуфляж (к ним и обращена реплика "оператора"). Судя по всему, недавно здесь произошла стычка, и сейчас победители, к которым, очевидно, относится и "оператор", поливают грубой бранью поверженных оппонентов.

Видео выложил аноним в комментарии к статье о захвате "неизвестными лицами" нефтяной компании "Каюм нефть" в конце 2022 года. Источники журналистов связали операцию с интересами компании , близкой к Медведчуку. Осенью 2023 года по схожему сценарию пройдет рейд на "Дулисьме", за которым тоже разглядят тень Медведчука.

Месторождения "Каюма" и "Дулисьмы" расположены в Сибири, и это не чужой край для Медведчука. Украинский политик родился в поселке Почет, затерявшемся в центре нефтеносного региона. В сибирской глуши Медведчук оказался из-за отца – его сослали туда после восьми лет заключения по обвинению в вооруженном восстании и антисоветской пропаганде. По одной из версий, отец Медведчука был тем самым "бандеровцем", которых при каждом удобном случае клеймит Путин.

Медведчук пробыл "сибиряком" до окончания первого класса, и в 1962 году его семья переехала в Украину. Полвека спустя Медведчук вернулся в родные края – в 2016 году обзавелся в Сибири нефтяным месторождением.

Это не первый нефтяной актив Медведчука в России – в разгар конфликта на юго-востоке Украины у него появился нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. В дальнейшем НПЗ уличат в поставках в аннексированный Крым и так называемые "ЛНР" и "ДНР". Завод также стал ключом к сибирскому месторождению Медведчука – оно могло достаться только тому, у кого есть нефтепереработка в Ростовской области. Необычное условие вызвало бурю негодования у остальных нефтяников. Среди недовольных была группа "Русь-Ойл", в которую входили и "Каюм нефть" с "Дулисьмой". Хотя этот бизнес несопоставим по масштабу с российскими нефтяными гигантами, в лучшие времена он стоил $2 млрд. Владельцем "Русь-Ойла" считался бизнесмен Алексей Хотин, который некогда входил в список Forbes и славился связями среди высокопоставленных силовиков.

До ареста Алексей Хотин входил в число богатейших бизнесменов России по версии Forbes

Кто такой Алексей Хотин Бизнесмен с белорусскими корнями, Алексей Хотин сколотил состояние на московской недвижимости. Партнером выступал его отец Юрий Хотин. В 2010-х структуры Хотиных приобрели банк "Югра" и стали развивать нефтяной бизнес. По данным СМИ, интересы Хотиных лоббировали бывший руководитель российского МВД и экс-спикер Госдумы Борис Грызлов и экс-глава ФСБ Николай Патрушев, ныне секретарь Совбеза. В 2016-м Алексей Хотин вошел в сотню богатейших бизнесменов России по версии Forbes с капиталом в $900 млн. Последний раз Хотин побывал в списке Forbes в 2019 году. Тогда же бизнесмен был обвинен в хищении средств "Югры" и помещен под домашний арест. Сумма вменяемого ему ущерба превышает 290 млрд рублей ($3,2 млрд на момент публикации).

Позиции Хотина пошатнулись в конце 2010-х. Сначала его банк "Югра" лишился лицензии, а затем самого Хотина обвинили в хищении средств банка и поместили под домашний арест. По одной из версий, проблемы Хотина проистекали из интереса к его нефтяным активам со стороны главы "Роснефти" Игоря Сечина. Нефтяной бизнес Хотина также оказался под прессом кредиторов, которые стали инициировать банкротства компаний. Впрочем, несмотря на арест и вал судебных исков, Хотин сохранял контроль над бизнесом. Новый виток его проблем совпал с освобождением Медведчука.

В ноябре 2022 года иск к Хотину подала Генпрокуратура, обвинив бизнесмена в неуплате 170 млрд рублей ($2,8 млрд) налогов. В ситуации, когда российский бюджет съедают военные расходы, это очень серьезные претензии, отмечает знакомый Хотина. Покровители Хотина решили не подставляться – и бизнесмен остался без поддержки, считает его знакомый. Одновременно прокуроры через суд арестовали акции нефтяных компаний Хотина. После этого контроль над его активами стали силой захватывать конкурсные управляющие. Хотин знал о готовящихся рейдах и пытался защитить активы за счет усиления охраны, но все равно потерпел фиаско. Защитников "Каюм нефти" застали врасплох, а захват "Дулисьмы" проходил при поддержке ОМОНа и СОБРа.

