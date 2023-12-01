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Четыре наемника и один аквариум
В конце сентября 2022 года российские наемники "Булат", "Рашид", "Покров" и "Эскадра" забрались в пустующий дом на окраине украинского города Балаклея. В доме стоял аквариум с рыбками, а рядом с аквариумом – корм. Рыбки были живы.
К тому времени ВСУ уже две с половиной недели как объявили, что город зачищен от российских войск. Первые БТР украинских военных "Булат" увидел еще ночью 7 сентября, машины ехали в центр Балаклеи, мимо поста россиян, выставленного на северо-западной окраине города. Связи с командованием не было, и "Булат" отдал приказ отходить к российским позициям.
Пройдя 400 метров, наемники обнаружили трехэтажное здание, с крыши которого удалось наконец установить связь и поговорить с командиром роты. Командир, офицер ГРУ с позывным "Ариец", приказал возвращаться на базу в Боровую. Для этого предстояло перейти мост через Волосскую Балаклейку и пройти еще сорок километров на восток. Тогда же по рации члены группы услышали, что россияне собираются взорвать этот мост.
Поняв, что их, скорее всего, просто бросили, а в городе уже ВСУ, группа "Булата" начала искать способы отступления – или хотя бы продвижения на восток, ближе к позициям российских войск. Две недели наемники прятались в заброшенных заводских помещениях и частных домах. Еду брали с чужих огородов и на чужих кухнях. За водой выходили по ночам. Однажды они попытались дойти до речки на востоке города и даже нашли белую майку, чтобы поднять ее как белый флаг над головой, но в итоге набрели на камыши и, промокнув, вернулись назад. В другой раз они нашли пустующий дом, но он был закрыт, поэтому наемники день просидели в летнем душе и туалете.
В домах, где приходилось прятаться, "Рашид" снимал видеодневник о том, как они "мародерствуют" и "объедают укропов". "Мы находимся в тылу врага… поели первый раз за четыре дня", – жаловался "Рашид" отражению в зеркале 10 сентября. В этот день "Покров" добыл для всех лепешки, и наемники поджарили их.
Наемники "Волков" в Балаклее, 10 сентября 2022 года
"Укропы еб*** плюс короче тяжелая техника, танки, БТР, БМП. Короче п***. Наши отдали этот город ё*** без боя, б***, оттянули наши войска, а там х*** его знает. Нам сказали: держите блокпост с автоматами против танков, – о***о, за*** командование", – шептал "Рашид" в камеру телефона на другом видео.
Однажды к очередному дому, служившему группе убежищем, подъехала машина. Из машины вышла женщина, увидела в коридоре дома бронежилеты и сказала мужу, что надо вызвать полицию. Пришлось сбежать через окно. Всего двумя неделями раньше, когда Балаклея была под российской оккупацией, группа "Булата" сажала "на яму" местных гражданских украинцев, которых подозревали в сотрудничестве с украинскими военными. Теперь наемники сами убегали от гражданских.
Наемники "Волков" в Балаклее
Пост на въезде в Балаклею наемники покидали всемером. Через несколько дней после побега через окно трое из них, "Мастиф", "Будулай" и "Приток", отделились от группы: они решили самостоятельно прорываться к россиянам через линию фронта.
Оставшиеся четверо заняли очередной заброшенный, как им показалось, дом. "Булат" предложил найти батюшку церкви, купола которой были видны из окна, но другим членам группы этот план не показался надежным. "Покров" обратил внимание на то, что рыбки в аквариуме были живые, а значит, этих рыбок все это время кто-то кормил. Вскоре на пороге дома и правда появился местный житель – на допросе наемники назовут его Артуром. Артур сказал, что как раз пришел покормить рыбок. "Булат", "Эскадра", "Рашид" и "Покров" дали Артуру денег и попросили купить сигарет и еды. Артур взял деньги, ушел и не вернулся. На следующий день группа "Булата" была задержана СБУ.
Вплоть до самого суда в Украине и после приговора наемники расходились в показаниях о том, кто именно отправил их воевать.
"Рашид" и "Эскадра" считали, что служат в разведке. "Эскадра" вспомнил название батальона – "Чибис". "Покров" сказал, что был в "Чибисе", который входил в некую "ЧВК "Редут". Командир группы, "Булат", называл только "ЧВК "Редут".
На самом деле никакого противоречия в их словах нет – и все они говорили примерно об одном и том же военизированном формировании.
При бегстве из Харьковской области сослуживцы задержанных наемников из батальона "Чибис" оставили на базе ворох документов, с которыми удалось ознакомиться журналистам проекта "Схемы". Благодаря этим уникальным документам, интервью с осужденными наемниками и открытым данным нам удалось восстановить и описать наиболее полную историю отряда российских наемников, воюющего в Украине.
Впервые за более чем полтора года с начала вторжения мы можем взглянуть на вооруженные формирования россиян изнутри и составить впечатление о том, зачем пошли воевать люди, не являющиеся кадровыми военнослужащими, какие задачи ставило им руководство и чем именно они занимались на оккупированных территориях.
Волки и чибисы
Батальон "Чибис", про который говорили российские наемники, более известен как "Волки" – по позывному командира Давора Савичича, гражданина Сербии, воевавшего в Сирии и на Донбассе еще в составе ЧВК "Вагнер". Путаница в названиях возникла тогда, когда наемники вдруг обнаружили, что по документам называются "Чибисами", хотя сами себя называли "Волками".
Набирать "Волков" начали за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения. "Покров" – тот, что заметил рыбок, – получил свой позывной по своему родному Покровску, небольшому городу в 70 километрах от Якутска. Это был уже второй его позывной: с 2014 года Михаил Иванов несколько раз воевал в составе незаконных российских вооруженных формирований на востоке Украины. Тогда его называли "Якут".
Осужденные в Украине наемники "Волков"
Максим Вольвак ("Эскадра")
Руслан Колесников ("Булат")
Михаил Иванов ("Покров")
Валентин Быч ("Рашид")
Когда в ноябре 2021 года знакомый предложил Михаилу снова отправиться в Луганск воевать на стороне России, тот не удивился. Российские власти тогда отрицали, что начнут полномасштабное вторжение, и Иванов уверяет, что ехал защищать находящийся с 2014 года под российской оккупацией Луганск от якобы "возможной агрессии" украинских военных.
9 декабря 2021 года, после отправки своих документов рекрутеру, Иванов приехал к точке сбора около торгового центра "Мегамаг" в российском Ростове-на-Дону. Там группа из 80 человек, в числе которых оказался и Михаил, пересела в микроавтобусы и отправилась на базу "Транспеле" в Луганск.
На базе Михаил подписал контракт с некоей "ООО "Редут". Для вдовца и отца-одиночки из провинции, чей ежемесячный доход от работы в охране не превышал 500 долларов, условия были неплохие: 2000 долларов зарплаты, плюс боевые, плюс солидные выплаты за ранение. Впрочем, деньги были хоть и существенной, но не основной мотивацией: главной Иванов считал "идею". Жена Михаила была "этнической украинкой" из Луганска, а дочь называет себя "на 50% украинкой", так что Михаил "никогда не считал Украину заграницей" и объяснял дочери, что едет "помогать украинцам".
Вскоре так называемая группа "обороны Луганска", куда отправился Михаил, насчитывала уже несколько сотен человек. Вооружены они были в том числе минометами и РПГ. В середине февраля 2022 года все эти люди погрузились в автобусы, уехали в Брянскую область, где временно поселились в санатории. Спустя еще неделю-полторы кадровые российские военные и наемники оказались в Чернобыльской зоне отчуждения в Беларуси. 24 февраля отряд Михаила был уже в районе Припяти в Киевской области и оттуда двинулся в сторону Киева.
Свою историю Михаил Иванов рассказывает журналистам проекта "Схемы" в исправительной колонии. Там он оказался по приговору украинского суда после того, как был взят в плен в Балаклее в сентябре 2022 года. Вопрос, не странно ли было оборонять Луганск, двигаясь на Киев, Иванова ничуть не смущает: по его словам, бойцам объясняли, что российские вооруженные формирования идут заниматься "демилитаризацией Украины" и надо "принудить к миру, чтобы киевские власти перестали бомбить Луганск, Донецк".
Будущий начальник его группы, Руслан Колесников с позывным "Булат", тогда тоже не видел ничего странного в походе на Киев: по его словам, к этому времени "к России подходил блок НАТО". "Комбат построил, говорит: ничего там, прокатимся, как говорится, в Киев по-зеленому. Ну, семафор зеленый, прокатимся там. И будем нести караульно-постовую службу, типа как милиция, как ОМОН работает. За порядком следите, все" – так рассказывал Колесников журналистам "Схем", уже когда получил в Украине приговор за военные преступления.
С "демилитаризацией Киева", как и с "обороной Луганска", у Иванова так и не сложилось. В первых числах марта 2022 года его автомобиль, отправлявшийся по заданию командования "зачистить какой-то населенный пункт", врезался в подбитый БМП на трассе в Киевской области. Раненого Иванова и его сослуживцев эвакуировали сначала в украинский аэропорт Гостомель (на тот момент еще занятый российскими войсками), а оттуда в Беларусь и Россию.
Изучив биллинги телефонов наемников и их внутренние документы, "Схемы" установили, что за первые месяцы полномасштабного вторжения, во время частичной оккупации Киевской области, "Волки" были в Качалах, Новом Залесье, Загальцах, Гостомеле, Бородянке и Шибеном.
Жители Качал и Загальцов (села в 50 километрах к северо-западу от Киева) в разговоре с журналистами "Схем" опознали нескольких "Волков" и рассказали, что те искали у них в домах "нацистов". По словам жительницы Качал Юлии, к ней домой пришел человек, представившийся Алексеем. Он сказал, что вырос в Киеве на Демеевке и уже восемь лет воюет на Донбассе. Когда журналисты показали Юлии фото бывшего президента киевского байкерского клуба "Ночные волки" Алексея Верещагина, она узнала на фотографии того самого Алексея.
Верещагин выгнал семью Юлии из дома, сказал, что теперь там будут располагаться российские военные. Никаких особых опознавательных знаков на Алексее Юлия не заметила, только георгиевские ленточки: "[Сказал, что] хочет освободить нас от нацистов. И что их тут много. Сказал, что группа была в Загальцах и что там одни нацисты, которые хотят поработить весь народ".
Впрочем, распространяемыми российской пропагандой верованиями в "нацистов" и "освобождение" "Волки" не ограничивались. Верили они и в "биолаборатории НАТО" – распространяемую российским министерством обороны теорию заговора, согласно которой украинцы якобы разводят птиц, способных заразить опасными болезнями россиян.
"У нас были голуби, купили пару голубей ребенку, – рассказывает Юлия. – Так они [наемники] прибежали и стали всерьез расспрашивать, разводим ли мы голубей для "биолабораторий".
В середине марта "Волки" получили приказ прикрывать отход российских регулярных войск из Киевской области. Первого апреля, через три дня после российско-украинских переговоров в Стамбуле, батальону приказали отступать в Беларусь, а затем и на базу в российских Валуйках.
На протяжении всего пути Валентин Быч, "Рашид", записывал на свой телефон видео с комментариями о происходящим – благодаря в том числе его страсти к видеоблогерству авторам расследования удалось установить маршрут похода "Волков". О походе на Киев и отступлении "Рашид" смонтировал целый видеоклип. В нем драматически прослеживается эволюция ощущений российских наемников в марте – апреле 2022 года: от радости до пораженчества.
"Пацаны едут, едут… Едут колонны, выходят. Дядя Вова что-то там в Стамбуле договорился, а мы ни слухом ни духом. И нам очень стыдно, что мы уходим, мы так клево наступали. Непонятно, что там без нас порешали", – жаловались во время отступления боевики на видео.
"Программа-максимум выполнена, так точно, мы все еще живы, мы пересекли границу. Мы всех прикрыли, всех ушли, взорвали за собой до фига объектов. Мы красавчики, мы красавчики".
"Ну, в общем, мы пересекли границу, выехали в Белоруссию, и… как выяснилось… нас тут никто не ждет! Мы на*** никому не нужны".
Но на этом поход наемников не закончился.
Второй поход
В середине апреля "Волки" снова вернулись в Украину, но на этот раз в Харьковскую область. Штаб разместили в небольшом селе Александровка в 20 километрах севернее Изюма, оттуда наемники ездили на штурм Богородичного в Донецкую область.
Передвижения "Волков" во время войны: карта
8-9 декабря 2021 года
Точка сбора наемников перед отправкой в Украину. Одно из первых упоминаний о формировании незаконных вооруженных групп, которые приняли участие в полномасштабном вторжении России в феврале 2022 года. Попавший в украинский плен Михаил Иванов ("Покров") рассказал в интервью "Схемам", что приехал в декабре на точку сбора около магазина "Декатлон" (находится в ТРЦ "Мегамаг") после того, как вербовщик "Волков" с позывным "Скальпель" проверил его документы, отправленные ранее. Неподалеку от этого центра Иванов сел в автобус и отправился в сторону Украины вместе с еще примерно 70-80 другими наемниками.
10-28 декабря 2021 года
Бывшая территория крупнейшего транспортного перевозчика Украины "Транспеле" еще с 2015 года использовалась боевиками так называемой "ЛНР" как место дислокации военной техники. В конце 2021 года сюда привозили российских боевиков для подготовки к полномасштабному вторжению. По словам осужденного в Украине наемника "Волков" Михаила Иванова, именно там 10 декабря он подписал контракт с "ООО "Редут". Жили наемники в автомобильных боксах, переделанных под казармы.
Войсковый полигон и место дислокации 16-й бригады спецназа ГРУ, в составе которой воюют "Волки". В 2020 году полигон использовался для тренировки сил спецназа Западного военного округа России. Этот полигон – основная база "Волков": большая часть наемников приезжает на сборы именно туда и проходит обучение именно там.
Осужденный в Украине Руслан Колесников (позывной "Булат") прибыл на полигон Тригуляй 22 января 2022 года.
Валентин Быч ("Рашид") рассказывал в интервью "Схемам", что подписал контракт на полигоне Тригуляй 28 июля 2022 года. Тренировку он проходил на протяжении 8-9 дней, после чего отправился в Украину.
10 января – 17 февраля 2022 года
На базе в Лутугине уже формировалось подразделение "Волков". Осужденный в Украине Михаил Иванов ("Покров") рассказывает, что там наемники жили в "общежитии, типа колледжа", всего их было около 200 человек. Командовал всеми российский офицер с позывным "Амур". В Лутугине боевикам выдали форму и оружие.
Там они прожили до середины февраля. Предположительно 15-17 февраля наемники численностью около 400 человек выехали в Брянскую область. 23 февраля они выехали оттуда на территорию Беларуси.
24-25 февраля 2022 года
На территорию Украины боевики "Волков" заходили со стороны Беларуси 24-25 февраля. Беларусь они проехали транзитом, приехав туда из России, из Брянской области, где жили около недели до полномасштабного вторжения. Михаил Иванов ("Покров") из "Волков" утверждает, что наемники двигались прямо через Зону отчуждения Чернобыльской АЭС, сквозь лес и заброшенные поселки, где и останавливались на ночлег. На территории Украины они уже ехали по трассе – путь лежал в направлении Киева.
В телеграм-канале “Волков” есть видео об их “Походе на Киев”: там можно заметить переезд через речку Желонь недалеко от украинско-белорусской границы.
25-26 февраля 2022 года
В районе села Великий Лес в Киевской области наемники рассредоточились в лесном массиве и устроили полевой лагерь. Неподалеку отсюда также был развернут штаб группировки войск РФ "Киевское направление".
март 2022 года
В течение марта 2022 года "Волки" принимали участие в оккупации сел и в боях в районе Бородянки к северо-западу от Киева.
В середине марта батальон получил приказ прикрывать отступление сил 36-й общевойсковой армии ВС РФ из Киевской области.
18-22 марта численность группы "Волков" уменьшилась, вследствие артобстрела в Качалах погиб медик "Каскад" и замкомандира одного из взводов с позывным "Немо". "Схемам" удалось найти здание, в котором это произошло.
март 2022 года
"Схемам" удалось установить, что в марте 2022 года "Волки" стояли в таких населенных пунктах, как Качалы, Загальцы, Шибеное, Бабинцы, Клавдиево-Тарасово и Бородянка.
В Загальцах в результате обстрела 21 марта погиб разведчик "Волков" с позывным "Гуно".
27-28 марта российские войска начали вывозить свою технику из аэропорта Гостомель. К 1 апреля "Волки" вышли из Киевской области.
1-10 апреля 2022 года
Старый Оскол и Валуйки – популярные города для остановки российских военных, воюющих в Украине. Там расположено несколько военных частей, военные госпитали и иногда даже места выдачи зарплаты наемникам. Осужденный в Украине наемник "Волков" Михаил Иванов рассказывал, что ездил в Старый Оскол получать зарплату. А в найденных "Схемами" документах "Волков" есть квитанция на отправление оператором экспресс-доставки СДЭК из Старого Оскола.
1-10 апреля 2022 года
В Валуйках была одна из точек сбора "Волков" в августе 2022 года, там же располагался госпиталь, куда привозили раненых.
В Белгородской области "Волки" провели около полутора недель после бегства из Киевской области в конце марта 2022 года. Оттуда они снова выдвинулись в Украину, на этот раз – в Харьковскую область.
15 апреля – 22 июня 2022 года
С середины апреля штаб "Волков" располагался в поселении Александровка Харьковской области. Оттуда они ездили на штурм Богородичного.
В Александровке штаб простоял до конца мая, когда после многочисленных артиллерийских обстрелов силами ВСУ штаб передислоцировался в Боровую.
22 июня оставшийся штаб в Александровке попал под обстрел украинской армии. По словам Иванова, "Волки" потеряли там не меньше 16 убитыми.