Медведчук во время встречи с Путиным, Москва, 2020 год

Обе операции роднит не только силовой сценарий, но и команда исполнителей, рассказывает знакомый Хотина. В это несложно поверить. Согласно имеющимся у "Системы" данным о перелетах , новые управляющие "Каюм нефти" и "Дулисьмы" летали на свои объекты в компании одних и тех же людей – Юрия Беликова и Александра Барымова. Эти двое не только путешествовали вместе с новыми управляющими, но и лично присутствовали при захвате "Дулисьмы", а связанные с ними компании заявились в банкротный процесс "Каюм нефти".

Беликова называют полковником МВД в отставке, который "известен в Курской области и не только как "решальщик" по правоохранительным органам и судам". Судя по всему, с управляющими "Каюм нефти" и "Дулисьмы" он был хорошо знаком. Другой их спутник, юрист Барымов, многими нитями связан с бизнесом Виктора Медведчука.

Поначалу жизненный путь уроженца белорусского Бреста Барымова выглядел довольно заурядно: выучился в Москве на юриста, переехал в квартиру жены, устроился на работу, открыл небольшой бизнес, обзавелся дачей под Владимиром. Перемены наметились в середине 2010-х, когда Барымов устроился в компанию, которая сдавала свой автопарк в аренду бизнесу Медведчука. Примерно в то же время кум Путина угодил под санкции США и нуждался в надежных людях, которых можно использовать как ширму. Сначала эту функцию выполняла жена Медведчука Оксана Марченко, а потом Барымов. Юрист стал не только менеджером и совладельцем нескольких российских проектов, связанных с Медведчуком, но и, вероятно, поставщиком его номиналов и автомобилей.

Фигура Барымова не единственное доказательство того, что за захватом активов Хотина может стоять Медведчук. За день до силового захвата "Каюм нефть" поменяла оператора своего месторождения. Конкурсный управляющий подписал новый агентский договор с фирмой "Инновационные нефтегазовые технологии" (ИНГТ), которая была учреждена тремя днями ранее и не имела необходимых разрешений на работу. Была и еще одна деталь – новый подрядчик был тесно связан с Медведчуком. Причем ИНГТ стала для "Каюма" не только оператором, но и трейдером. Покупателями ИНГТ оказались компания, связанная с Медведчуком, и нефтетрейдер "Инвестнефтетрейд", близкий к "Роснефти".

След "Роснефти" можно разглядеть практически во всех начинаниях Медведчука в нефтянке. Благодаря российской госкомпании и близкому к ней "Инвестнефтетрейду" у структур, связанных с Медведчуком, появились сети АЗС в Украине и в России, связанный с "Роснефтью" Московский кредитный банк (МКБ) помогал компании жены Медведчука собирать в России нефтяной холдинг и кредитовал НПЗ в Ростовской области. Кроме того, с попустительства "Роснефти" у Медведчука появилось то самое месторождение в Сибири. Вблизи расположены нефтяные участки Хотина, с которыми хорошо знаком новый управляющий "Дулисьмы". В конце ноября 2023-го появилась информация, что эти активы перешли новым хозяевам. Об этом слышал и знакомый Хотина, который рассказывает, что недавно бизнесмен также лишился месторождения в Якутии. Лицензия на него была оформлена на ООО "Иреляхское", гендиректором которого в середине ноября стал сотрудник "Союзметаллсервиса". Эта компания хорошо знакома Александру Барымову и всем, кто работает с металлургией Донбасса. К "Союзметаллсервису" мы вернемся в третьей главе.

Последние захваты прошли без стычек, говорит знакомый Хотина. Вероятно, боевой дух бизнесмена подкосило то, что осенью его перевели из-под домашнего ареста в СИЗО, гособвинение запросило для него почти десять лет тюрьмы, а акции его нефтяных компаний присудили государству по иску Генпрокуратуры. Знакомый Хотина считает, что нефтяной бизнес вряд ли интересует государство и, вероятнее всего, его передадут в управление Медведчуку: "Ему же надо как-то семью кормить, лишившись украинских хлебов".

Впрочем, интересы семьи Медведчука в России не ограничиваются одной лишь нефтянкой.

Строительный бум

В этой части вы познакомитесь с повадками московского зятя Медведчука и узнаете, как жена Медведчука обзавелась девятью гектарами земли в российской столице

В конце лета 2022-го в захваченный российскими войсками Мариуполь с инспекцией приехал гендиректор "Россетей" Андрей Рюмин. В город возвращаются свет и вода, сообщил московский ревизор на камеру "России 24", позируя на фоне полуразрушенной многоэтажки. Цветущий Мариуполь был превращен в руины в результате двухмесячной осады, которая завершилась в конце мая сдачей в плен бойцов "Азова", защищавших город. Часть из них впоследствии обменяли на Медведчука, который приходится Рюмину тестем.

Кум Путина выдал свою старшую дочь за малоизвестного выпускника мехмата МГУ в 2006 году. Пышную свадьбу с участием российских поп-звезд сыграли в Москве, среди гостей были экс-президент Украины Леонид Кучма, тогдашний президент Молдовы Владимир Воронин и будущий президент России Дмитрий Медведев, который, как и Путин, приходится Медведчуку почти что родственником.

После женитьбы на старшей дочери кума Путина Рюмин начал свою карьеру в российской госэнергетике, с которой не понаслышке знаком и сам Медведчук. Сначала Рюмин отвечал за подключение к электросетям объектов в Москве, затем – в Санкт-Петербурге, а с 2021 года – по всей России. При этом Рюмин и его близкий соратник Андрей Бокша в частном порядке вели бизнес с целой плеядой крупных застройщиков, которые регулярно нуждаются в подключении своих новостроек к электричеству. В 2022-м заметным инвестором в столичную стройку стал еще один давний партнер Рюмина Александр Путилин. Причем его аппетиты не ограничились отдельными проектами по строительству ЖК в Москве. Вскоре после российского вторжения в Украину Путилин стал совладельцем целой девелоперской группы "А101" с активами в 259 млрд рублей ($3,7 млрд). Ранее Путилин не был заметен в крупных девелоперских проектах и известен как владелец компании "ЮгБункерСервис", которая занимается заправкой судов топливом в морских портах на юге России. Среди клиентов группы значатся структуры "Роснефти" и судоходная компания, которую контролировала жена Медведчука.

Оксана Марченко, жена Виктора Медведчука

Медведчук и сам не чужд московской недвижимости. В начале 2021 года связанная с ним компания за полмиллиарда рублей приобрела площади в одном из самых дорогих небоскребов Москва-Сити. Покупка недвижимости в деловом центре российской столицы произошла на фоне сгущающихся вокруг Медведчука туч в Киеве. В 2019 году на него завели уголовное дело о госизмене за призывы к автономии Донбасса, а в феврале 2021 года Медведчук подпал под украинские санкции по подозрению в финансировании самопровозглашенных республик Донбасса. Под ограничения подпала и жена Медведчука, которая тоже, словно чувствуя приближение неприятностей, обзавелась недвижимостью в Москве. В ее случае речь шла даже не о небоскребе, а о нескольких гектарах дорогостоящей столичной земли. Доступ к ней жена Медведчука получила в 2020-м, став совладелицей завода "Гелиймаш". На этой загадочной истории стоит остановиться отдельно.

Предприятие, которое разрабатывает криогенные системы для Минобороны и "Роскосмоса", было образовано в 1931 году и унаследовало свои промплощадки с советских времен. В начале 2010-х эти лакомые куски столичной недвижимости привлекли внимание инвесткомпании "Магма", которая выкупила часть акций "Гелиймаша" и вступила в борьбу за контроль над предприятием с его гендиректором Вадимом Удутом. Удут заручился поддержкой Минобороны и "Роскосмоса", а "Магма" подключила ФСБ. Причем на стороне инвесткомпании якобы выступал генерал ФСБ Олег Феоктистов, близкий к Игорю Сечину. Противостояние вылилось в уголовные дела, которые были заведены как на Удута, так и на менеджеров "Магмы". Тяжбы продлились почти десять лет и закончились безоговорочной победой Удута: он упек своих оппонентов в тюрьму, отобрал у них акции "Гелиймаша" и успешно распродал его недвижимость.