Апрель – август 2022 года
Во время боев на славянском направлении весной – летом 2022 года село Богородичное 14 раз переходило под контроль то украинских, то российских военных.
Боевики "Волков" ездили на штурм Богородичного из мест дислокации в Александровке и Боровой Харьковской области. При обстрелах силами ВСУ в Богородичном "Волки" несли большие потери, а однажды без приказа снялись с позиций и уехали на базу в Александровку, что спровоцировало большой скандал. В документах за этот период зафиксировано большое количество убитых и раненых.
июнь 2022 года
Линия фронта на участке между селами Долина и Краснополье проходила все лето 2022 года, "Волки" стояли там как минимум в июне. Российские военные называли этот участок одним из самых напряженных: прорыв по трассе М03, ведущей из Харькова, означал бы для российских войск открытие дороги на Славянск. Линия была сдвинута силами ВСУ в сентябре 2022 года – тогда же украинские войска вытеснили российские силы из Изюма и позже из Харьковской области.
"То, что там у нас не получилось достичь радикального успеха, не наша вина, а наша беда – сказалось общее истощение сил всего фронта," – резюмировали "Волки", подводя итоги в своем телеграм-канале.
Май – сентябрь 2022 года
После того как штаб "Волков" в Александровке попал под обстрел, наемники переместились чуть восточнее, в поселок Боровая. Там штаб простоял вплоть до деоккупации Харьковской области украинскими военными в сентябре 2022 года.
Валентин Быч, "Рашид", вспоминает, что приехал в Боровую в начале августа, несколько дней побыл в селе, а потом поехал "на передок" – на штурм Богородичного.
Главным у "Волков" был командир с позывным "Амур" – "невысокий крепкий" человек "лет под сорок". Именно он давал наемникам списки местных жителей, которых ему должны были привозить на допрос и пытки. Пытки проводили на базе санатория "Улыбка".
6-26 сентября 2022 года
Балаклея, в которой до полномасштабного вторжения проживали около 30 тысяч человек, была оккупирована российскими войсками с марта по сентябрь 2022 года и была одним из опорных городов для российских войск на линии фронта.
"Волки" базировались рядом, а в Балаклею отдельные их отряды заходили уже в момент наступления ВСУ в начале сентября 2022 года. Осужденный в Украине Руслан Колесников ("Булат") вспоминал, что приказ выезжать на позиции на въезде в Балаклею он получил 6 сентября, тогда же ночью украинские военные въехали в город. Российские войска бежали из города, группа "Булата" оказалась отрезанной от своей команды и почти три недели пряталась в городе вплоть до задержания.
Ноябрь 2022 года
После бегства из Харьковской области "Волки" сначала перебазировались в район Кременной, где прикрывали отход российских войск, а затем некоторое время отдыхали "в тыловом районе" оккупированной части Луганской области. В ноябре 2022 года они снова поехали воевать и стояли "в районе Площанки в направлении Макеевки и в районе Шипиловки в направлении Белогоровки".
Февраль – март 2023 года
В начале 2023 года статус "Волков" повысился: из "отряда батальонного формата" они стали бригадой и получили "орудие крупного калибра". В феврале бригаду перебросили на штурм Авдеевки – одного из мощнейших укрепрайонов ВСУ, который российские войска безуспешно пытались захватить еще с 2014 года.
Свое участие в боях под Авдеевкой "Волки" описывали так: проводили аэроразведку, работали артиллеристы и минометчики, а "штурмовые группы "Волков" неоднократно участвовали в разведках боем и сковывающих боях в районе Авдеевской промзоны".
Март – май 2023 года
По сообщениям “Волков” в телеграм-канале, их роль под Бахмутом была в том, чтобы "прикрывать северный фланг группы "Вагнер" со стороны Соледара". После того как российские власти и "Вагнер" заявили о "взятии Бахмута", "Волки" еще на несколько месяцев остались в районе Соледара. Вплоть до ноября 2023 года “Волки” в своем телеграм-канале публиковали сообщения из Соледара.
Зимой – весной 2023 года бои за Бахмут стали самым кровопролитным и длительным сражением войны. Российские власти заявили о “взятии Бахмута” в мае 2023 года. До сих пор вооруженные силы Украины контролируют юго-западную часть Бахмута, а в предместье города продолжаются бои.
Наемники российской группы "Вагнер" называли захват города исключительно своей заслугой, российские власти отмечали также роль российской регулярной армии. По сообщениям “Волков” в их телеграм-канале можно сделать вывод, что они стояли под городом как минимум два месяца до объявления российскими военными о взятии города, а после остались стоять со стороны северо-запада.
"Нас туда поставили, ну та же ситуация: нас бомбили, бомбили, бомбили, бомбили. 12 суток мы выдержали, потом пришел старший, сказал – все, снимаемся. И вот мы снялись, без приказа, без ничего, и приехали на базу, в Александровку", – вспоминает в интервью "Схемам" Колесников.
Из-за того что наемники сами, без приказа "сверху", покинули позиции в Богородичном, разразился скандал. "Куратор от ФСБ" и начальник штаба с позывным "Днепр" собрали всех в помещении школы в Александровке и заявили, что бойцы всех "подставили". Но сами наемники были возмущены желанием руководства держать "Волков" под огнем:
"Мы сидим, нас бомбят и бомбят. Все. Только раненых и "двухсотых" увозят, других подвозят менять. Это как утилизация идет. Чисто идет утилизация военнослужащих. Все. Это что за война такая странная?" – рассказывал в интервью "Схемам" о настроениях сослуживцев Колесников.
В итоге боевики двух рот почти в полном составе разорвали контракты и уехали. "Булат" также собрал документы и до конца лета уехал в Россию работать охранником в аэропорту. В этот период времени в поисковой истории в его телефоне, среди вопросов о сонниках, медикаментах и гостиницах в Ростове, есть запрос "какие цели СВО?".
Потери "Волков" тем временем становились все значительнее. И в боях под Богородичным, и 22 июня, когда ВСУ обстреляли их базу в Александровке. Судя по рапорту начальника медицинской службы, к 22 июля 2022 года "Волки" понесли безвозвратные потери в 8% от личного состава (21 человек убит плюс один пропал без вести) и еще 29% ранеными (84 человека). Исходя из этой статистики, можно составить впечатление о потерях "Волков": к концу июля их осталось меньше 200 человек из первоначального списка в почти 300. Еще один документ, содержащий список всех подразделений "Волков", дает более точное представление о численности батальона в середине 2022 года: 332 человека.
К концу лета 2022 года "Волки" переместились в поселок Боровая в Харьковской области и поселились там на базе отдыха "Улыбка".
Свет шахтера
Житель Боровой Сергей стоит над осыпавшейся ямой на территории турбазы "Свет шахтера" в соседнем с Боровой селе Новоплатоновка. На этой турбазе когда-то работала его мама, и в детстве он как-то приходил сюда с ней.
В начале сентября 2022 года Сергей снова оказался на этой турбазе, российские военные забрали его из дома, надели на голову мешок, увезли на базу и бросили в яму. Российские военные, занявшие Боровую, утверждали в интервью журналистам "Схем", что вырыли яму "для своих" – тех, кто злоупотребляет алкоголем или занимается мародерством. Однако в итоге бросали в эту яму украинцев, которых подозревали в связях с ВСУ.
Сергея продержали в яме около полутора суток. У россиян была информация, будто бы он раньше не то воевал в АТО, не то служил в батальоне "Айдар", не то просто помогает украинским войскам. Сергей отвечал, что ни одного знакомого ему военного в поселке уже давно нет. Иногда Сергея вытаскивали из ямы и спрашивали, вспомнил ли он что-то еще. Потом били по рукам и ногам деревянным молотком. Остальное время Сергей так и сидел в яме, где ему оставили пятилитровую баклажку воды. Он вспоминает, что яма была глубиной около четырех метров, а сверху была накрыта приставной лестницей.
Через полтора дня Сергею сбросили эту лестницу, снова надели мешок на голову и повели на допрос. Допрос проводил "куратор от ГРУ" с позывным "Амур" – он же выдавал бойцам задания искать будущих жертв допросов. Вскоре Сергея отпустили.
После деоккупации Боровой украинские военные нашли в этой яме тела двух местных жителей. Одного из них Сергей знал лично: "Хороший был хлопчик. Такой, с характером был пацан".
Большую часть времени Сергей был с мешком на голове и плохо видел тех, кто его пытал. Но помнит, что "шокали" – так, как правило, обозначают русскую речь украинцев.
Украинцем из тех, кто держал Сергея в яме, был "Эскадра", Максим Вольвак. Он родился в Луганской области и с 2014 года состоял в вооруженных сепаратистских формированиях так называемой "ЛНР". Потом переехал в Воронеж, женился, завел дочку и получил российский паспорт.
Попав в плен и получив приговор, Вольвак будет рассказывать "Схемам": на войну в 2022 году якобы не собирался, шел в июле в военкомат за военным билетом, получил предложение "поработать в охране" и телефон "Скальпеля" – рекрутера "Волков". Вольвак сам приехал на военный полигон, сам остался там, сам подписал договор и сам сел в "бусик", пересекающий украинскую границу. И все же в разговоре со "Схемами" Вольвак будет настаивать – ехал работать "в охране".
– Сказали, что охрана баз. Я уже даже не помню, как это точно звучало. То, что это за пределами России, такого не было, даже формулировки правильной.
– А вы на их машине ехали, на автобусе?
– На бусике.
– То есть у вас были окна, вы могли увидеть, что вы пересекаете границу?
– Да.
– Вы удивились в это время?
– Ну а что уже сделать? Что сделано, то сделано. Когда за спиной полтора миллиона кредит, то выбора не сильно много.
Так Максим Вольвак оказался на базе в Боровой вместе с "Волками" и стал "Эскадрой".
Пытать Сергея "Эскадра" отправился вместе с "Булатом", "Покровом" и "Рашидом". "Булат" к тому времени наработался в аэропорту и вернулся к "Волкам", заключив в августе новый контракт в Тамбове. "Покров" после аварии под Киевом поставил пластину на тазобедренный сустав в Главном военном клиническом госпитале Бурденко в Москве и снова поехал воевать в Украину.
Полгода назад они собирались "защищать Луганск" или "патрулировать Киев", а теперь пытали мирных жителей Харьковщины.
Впрочем, угрызений совести бойцы "Волков" явно не испытывали. "Схемам" удалось получить доступ к содержимому телефонов нескольких наемников, включая Валентина Быча с позывным "Рашид". В коротких видео, записанных себе на память, бойцы не скрывают своего отношения к происходящему.
"Мы шабашим бляблякаром, вот пассажир у нас есть", – смеется на одном из видео наемник Олег Фингер (позывной "Бутч"), сидящий за рулем машины. На приборной панели – флаг ВДВ, за окном начало сентября, Харьковская область, а на заднем сиденье – человек в розовой футболке и с мешком на голове. Сергей – тот, которого сажали "на яму" и которому били деревянным молотком по пальцам – в разговоре со "Схемами" узнал в этом пассажире себя.
На другом видео наемники слушают в машине песню группы Ленинград "Красная смородина", "Бутч" называет ее "гимном задержаний".
Под припев "Собирала в огороде мать красную смородину, снова сын уехал воевать, помирать за родину" – наемники обсуждают, что провели "захват" и что это было "второе задержание с утра".
Наемники "Волков" в Балаклее
Спустя несколько месяцев, уже после приговора, наемники скупо говорят о том, что они делали с "задержанными", и о пытках, в которых их обвиняли. "С одним инцидент получился, а так старались нет… Там немножко по рукам ему надавали. Киянка деревянная была. Он мародерничал сильно", – рассказывает "Схемам" свою версию происходившего Максим Вольвак. "В одном допросе было, да, чуть-чуть его попрессовали, одного человека, ну и все. <...> Пару раз было, стукнул", – говорит после суда "Покров", Михаил Иванов. "Ну вот были моменты. Ну так чисто, я не знаю, как это сказать, я в этом не участвовал", – отвечает на вопрос о пытках командир группы Руслан Колесников. Все они настаивают на том, что просто "привозили людей на допрос" по приказу командира с позывным "Амур", которого называют сотрудником ГРУ.
"Волки", на протяжении многих месяцев войны занимавшиеся пытками, убийствами и мародерством в Украине, не были контрактниками российской армии или подневольными мобилизованными – им не грозила статья за дезертирство или неподчинение приказу. Все они шли воевать добровольно и под прямым патронажем Главного управления Генштаба Минобороны РФ, то есть ГРУ.
"Мы туда не дохнуть едем, а денежки зарабатывать, блд. Выполнять свой патриотический долг, бл***, вот, ебашить укропов б*** и косить бабло для семьи б**. Так что мы все вернемся, все будет хорошо" – так Олег Фингер с позывным "Бутч" описывал сослуживцам в чате цели службы в "Волках".
Сами наемники "Волков" подтверждают, что они действуют в составе 16-й отдельной бригады специального назначения ГРУ. Именно это подразделение назвали в суде и интервью "Схемам" двое задержанных в Балаклее наемников. Валентин Быч, "Рашид", сказал "Схемам", что он подписывал контракт "с 16-й бригадой ГУ ГШ". Максим Вольвак, "Эскадра", также заявил "Схемам", что служил в разведывательном отряде этой бригады и ни к каким частным военным компаниям не присоединялся.
Бригада ГРУ
Группа "Булата" считала себя разведчиками ГРУ: 21 сентября, устав скрываться от сил ВСУ, члены группы "Булата" написали на небольшом листочке молитву. "Господь бог, помоги нам вернуться живыми и здоровыми домой, мы устали 15 суток блуждать в тылу противника. "Рашид", "Эскадра", "Булат", "Покров", "Приток", "Будулай", "Мастив". Г.Р.У. Батальон "Волки".
В других внутренних документах отряда "Волки" наемники также называют себя "ДРО ГРУ Волки".
Как "Волки" обозначали свою принадлежность к ГРУ
Рапорт по потерям в личном составе
Докладная о ранениях
Рапорт о ранениях третьей роты
Даже на эмблемах своих отдельных подразделений "Волки" рисуют летучую мышь – символ российской военной разведки.
Валентин Быч, "Рашид", говорил, что в отряде был некий "куратор" – человек, который ставил задачи и чьи приказы не обсуждались. По словам Быча, "куратор" служит в ГРУ.
В отряд "Волков" до начала полномасштабного вторжения и в первые месяцы после него попадали не случайные люди. "Схемам" и "Системе" удалось полностью установить личности почти ста из нескольких сотен наемников "Волков", и благодаря этой информации можно составить примерное представление об этой группировке. Из 98 полностью идентифицированных сотрудников 38 упоминаются в базе данных "Миротворец" в качестве участников российского вторжения в Украину с 2014 года. Примерно каждый шестой ранее служил в ЧВК "Вагнер", каждый десятый воевал в Сирии.
Командиры "Волков"
Как минимум четверо из идентифицированных "Системой" и "Схемами" "Волков" являются бывшими или действующими сотрудниками ГРУ. У одного из них, подполковника Сергея Носулева, например, в 2018 году местом проживания была указана подведомственная ГРУ войсковая часть 51064 в псковских Печорах. Судя по попавшим в распоряжение "Схем" документам, в "Волках" Носулев с позывным "Нос" занимал должность заместителя командира одной из рот.
Тамбовские "Волки"
В Украину "Волки" попадали в основном через тренировочный полигон Тригуляй в Тамбовской области. Именно этот полигон как место сбора и подписания контракта называли Колесников и Быч, и именно туда до сих пор приглашают рекрутеры, которые от имени "Волков" размещают в социальных сетях объявления о наборе "добровольцев".
Полигон находится чуть южнее Тамбова, возле поселка Тригуляй, и относится к учебному центру 16-й отдельной гвардейской бригады специального назначения (ГРУ).
Полигон Тригуляй, снимки со спутника
Разведчики из 16-й бригады ГРУ воюют в Украине еще с 2015 года. Уже после начала полномасштабного вторжения в 2022 году погибли заместитель командира этой бригады подполковник Анатолий Васин, а также начальник штаба, майор, и командир роты, капитан. В России эта бригада ГРУ считается элитной: ей присвоено звание гвардейской, этим званием обычно отмечают "массовый героизм".
Если "Волки" воюют в составе элитного российского спецназа, то что же такое тогда "частная военная компания "Редут", к которой также относят себя наемники?
"Волки" – лишь одна из частей огромной россыпи наемнических формирований, которые связывают себя с "ЧВК "Редут".
Повсеместное использование аббревиатуры "ЧВК" (частная военная компания) в случае с "Редутом" может вводить в заблуждение. Как выяснили журналисты "Системы", "Редут", воюющий сейчас в Украине, – это не частная и не компания, а созданная и управляемая государством схема найма людей на войну в Украине, замаскированная под "ЧВК". Некоторые вербовщики так и называют ее – "система "Редут".
Журналисты "Системы" позвонили по телефонам рекрутеров, которые опубликованы в открытом доступе, чтобы узнать, какую информацию о службе по этой системе может получить рядовой россиянин. Эти данные, а также рассказы родственников наемников позволяют рассказать, как устроена система вербовки "Редутов".
В первой половине августа 2023 года журналисты "Схем" отправились в одну из самых горячих точек на фронте – в Бахмутский район Донецкой области Украины. Российские вооруженные силы объявили о завоевании Бахмута в мае 2023 года, но Вооруженные силы Украины по-прежнему контролируют юго-западную часть Бахмута, а в пригороде продолжаются ожесточенные бои.
На окраине села Орехово-Василевка бойцы 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ вели воздушную разведку российских позиций.
Украинские военные, сражающиеся в этом районе, коллекционируют шевроны, которые носили пленные и убитые российские солдаты. Среди трофеев, которые они показали журналистам, были нашивки с изображением Владимира Путина: шевроны отряда "Ветераны".