Изначально силы были примерно равны, но Удут смог найти влиятельную "крышу", считает его оппонент из "Магмы": "По нашей информации, он обратился туда, где ему все организовали – завершили дело с нами и реализовали его актив. Удут стал очень богатым человеком. И наверняка поделился". Покровителями Удута стали люди из окружения Медведчука, следует из слов собеседника "Системы". Связь Медведчука с "Гелиймашем" можно проследить с лета 2017 года. Тогда членом совета директоров предприятия стал сын бывшего главы Роснедр Валерия Пака, который незадолго до этого возглавил нефтяной бизнес Медведчука. А в 2018 году в совет директоров "Гелиймаша" вошел поставщик номиналов Медведчука Александр Барымов. Через два года Барымов вместе с женой Медведчука стали совладельцами "Гелиймаша". Тогда же, в 2020 году, предприятие продало свою "самую сладкую" площадку – пять гектаров на Лужнецкой набережной. А в 2022 году "Гелиймаш" расстался с еще одним столичным активом – четырьмя гектарами рядом с бывшим заводом ЗИЛ.

Между двумя сделками произошло еще одно событие – приговор по делу "Магмы". Оппоненты Удута получили внушительные сроки, причем суд вынес свое решение за две недели до того, как истекал срок давности по обвинению. Дело не только в мести, считает источник в "Магме": "Мы стали неким препятствием, угрозой. Если нас не закрыть, то мы могли стать помехой планам – раздербанить и получить свой кусок. Что, собственно, и произошло". В 2022 году "Гелиймаш" выплатил своим акционерам дивиденды. Из них Удуту достался примерно миллиард рублей, столько же могло поступить на счета людей из окружения Медведчука. В действительности призовой фонд в разы больше. За обе площадки "Гелиймаша" девелопер "Инград" мог выложить 15 млрд рублей ($240 млн).

Акционерами "Инграда" являются концерн "Россиум" и инвесткомпания "Регион". Это не чужие для Медведчука структуры – им принадлежит МКБ, который кредитует проекты Медведчука, в "Россиуме" работали его брат и беглый экс-глава украинского МВД Николай Билоконь, близкий к куму Путина. У дружественной "Роснефти" инвесткомпании "Регион" связь с Медведчуком прослеживается через Барымова – на российско-китайской границе они строят канатную дорогу, а также гостиницы и логистический комплекс.

Впрочем, как выяснила "Система", география проектов "Региона" и Барымова шире: МКБ кредитует газонаполнительную станцию Барымова под Ростовом, а на южном побережье аннексированного Крыма близкие к Барымову и "Региону" компании на кредиты того же МКБ строят ЖК "Новая Ливадия". Оба проекта, вероятно, хорошо знакомы Медведчуку: ростовская станция обслуживает связанный с ним НПЗ, а крымская стройка располагается неподалеку от земельного участка, который компания его жены арендовала еще до аннексии Крыма. Как оказалось, у Медведчука и "Региона" могут быть и другие интересы на украинских территориях, захваченных Россией.

Передел Донбасса

Из этой части вы узнаете, как люди Медведчука вытеснили окружение экс-президента Украины Януковича из торговли металлом Донбасса на $2 млрд

"Экономика Донбасса является очень выгодным предложением, потенциал региона растет, здесь гарантированы хорошие возвраты по сделанным вложениям", – рассказывал в интервью летом 2022 года тогдашний гендиректор компании "Южный горно-металлургический комплекс" (ЮГМК) Евгений Юрченко. Бизнесмен знал, о чем говорил: за год до этого под его управление перешли крупнейшие металлургические заводы так называемых "ЛНР" и "ДНР". По словам знакомого Юрченко, тот вхож в окружение главы "ДНР" Дениса Пушилина и бывшего помощника Путина Владислава Суркова, который курировал в Кремле украинское направление. Кроме того, Юрченко заподозрили в связях с Медведчуком.