"Там служат в том числе бывшие полицейские, бывшие сотрудники ФСБ, солдаты, росгвардейцы, бывшие силовики", – рассказал "Схемам" командир 225-го отдельного штурмового батальона с позывным "Сирко" о группе "Ветераны". По его словам, у плененных российских бойцов при себе были также документы воинской части с печатью Минобороны и "удостоверения добровольцев".
"Ветераны" – еще одно из российских формирований, которое действует в Украине под брендом "Редута". Причем даже в окрестностях Бахмута они такие далеко не единственные. "Волки" утверждают в своем телеграм-канале, что до сих пор стоят на соледарском направлении к северу от Бахмута. "Сирко" перечислил "Схемам" несколько других встречавшихся его подразделению формирований: "Рыси", "Ирбис", "Тигры" и "Невский". "Ну такой зоопарк, получается, из частных военных компаний", – смеется "Сирко".
Весь этот "зоопарк" – лишь небольшая часть разветвленной системы формирований, связанных с "Редутом".
По подсчетам "Системы", основанным на открытых данных и разговорах с рекрутерами и родственниками наемников, всего в "систему "Редут" входят не менее 20 российских вооруженных формирований самого разного толка. Часть из них, как и "Волки", сосредоточены вокруг тренировочного лагеря "Тригуляй" 16-й бригады ГРУ под Тамбовом: например, "православно-патриотический" отряд "Невский" и формирования с анималистическими названиями ("Тигр", "Рысь"). Еще одна большая группа наемников из системы "Редут" сформирована под эгидой "Союза добровольцев Донбасса" (СДД) и входит в состав бригады “Святого Георгия". Также к "Редуту" относятся околофутбольный отряд "Эспаньола", казачий отряд "Дон" и раньше относилось неонацистское формирование "Имперский легион".
Российские вооруженные формирования, нанимающие по "системе "Редут"
Из-за большого числа отрядов, которые связывают себя с "Редутом", и из-за того, что многие из них избегают публичности, нет и единой оценки численности этой "компании": в различных источниках назывались цифры от 7 тыс. до 25 тыс. "штыков".
Все эти отряды объединяет одно: схема, по которой они заключают контракты с наемниками. Эта схема весьма проста: наемник подписывает договор с несуществующей компанией, приписывается к "виртуальной" или существующей воинской части и в итоге получает деньги от Министерства обороны России. Именно этот механизм и называется "системой "Редут".
На основе разговоров с десятью рекрутерами, родственниками наемников и самими наемниками "Системе" удалось подробно описать, как именно работает этот механизм вербовки россиян на войну.
Найм
Чтобы попасть на войну в составе "Редута", будущий наемник предварительно звонит или пишет в мессенджере по одному из номеров телефонов, указанных в нескольких сотнях интернет-объявлений. В соцсети "ВКонтакте", например, рекламные посты с призывом вступать в "Редут" активнее всего публиковались в феврале 2023 года – незадолго до того, как бойцов "Редута" отправили воевать в "Бахмутскую мясорубку". Всплеск активности рекрутеров также наблюдался в мае 2022 года, спустя месяц после полного отступления российских войск из Киевской области, и в середине осени того же года, аккурат после начала "частичной мобилизации" в России.
Требования вербовщиков из системы "Редута" разнятся в зависимости от отряда. Рекрутер отряда "Ветераны" спрашивает только возраст и сразу же предлагает приехать по адресу до точки сбора, не задавая дополнительных вопросов. А вербовщик "Волков" требует прислать довольно подробное резюме, которое включает в себя информацию о воинской и гражданской специальности, категорию водительских прав, полное ФИО и дату рождения. Часто вербовщики интересуются наличием судимости и состоянием здоровья – при этом документально подтверждать отсутствие заболеваний обычно не требуется.
С собой новобранцу предлагается взять стандартный набор предметов гигиены ("рыльно-мыльное"), нижнее белье и паспорт. Строгого требования о наличии военного билета нет. Все остальное – снаряжение и аптечку – вербовщики обещают выдать уже по приезде на точку сбора.
В путь
После того, как будущий наемник собрал все необходимое и попрощался с семьей, он отправляется к месту общего сбора "добровольцев".
Такие отряды, как "Тигры", "Рыси", "Волки" и православно-патриотический "Невский", зовут наемников на уже упомянутый полигон в селе Тригуляй. Подъезжать нужно прямо к КПП полигона. Точка сбора фанатского батальона "Эспаньола" находится на территории Украины – в оккупированном Мариуполе. А "Ветераны" приглашали в один из домов на отшибе деревни Клименково Белгородской области. Там бойцы дожидаются отправки на фронт "по мере комплектации группы".
Формирования, связанные с "Союзом добровольцев Донбасса" (бригада “Святого Георгия”), базируются в Ростове-на-Дону. Сбор новобранцев проходит в трехзвездочной гостинице "Тимоша", расположенной на левом берегу реки Дон.
"Добираешься до отеля "Тимоша", заходишь. На первом этаже сидят хлопчики, – бодрым голосом объясняет рекрутер отряда "Зубр" с позывным "Кеша". – Им говоришь: "Привет, я от Кеши!" Они тебя уже определят – что, куда и почему. Понял? Тебе дадут постельное белье, ужином кормят".
Пребывание новобранцев "Редута" на первоначальном месте сбора длится от нескольких дней до двух недель. Правда, длительное пребывание в "Тимоше" может быть сопряжено с некоторыми сложностями: рядом с гостиницей находится алкомаркет "Красное & Белое" и бюджетный супермаркет "Пятерочка". После их посещения далеко не все наемники могут пройти вечернюю поверку:
"Знаешь, я в принципе не против, люди когда там выпивают, б***. Ну поверка прошла вечерняя, чекушку пошел, взял 100 грамм, если тебя на приключения не тянет, е*** и лег спать. Встал – и ты в норме. А когда, б***, человек х***, его по бабам, на приключения [тянет]. Ну вот это уже как бы…" – заботливо предупреждает потенциального новобранца "Кеша".
Заключение контракта
На точке сбора наемнику предлагают подписать контракт с "Редутом". Родственники редутовцев рассказывают, что контракт подписывает только сам наемник, а копию на руки не выдают. Впрочем, юридической силы эта бумага все равно не имеет: договор подписывается с буквально несуществующей фирмой. "Системе" удалось ознакомиться с несколькими контрактами, которые заключали наемники "системы "Редут". Обычно там встречаются такие названия, как РЛСПИ "Редут" и ОО "Редут" РЦПС.
Такой юридической формы – "РЛСПИ" – не существует. А юрлицо ООО "Редут" – одно из самых распространенных именований для частных охранных предприятий. По данным коммерческого реестра, в России зарегистрировано 180 юрлиц ООО "Редут", почти 40 из них – действующие.
О том, что компании "Редут" не существует, говорят и сами вербовщики. Вот фрагмент переписки с одним из рекрутеров "компании":
Впрочем, сомнения в надежности такого контракта "рассеивает" вербовщик отряда "Лев":
Деньги, которые вербовщики предлагают наемникам, более-менее одинаковые: от 110 тыс. рублей во время тренировки на полигоне до 220 тыс. рублей (1,2- 2,5 тыс. долларов) за участие в боевых действиях на территории Украины. Это в три раза больше средней российской зарплаты. Плюс участникам вооруженных формирований обещают большие выплаты за ранения и смерть.
Деньги наемникам, за редкими исключениями, выплачиваются наличными, причем до второй половины 2022 года зарплата выдавалась в долларах. Позднее "Редут" полностью перешел на выплаты в рублях.
Выплаты наемникам "Волков"
Фото с телефона одного из наемников
Пример контракта, который предлагали заключать "Волкам"
Штатное расписание "Волков" с окладом в долларах
Наличные деньги привозит на фронт командир отряда, рассказал "Схемам" осужденный Михаил Иванов ("Покров") из отряда "Волки". По его словам, после получения наличных кто-то из бойцов отряда уезжал в Россию, там менял доллары, а затем другие бойцы писали ему, на какие счета закинуть деньги.
После ранения весной 2022 года "Покров" вернулся на время в Россию и получал зарплату в неизвестной ему воинской части в Старом Осколе. Год спустя, весной 2023-го, бойцам некоторых подразделений "Редута" выдавали наличные на территории 150-й мотострелковой дивизии в Ростовской области, рассказывает источник "Системы", чей родственник тогда воевал в составе одного из отрядов "компании".
Виртуальная часть
После подписания контракта новобранца вносят в базу данных "Редута". А также приписывают к воинской части, в которой он будет формально числиться. Это может быть как реальная воинская часть, расположенная в России или на оккупированных территориях Украины, так и часть, существующая только на бумаге. По словам родственника погибшего редутовца, о "бумажных" воинских частях могут не знать даже в районном военкомате, к которому прикреплен боец.
"У нас есть часть виртуальная, – спокойным, вкрадчивым голосом объясняет "Гонец", вербовщик отряда "Тигр". – В госпиталь, [если] вы попадаете... Называете номер части. По приезде [на место сбора] вам скажут, какой номер части называть в случае чего".
Рекрутер отряда "Ветер 117" утверждает, что боец при поступлении в отряд может получить "справку с оперативной части ГУ ГШ".
О том, что отряд приписывают к определенной воинской части, говорит и вербовщик "Кеша". Он уточняет, что командиры отрядов не просто приписываются к части, а напрямую заключают контракт "с войсковой частью, которая берет их под свое крыло".
Одна из таких редутовских частей – это "секретная войсковая часть №35555", которую Радио Свобода ранее уже связывало с отрядом "Ветераны". Часть относится к 78-му разведывательному центру ГРУ, расположенному на территории военной базы под прикрытием 175-й бригады связи и управления Южного военного округа. Базируется в пригороде Ростова-на-Дону. Примечательно, что в начале 2023 года телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" опубликовал документы, согласно которым ЧВК "Вагнер" получает снаряды при помощи "78-го Разведцентра ГУ ГШ в/ч 35555".
"Системе" удалось установить, с какими воинскими частями в разное время мог быть связан отряд "Волки".
Судя по всему, части, к которым приписывался отряд "Волков", менялись в зависимости от хода боевых действий и дислокации отряда. Две войсковые части, связанные с "Волками", относятся к ГРУ.
Практика "виртуального", на бумаге, прикрепления наемников к войсковым частям упоминается и в блогах различных пророссийских формирований. Именно из-за этого неонацисты из ДШРГ "Русич", например, называют "Редут" "псевдо-ЧВК". О том же говорит и партия "Другая Россия им. Эдуарда Лимонова".
Боевое слаживание
Следующий этап после прибытия на место сбора и подписания контракта – боевое слаживание, то есть тренировка в полевых условиях.
У отрядов "Редута" нет одного полигона или единой системы тренировок – все зависит от конкретного руководителя и конкретного подразделения. Например, в Тамбове новобранцы почти сразу приступают к боевому слаживанию на местном полигоне Тригуляй. В Ростове-на-Дону в распоряжении редутовцев есть полигон Кадамовский.
По словам одного из рекрутеров "Редута", отряды "Союза добровольцев Донбасса" для тренировок используют и некий полигон в Крыму, однако рекрутер не стал сообщать, какой именно.
Относительно новое веяние в "Редутах" – отправлять новобранцев на боевое слаживание сразу на полигоны в "зеленых зонах": они находятся на оккупированных территориях Украины, но вдали от фронта. Рекрутер "Кеша" объясняет это тем, что на полигоне боец сразу попадет в подразделение к сослуживцам и командирам, с которыми будет "работать в боевой обстановке".
Перед отправкой наемников в Украину на место сбора приезжают "кураторы" из Министерства обороны России.
"Когда набирается определенное число людей [на первичной базе], мы вызываем наших кураторов в Минобороны, они нам дают добро. После чего дают команду: "Все, группа выдвигается за ленту" – так рекрутер "Зодиак" описывает процесс отправки бойцов из гостиницы "Тимоша" в Украину. Вербовщик "Кеша", в свою очередь, уточняет, что "кураторы откатают пальчики" новобранцам, а также проверят их "на наличие связей или не связей с сопредельными государствами" (подразумевается, очевидно, Украина).
Завершение контракта
По истечении шестимесячного договора наемник может продолжить службу в "Редуте", заключив новый контракт, или вернуться на "гражданку". Правда, доказать свое участие в боевых действиях редутовцам затруднительно: боец заключает контракт с фиктивной фирмой, к воинской части он приписан лишь "виртуально". Ситуация должна была поменяться лишь к середине лета 2023 года. "Единственное – бонусом они [Минобороны] нам выкатили [возможность получить удостоверение] ВБД", – ответил "Кеша" журналисту "Системы" на вопрос об изменении статуса "добровольцев".
Разорвать контракт с "Редутом" можно и раньше чем через шесть месяцев, утверждает вербовщик "Союза добровольцев Донбасса" с позывным "Немец": "Ты можешь его через месяц, через три, через пять разорвать, но это чревато тем, что ты потом к нам не зайдешь". Помимо этого, выплату за последний месяц "запятисотившийся" боец не получит.
С серьезным ранением наемник попадает в военный госпиталь – здесь редутовец ничем не отличается от других участников боевых действий. В госпитале лечат от физических и психических недугов. Санинструктору "Волков" с позывным "Итальянец" вовремя помочь не смогли. Августовским вечером его коллега, санинструктор одной из белгородских воинских частей, заметил "Итальянца" в "неадекватном состоянии". Он бессвязно говорил о том, что его "преследует ДРГ", кричал на "призраков" и даже передернул затвор автомата. Товарищи не смогли "повлиять" на "Итальянца" – в итоге он босиком убежал в лес, "прихватив прибор ночного видения".
"На мой взгляд, у него было обострение психического заболевания, возможно – шизофрения", – констатировал коллега "Итальянца".
Докладные о состоянии санинструктора с позывным "Итальянец"
В случае гибели наемника с ним поступают как с кадровым военным – тело доставляют военной авиацией в Ростов-на-Дону, в 522-й ЦПООП в Ростове-на-Дону. Исключение составляют наемники из так называемых "ДНР" и "ЛНР", которых распределяют в местные морги.
522-й ЦПООП – это крупнейший военный морг, куда еще со времен войны в Чечне привозят неопознанные тела погибших солдат, проводят тест ДНК, находят родственников погибших. Именно там распределяют и отправляют в российские города так называемые грузы 200.
О том, что вся эта схема вербовки "по системе "Редут" – не частная самодеятельность отдельных энтузиастов, а государственная программа, непосредственно курируемая из министерства обороны и ГРУ, журналистам "Системы" рассказали пять рекрутеров различных отрядов. Близкий к ГРУ источник "Системы", пожелавший остаться неназванным, так как не уполномочен официально комментировать действия российского военного ведомства, на вопрос о "Редуте" ответил коротко: "Большинство из тех отрядов, которые журналисты называют частными военными компаниями, – просто военнослужащие под управлением Министерства обороны РФ".
Что вербовщики говорят о связи "Редута" с ГРУ и Минобороны
Рекрутер отряда "Тигры" с позывным "Гонец":
"Мы работаем с министерством обороны, Главным разведуправлением… "["Редут"] – это аналог ЧВК. Мы получаем деньги от министерства обороны. Напрямую".
Рекрутер "Джамал:"
"У нас "Ветер 117" – это подразделение, входящее в состав 16-й бригады ГРУ, мы именно входим в состав бригады. У нас только разведка. У нас штурмов нету".
Заведующая работой с личным составом в СДД Надежда Лашкарева:
"Система "Редут" – это, ну, гэрэушные".
Рекрутер в отряды, связанные с СДД, с позывным "Зодиак":
"Редут” – это ЧВК, но под патронажем министерства обороны".
Рекрутер "Игрок":
"Разведка своих не бросает".
Рекрутер отряда "Рысь" с позывным "Игрок":
"[Контракт] с частной фирмой, но платит МО. Все выплаты тоже от них".
Нам удалось выяснить, кто же именно в российском военном руководстве отвечает за все эти наемнические формирования.
Воюющий в Украине "Редут", который часто ошибочно называют ЧВК, отличается от, например, ЧВК "Вагнер" тем, что его руководители – непубличные люди. Даже сами наемники "Редута" зачастую знают только позывной своего командира. Однако информация, которую журналисты "Системы" получили от источников, из разговоров с рекрутерами и по открытым данным, позволяет утверждать, что разрозненные отряды "Редута" контролируются из единого центра – министерством обороны, и в частности ГРУ.
Наемнический корпус на службе разведки
4 февраля 2023 года в Мариуполе, на площадке республиканского центра МЧС, прошел съезд "Союза добровольцев Донбасса" (СДД). В съезде приняли участие бойцы и командиры различных пророссийских наемнических вооруженных формирований: на кадрах российской прессы видно, как они братаются на плацу и общаются с российскими военными пропагандистами. Открывал мероприятие рэпер Аким Апачев, автор трека "Лето и арбалеты", который считается чуть ли не гимном "Вагнера". А среди участников сбора журналисты отдельно отметили Александра Бородая, Константина Малофеева и депутата Госдумы Алексея Журавлева.
Этот съезд, промелькнувший в новостях как очередное пиар-мероприятие "Союза добровольцев Донбасса" в разрушенном и оккупированном российской армией украинском Мариуполе, на самом деле стал ключом к раскрытию личностей командиров большинства наемнических формирований России и наглядно продемонстрировал, что "система "Редут", позиционируемая как частная военная компания, напрямую управляется из Генерального штаба РФ.
Дело в том, что именно на этом съезде объявили об объединении так называемых наемников в единую структуру. Ее назвали "Российский добровольческий корпус" (не путать с "Русским добровольческим корпусом", входившим в Белгородскую область со стороны Украины). По всей видимости, именно под этим брендом российские власти попытались объединить и привести в порядок различные подразделения воюющих на стороне России бойцов, не состоящих на официальной воинской службе.