Медведчук неплохо знаком с руководителями "ДНР" и "ЛНР" и Сурковым. В металлургии кум Путина тоже не новичок, правда, его украинские активы базировались в Запорожье. Донбасс же исторически был вотчиной людей из окружения беглого экс-президента Виктора Януковича, у которого были непростые отношения с Медведчуком. В довоенное время "хозяином Донбасса" был давний соратник Януковича Ринат Ахметов, а после начала конфликта главным бенефициаром донецкой экономики стал Сергей Курченко, которого называли "кошельком Януковича". Структуры Курченко скупали украинский уголь по дешевке, а продавали по рыночным ценам, выводя миллиарды через офшоры. Это не помешало Курченко скопить огромные долги перед предприятиями Донбасса, что вылилось в забастовки рабочих – сначала угольщиков, а потом металлургов. В результате Курченко лишили монополии на торговлю углем Донбасса, а затем и контроля над заводами.

Замена Курченко нашлась довольно быстро. В начале 2021 года в интернет "утекло" письмо торгового дома "Донские угли", в котором компания назвала себя единственным экспортером угля с захваченных украинских территорий. За "Донскими углями" почти сразу разглядели Медведчука.

Как Медведчук связан с углем с Донбасса После "отставки" Курченко поток угля из так называемых "ЛНР" и "ДНР" перехватил торговый дом "Донские угли", который за полтора года стал крупнейшим поставщиком в Ростовской области. Журналисты связали торговый дом с Медведчуком, а украинские власти ввели санкции против него и руководителей "Донских углей". В компании отрицали связь с Медведчуком, но основания для таких выводов налицо. Помимо уже выявленных фактов, совладелец и гендиректор "Донских углей" еще до создания компании могли знать Александра Барымова. Основным покупателем торгового дома стал офшор, который также связывали с Медведчуком.

Углем дело не ограничилось, и на Донбассе сменился поставщик логистических услуг: связанное с Курченко АНО "Центр эффективных логистических решений" (ЦЭЛР) заменило малоизвестное ООО "Флоранс". Новичок погасил долги ЦЭЛР перед РЖД и стал возить "буквально все": уголь, кокс, чугун и сталь. За это "Флоранс" окрестили "новым кошельком" кураторов Донбасса. В 2021 году выручка компании взлетела с практически нуля до 7 млрд рублей, а в 2022 году выросла до 17 млрд рублей.

"Флоранс" принадлежит бывшему сотруднику транспортной полиции Тимофею Костину из ростовского города Гуково. У Костина есть общий бизнес с еще одним уроженцем Гукова Виталием Донченко, который является совладельцем "Донских углей" и работал в одном из таксопарков Гукова. Небольшой российский городок примечателен тем, что через него проходит транзит донецкого угля. Еще один любопытный факт о Гукове: его бывший мэр Виктор Горенко работает на Александра Барымова, тесно связанного с бизнесом Медведчука. Это могло оказаться простым совпадением, но во "Флорансе" работает сын Горенко Станислав, а юридические услуги "Флорансу" оказывала компания, ранее принадлежавшая Барымову. Иными словами, "Флоранс" несколькими нитями связан с людьми из команды Медведчука.

Крупнейшим клиентом "Флоранса" стала компания "Союзметаллсервис". Это сбытовое подразделение ЮГМК, которому после опалы Курченко перешли заводы Донбасса. Юрченко рассказывал, что вложил в предприятия 40 млрд рублей ($560 млн) вместе с партнерами, которых не стал раскрывать. Из финансовых документов и отчетности "Союзметаллсервиса" следует, что финансовую поддержку ему оказывали МКБ и нефтетрейдер "Инвестнефтетрейд". Более того, из слитой в интернет переписки стало известно, что "Инвестнефтетрейд" не только финансирует заводы под управлением Юрченко, но и поставляет им уголь. Это подтверждается финансовыми документами, которые есть в распоряжении "Системы", и тем, что в 2021 году товарная линейка "Инвестнефтетрейда" пополнилась углем и железорудным сырьем.