В распоряжении "Системы" есть эксклюзивный документ, выданный одному из наемников "Редута" в качестве доказательства его участия во вторжении в Украину. На документе стоит печать Министерства обороны России и указана дата формирования "Российского добровольческого корпуса" – 27 февраля 2023 года. Создан "корпус", судя по документу, не частной инициативой Александра Бородая, а "приказом МО РФ".
Несколько вербовщиков полагают, что именно "Редут" составил основу этого формирования. "Союз добровольцев Донбасса" Александра Бородая, который также набирает российских наемников на войну и который был формальным инициатором создания "Российского добровольческого корпуса", также тесно связан с "Редутом": "Система" насчитала как минимум шесть вооруженных формирований в составе СДД, которые предлагают подписывать контракт "по системе "Редут". Сам Бородай, по словам рекрутеров из СДД, управляет бригадой “Святого Георгия”, чьим наемникам также предлагают контракт с "Редутом".
Таким образом, мы можем сказать, что люди, управляющие "Российским добровольческим корпусом", – это и есть кураторы "Редута".
Генерал-лейтенант и полковники
На документе с печатью Министерства обороны России есть подпись конкретного командира: "полковник А. Кондратьев", его называют "командиром добровольческого корпуса по строевой части". Алексей Кондратьев – бывший полковник ГРУ, экс-мэр Тамбова и бывший сенатор от Тамбовской области. Подпись, поставленная им на документе, совпадает с той, которую он оставлял на парламентских документах.
Кондратьев служил в ГРУ с конца 90-х по 2010 год. В частности, он был заместителем командира воинской части №54607 – она входит в состав той самой 16-й бригады спецназа, на базе которой находится тренировочный полигон Тригуляй. Полномасштабная война в Украине позволила 51-летнему полковнику перезагрузить свою карьеру.
22 февраля 2022 года, за несколько дней до начала большой войны, он выступал на тамбовском телевидении, где рассказывал о службе в ВДВ и прыжках с парашютом. Бывшего мэра, сенатора и полковника разведки представили как "председателя наблюдательного совета Союза десантников Тамбовской области".
Весной 2022 года Кондратьев возглавил казачью "добровольческую" бригаду "Дон" (также работает по "системе "Редут"), а уже в январе 2023 года, судя по информации регионального издания "Онлайн Тамбов.ру", Кондратьев якобы "возглавил все добровольческие формирования Главного управления Генштаба ВС РФ". Новостная телепередача "Вести.Тамбов" называет Кондратьева командиром "Добровольческого корпуса".
Кондратьев – один из трех наиболее высокопоставленных участников съезда в Мариуполе и, соответственно, военных руководителей "системы "Редут". Благодаря видеоролику, опубликованному в российском пропагандистском телеграм-канале WarGonzo, "Системе" удалось установить личности и других двух.
Рядом с Кондратьевым на видео можно заметить еще одного человека в военной форме и с погонами полковника.
Это 47-летний Сергей Дроздов, выпускник Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова. В утекшей базе российской налоговой службы указано, что в 2021 году Дроздов получал доход в Военной академии Генерального штаба ВС РФ. А в 2023 году уже занимает должность врио начальника 2-го управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ. Эта структура отвечает за организацию призыва и комплектацию войск. То есть можно сказать, что за набор наемников в так называемые частные военные компании и добровольческие формирования отвечает тот же человек, который отвечает за комплектование регулярных войск.
Дроздов – один из участников совещаний комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Также его можно заметить на фото и видео с награждения наемников: в декабре 2022 года Дроздов вручил медаль наемнику из Калининграда, в мае наградил наемников в Ростовской области. Примечательно, что в NumBuster номер телефона Дроздова записан в том числе как "Ветераны". Так же называется один из отрядов "системы "Редут".
Еще один высокопоставленный служащий российских войск словно спрятался за спинами Малофеева, Бородая и Кондратьева на съезде в Мариуполе.
Это Владимир Алексеев, генерал-лейтенант и замглавы ГРУ. Именно он – инициатор создания "Редута", утверждали в совместном материале, ссылаясь на собственные источники, издания The Insider, Bellingcat и Der Spiegel. "Алексеев – первый зам ГРУ ГШ, курирующий спецназ и "Редут", – писал Игорь Стрелков (Гиркин).
По всей видимости, роль Алексеева шире: это именно тот человек, который в Генеральном штабе отвечает за все квазичастные и квазидобровольческие вооруженные формирования России.
Связанный с ЧВК "Вагнер" канал Grey Zone называл Владимира Алексеева "одним из создателей "Группы Вагнера". С момента основания ЧВК "Вагнер" руководители "музыкантов" получали указания именно от офицеров ГРУ, утверждалось в расследовании The Insider.
Во время мятежа ЧВК "Вагнер" 23-24 июня 2023 года Алексеев записал видеообращение к бойцам "Вагнера" с предложением остановить "государственный переворот" и был одним из двух высокопоставленных представителей Минобороны, которые вели переговоры с главой "Вагнера" в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону.
Именно Алексеев чаще всего появлялся в новостях как человек, который модерировал отношения наемнических формирований и российского военного командования. Накануне мятежа Пригожина Алексеев вручал в Ростове награды так называемым добровольцам, заключившим официальный контракт с Минобороны. Он же, судя по нескольким нескольким видеороликам российского военного ведомства, представляет Минобороны при подписании контрактов с командирами наемнических отрядов.
Со дня переговоров с Пригожиным генерал-лейтенант Владимир Алексеев надолго исчез из публичного поля: после мятежа ЧВК "Вагнер" российские власти якобы начали расследование деятельности ряда высокопоставленных генералов. Уже в сентябре связанный с ЧВК "Вагнер" канал Grey Zone без ссылки на источник сообщил, что Владимир Алексеев мог посетить одну из африканских стран в составе военной делегации. А 16 октября в канале редутовского отряда "Эспаньола" появилось видео, на котором видно, как Алексеев награждает одного из бойцов орденом Мужества.
"ЧВК" – фантом
Официально российские власти ни разу не упоминали о существовании "системы "Редут" или "частной военной компании" с подобным названием. Однако государственным органам не просто известно о "Редуте", но и о личных делах каждого, кто связан с этой системой наемничества.
В распоряжении "Системы" есть ответ военной прокуратуры Южного военного округа России на запрос родственников погибшего бойца "Волков" Александра Копыльцова (позывной "Немо"). После года просьб семьи узнать, как получить полагающиеся за убитого на войне выплаты, и отписок ведомств о том, что он не значился военнослужащим, из прокуратуры пришел ответ: Копыльцов служил в "частной военной компании "Редут". Спустя более чем полтора года после начала полномасштабного вторжения это единственное известное нам официальное упоминание "Редута" государственными органами России.
Формально в России не существует "частных военных компаний", однако именно так, например, называли формирование ЧВК "Вагнер" – армию наемников, не входящую официально в состав Вооруженных сил РФ. Долгое время российское руководство отрицало любые связи с "Вагнером", уверяя западных партнеров, что это самостоятельное, независимое от властей подразделение. Однако после краткосрочного мятежа руководителя "Вагнера" Евгения Пригожина Владимир Путин публично заявил: ЧВК "Вагнер" спонсировалась из российского бюджета.
В случае с "Вагнером" легко описать логику российских властей, которые тайно поддерживали псевдочастную армию: наемников "Вагнера" было удобно использовать, например, во время войны на Донбассе, которую российские официальные лица называли "гражданской войной" в Украине и делали вид, что не имеют к ней отношения. Но зачем могла понадобиться подобная квазичастная структура в момент полномасштабного вторжения, когда наличие российских войск в Украине никто даже и не собирался скрывать?
"Редут" для россиян
Из-за проблем с демографией и желания контролировать слишком большие территории Россия давно сталкивается с заметными трудностями с набором и удержанием военных кадров: доступный ей потенциальный пул рекрутов в регулярные войска в последние годы был довольно низок, объясняет Кэндис Рондо, директор программы Future Frontlines в аналитическом центре New America. Военная культура и служба в армии до 2022 года не предполагали особого улучшения качества жизни и не создавали достаточно стимулов для того, чтобы люди добровольно шли в армию.
"Силы-призраки или такие "тыловые силы", вроде "Вагнера" или "Редута", – это, по сути, создание системы стимулов за пределами нынешней армейской системы, побуждение людей подписываться на войну", – объясняет Рондо, долгое время исследовавшая "группу Вагнера".
Вторая причина, по которой российское государство заинтересовано в таком теневом рекрутинге, – желание не подавать виду, что страна погрязла в войне, отмечает эксперт. "Владимир Путин очень и очень осторожен в этом отношении последние полтора года и решился только на "частичную мобилизацию". За исключением Второй мировой войны, крупномасштабные мобилизации всегда приводили к общественным разногласиям, протестам и в конечном итоге – к нарушению закона и порядка в России", – объясняет Рондо.
Для самих наемников контракт с "ЧВК" действительно означает более привлекательные условия, нежели на "классической" военной службе. Во-первых, этот контракт действует от шести месяцев. И даже если наемник захочет покинуть службу раньше, максимум, что ему грозит, – это невыплаты.
Рекрутер одного из отрядов, работающих с "Редутом", объяснял журналисту "Системы", что контракт заключается именно таким образом, чтобы у бойцов была возможность уволиться "в случае каких-то обстоятельств". Потому что если заключить контракт с армией, то "ты попадаешь в долгий мясокомбинат без увольнения", утверждает вербовщик.
Деньги наемники при такой системе могут получать наличными – а значит, не выплачивать из них долги или алименты.
"Как раз вот эта организация – добровольческое формирование "Редут" – была создана для того, чтобы люди могли уклоняться от уплаты налогов, например, либо от каких-то выплат по судебным издержкам", – объяснял "Системе" рекрутер отряда "Ветер 117" с позывным "Джамал".
Для многих эта проблема действительно актуальна. "Система" изучила данные почти ста идентифицированных членов формирования "Волки" на сайте Федеральной службы судебных приставов и выяснила, что треть из них имеют задолженности. Общая сумма этих долгов достигает 23 млн рублей (более 250 тыс. долларов – здесь и далее курс на конец ноября 2023 года). Больше всего – у стрелка из Краснодарского края с позывным "Взрослый": он должен более 6 млн рублей (68 тыс. долларов).
Большинство воюющих не готовы отказываться от привилегий квазичастной службы. После длительного конфликта основателя ЧВК "Вагнер" с министерством обороны Сергей Шойгу издал приказ о необходимости всем воюющим формированиям до 1 июля подписать официальный контракт с МО. Наемникам различных "Редутов" это делать пока не обязательно: как объяснил рекрутер "Кеша", контракт заключат лишь командиры, а остальные будут воевать по-прежнему, то есть полуофициально.
Правда, такая полулегальная система все же дает сбои: в российских соцсетях можно найти множество однотипных комментариев от родственников добровольцев, заключивших контракт с "Редутом". Большинство из них сводится к тому, что люди не знают, как связаться с руководством "ЧВК" по вопросам невыплаченной зарплаты, обещанных по контракту денег за ранение или смерть бойца. Родственники редутовцев зачастую вообще не понимают, как и у кого им узнать судьбу наемников.
Сообщения от родственников бойцов “Редута” в социальных сетях
В открытых источниках действительно нет телефонов, предназначенных для родственников редутовцев. Вербовщики, с которыми связалась "Система", в один голос требуют, чтобы "жена, если вдруг что, мне звонила", и не дают дополнительных телефонов.
Одна из жен редутовцев рассказала, что "прошла семь кругов ада", прежде чем смогла связаться с людьми из "Редута" и получить зарплату погибшего мужа. По ее словам, повезло с сослуживцем – он помог связаться с командирами. Правда, даже получив выплату, женщина так и не узнала ни одного имени, даже среди "среднего звена" руководства "Редута".
Другая жена погибшего редутовца утверждает, что смогла получить все положенные выплаты и страховую выплату за смерть мужа, но так и не поняла, с кем именно общалась: "О зарплате я говорила по одному номера телефона, о страховой выплате за смерть говорила уже с другими людьми". Она утверждает, что в заявлении на страховую выплату не упоминала ни "Редут", ни названия какой-либо страховой компании. Женщине сказали отправить заявление через СДЭК на определенный адрес в Ростове-на-Дону. А когда она обратилась по поводу зарплаты, уже по другому номеру, ей отвечали исключительно голосовыми сообщениями – сначала мужчина, а затем женщина, причем оба не представились.
Получить выплаты по такой схеме удается далеко не всем. Галина (имя изменено по просьбе собеседницы из соображений безопасности) утверждает, что ее муж, воюющий в одном из отрядов "Редута", не получает полноценную зарплату уже более пяти месяцев. По ее словам, мужа и его однополчан "кормят обещаниями, а они уши развесили и верят, как лохи". С кого "спросить" за задержку зарплаты мужу, Галина не знает, поскольку даже ее муж знает свое начальство только по их позывным. "Как псины, с кличками", – подытоживает Галина.
Такие же точно проблемы многократно описывают родственники тех, кто пошел служить в так называемые отряды БАРС – это еще одна схема рекрутинга, активно используемая российскими властями. БАРС находится в чуть менее серой зоне: это официальный проект министерства обороны – "Боевой армейский резерв страны". Некоторые структуры, вербующие наемников на войну, используют и контракты с "Редутом", и контракты с БАРС: например, оба типа контрактов предлагают "Союз добровольцев Донбасса" и отряд "Невский".
"Система БАРС подчиняется министерству обороны. А система "Редут" – это гэрэушные. Только этим они и отличаются", – коротко ответила журналисту "Системы" на вопрос о разнице между этими двумя структурами представительница "Союза добровольцев Донбасса" Надежда Лашкарева.
"Редут" для российских властей
Российские власти называют всех этих наемников "добровольцами" в пропагандистских целях, создавая картину якобы масштабного душевного порыва отправиться воевать у десятков тысяч россиян. Однако добровольческого в них только то, что большинство людей туда попали не с военной службы и не в рамках мобилизации.
Зачем российской военной разведке было создавать еще один бренд для наемников под названием "Редут" – похожий по структуре и задумке на уже существовавших к началу полномасштабного вторжения "вагнеров"?
"Разница между корнями "Редута" и происхождением "Вагнера" – это, по сути, оттенки серого… "Вагнер" развивался по той же модели", – проводит параллели Кэндис Рондо, изучавшая историю и становление "вагнеров".
Издание The Insider объясняло необходимость создания новой структуры тем, что несколько лет назад между российской военной разведкой и руководством "Вагнера" произошел "разрыв в отношениях" и в августе 2021 года ГРУ приступило к созданию новой "компании" под названием "Редут". То, что "редутов" стали собирать в конце 2021 года, подтверждает попавший в плен наемник "Волков" Михаил Иванов. Бывший сотрудник одного из наемнических российских формирований также говорит, что новая структура "под управлением ГРУ" была создана осенью 2021 года: одним из командиров стал Давор Савичич, а подписавшие контракт наемники тогда впервые увидели на бумаге слово "Редут".
Выбранное кураторами из разведки название системы – "Редут" – позволило замести след среди тысяч одноименных ЧОПов и запутать расследователей, искавших "второго Пригожина".
Дело в том, что в России существует как минимум одна организация с названием "Редут", которая действительно была связана с небольшой "частной военной компанией". Это организация "Редут-безопасность", возглавляемая одним из создателей ЧВК "Славянский корпус" Евгением Сидоровым (его вместе с бизнесменом Константином Мирзаянцем связывали с этой "ЧВК"). Под ее управлением в Сирии долгое время действовала небольшая, в пару сотен человек, группа российских наемников, которую также называли ЧВК "Щит".
Эта компания даже попала в санкционные списки США как якобы отвечающая за весь воюющий сейчас в Украине "Редут". Однако, как показало расследование "Системы" и "Схем", это точно не головная компания для всех формирований, которые сейчас воюют в Украине на стороне России и называют себя "редутами".
Руслан Колесников ("Булат"), Михаил Иванов ("Покров"), Максим Вольвак ("Эскадра") и Валентин Быч ("Рашид") были обвинены в пытках мирного населения на Харьковщине, украинский суд признал их виновными в нарушении законов и обычаев войны и приговорил каждого к 11 годам лишения свободы.
"Мастиф", пытавшийся вместе с "Будулаем" и "Притоком" прорваться к позициям россиян через камыши, был убит украинскими военными. Судьба "Будулая" и "Притока" неизвестна.
Подруга Михаила Иванова, на которую он оформил опеку над своей 8-летней дочерью, безуспешно пытается добиться от российского государства хоть каких-либо сведений о нем, а от несуществующей компании "Редут" – выплат.
"Волки", "Ветераны", "Рыси" и другие формирования "Редута" продолжают воевать на донецком направлении.
Наемнические формирования продолжают искать людей, готовых подписать контракт по "системе "Редут".
Авторы расследования обратились за комментариями в министерство обороны РФ, но на момент публикации материала не получили ответов на свои вопросы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прочитал вопросы редакции в телеграме и также не ответил на них. Руководитель "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай прочитал сообщение в телеграме и начал записывать голосовое сообщение, но не отправил его. Полковники Алексей Кондратьев и Сергей Дроздов проигнорировали вопросы, а замглавы ГРУ Владимир Алексеев пометил сообщение в чате эмодзи с сердцем – и этим ограничился.
КОМАНДА ПРОЕКТА
Этот совместный проект "Схем" и "Системы" – украинского и русскоязычного расследовательских проектов Радио Свобода.
Авторы: Елизавета Сурначева, Даниил Беловодьев, Валерия Егошина, Кира Толстякова
Принимали участие: Дмитрий Сухарев, Кирилл Кругликов, Ольга Ивлева
Редакторы: Андрей Сошников, Валерий Панюшкин, Карл Шрек, Наталья Седлецкая, Анна Петеримова
Дизайн: Войтек Гроец, Иван Гуттерман при участии Хуана Карлоса Эрреры Мартинеса