Оба партнера Юрченко, в свою очередь, связаны с инвесткомпанией "Регион", с которой хорошо знаком Медведчук. У кума Путина и нового хозяина Донбасса тоже есть пересечения. В бизнесе Юрченко участвуют люди из команды Медведчука, а материнская для "Союзметаллсервиса" компания является финансовым донором для фирмы-прокладки, через которую деньги поступают в бизнес, связанный с Медведчуком.

К концу марта 2022 года, после нескольких недель беспощадных обстрелов, Мариуполь превратился в руины

Выглядит так, будто новым бенефициаром экономики Донбасса стал Медведчук. О том, что кум Путина заместил "кошелек Януковича" в "ЛНР" и "ДНР", слышали владелец российской угольной компании и бывший чиновник администрации Путина. Недавно у этой информации появилось еще одно подтверждение. В октябре 2023 года близкий к Медведчуку Александр Барымов стал совладельцем фирмы "Индустриальные инновации". Так же называется компания, которая управляет Днепрорудненским железорудным комбинатом. До августа 2022 года один из крупнейших украинских производителей железной руды был "Запорожским", но после российского захвата сменил название на "Днепрорудненский". Тогда же запорожская руда стала поступать на заводы ЮГМК.

В разговоре с "Системой" Юрченко сообщил, что в декабре 2022 года "покинул все посты": "Территории присоединили и все. Я завершил проект". Юрченко также отметил, что не знает Медведчука и Барымова, и посоветовал задавать вопросы Сергею Антонову, который "являлся публичным человеком и неким бенефициаром". Вопреки рекомендациям Юрченко, Антонов бросил трубку как только услышал, что ему звонит журналист, и затем заблокировал его во всех мессенджерах. Перед тем, как занять пост гендиректора "Союзметаллсервиса", Антонов был сотрудником российского посольства в Украине. В 2018 году он был выдворен из страны за то, что совмещал дипломатическую работу со шпионской, следует из данных украинского сайта "Миротворец". Еще одна любопытная деталь об Антонове заключается в том, что номер его телефона нередко указывался в качестве контактного при бронировании авиабилетов Барымова. В "Союзметаллсервисе" и ЮГМК не ответили на запросы "Системы", Медведчук и Барымов их тоже проигнорировали.

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Во время исследования бизнес-интересов Медведчука мы обнаружили, что у предводителя его номиналов Александра Барымова есть псевдоним. В телефонных книгах его записывают как "Александр Невский", к нему же отсылает адрес электронной почты Барымова. Совпадение или нет, но в конце 2022 года был учрежден благотворительный фонд "Александр Невский". Счет фонда открыт в банке "Ростфинанс", которым до сентября 2023-го владел Юрченко, а учредителем фонда выступила компания "Форт", которая является крупным подрядчиком "Союзметаллсервиса" и выдает займы "Индустриальным инновациям" Барымова. Президент фонда Марина Воронкова раньше возглавляла инвесткомпанию "Регион" и работала в "Роснефти", а данные о членах совета фонда совпадают с фамилиями и инициалами юриста, близкого к Барымову, и советника по социальной политике "Региона", который осенью 2021 года на скорости 170 км/ч насмерть сбил пешехода.

Деятельность фонда "Александр Невский" в основном касается украинских территорий, захваченных Россией. Среди проектов на сайте фонда указаны восстановление частного дома после обстрела и закупка протеза для жителей так называемой "ДНР", а также реконструкция драмтеатра Мариуполя, ставшего символом зверств войны России против Украины. Бюджет фонда составляет 50 млн рублей, и это исключительно частные средства, указано на его сайте. Впрочем, сумма на несколько порядков меньше выручки, которую компании, связанные с Медведчуком, зарабатывают на оккупированных Россией территориях. "Благотворительный фонд "Александр Невский" – это люди, которым не все равно", – гласит слоган на сайте фонда.

Упомянутые в тексте анонимные источники попросили не упоминать их имена из соображений безопасности, а также поскольку не уполномочены давать комментарии в СМИ.

Вы можете анонимно поделиться информацией с "Системой" – отделом расследований Настоящего Времени и Радио Свобода.

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