В открытых источниках действительно нет телефонов, предназначенных для родственников редутовцев. Вербовщики, с которыми связалась "Система", в один голос требуют, чтобы "жена, если вдруг что, мне звонила", и не дают дополнительных телефонов.

Одна из жен редутовцев рассказала, что "прошла семь кругов ада", прежде чем смогла связаться с людьми из "Редута" и получить зарплату погибшего мужа. По ее словам, повезло с сослуживцем – он помог связаться с командирами. Правда, даже получив выплату, женщина так и не узнала ни одного имени, даже среди "среднего звена" руководства "Редута".

Другая жена погибшего редутовца утверждает, что смогла получить все положенные выплаты и страховую выплату за смерть мужа, но так и не поняла, с кем именно общалась: "О зарплате я говорила по одному номера телефона, о страховой выплате за смерть говорила уже с другими людьми". Она утверждает, что в заявлении на страховую выплату не упоминала ни "Редут", ни названия какой-либо страховой компании. Женщине сказали отправить заявление через СДЭК на определенный адрес в Ростове-на-Дону. А когда она обратилась по поводу зарплаты, уже по другому номеру, ей отвечали исключительно голосовыми сообщениями – сначала мужчина, а затем женщина, причем оба не представились.

Получить выплаты по такой схеме удается далеко не всем. Галина (имя изменено по просьбе собеседницы из соображений безопасности) утверждает, что ее муж, воюющий в одном из отрядов "Редута", не получает полноценную зарплату уже более пяти месяцев. По ее словам, мужа и его однополчан "кормят обещаниями, а они уши развесили и верят, как лохи". С кого "спросить" за задержку зарплаты мужу, Галина не знает, поскольку даже ее муж знает свое начальство только по их позывным. "Как псины, с кличками", – подытоживает Галина.

Такие же точно проблемы многократно описывают родственники тех, кто пошел служить в так называемые отряды БАРС – это еще одна схема рекрутинга, активно используемая российскими властями. БАРС находится в чуть менее серой зоне: это официальный проект министерства обороны – "Боевой армейский резерв страны". Некоторые структуры, вербующие наемников на войну, используют и контракты с "Редутом", и контракты с БАРС: например, оба типа контрактов предлагают "Союз добровольцев Донбасса" и отряд "Невский".

"Система БАРС подчиняется министерству обороны. А система "Редут" – это гэрэушные. Только этим они и отличаются", – коротко ответила журналисту "Системы" на вопрос о разнице между этими двумя структурами представительница "Союза добровольцев Донбасса" Надежда Лашкарева.

"Редут" для российских властей

Российские власти называют всех этих наемников "добровольцами" в пропагандистских целях, создавая картину якобы масштабного душевного порыва отправиться воевать у десятков тысяч россиян. Однако добровольческого в них только то, что большинство людей туда попали не с военной службы и не в рамках мобилизации.

Зачем российской военной разведке было создавать еще один бренд для наемников под названием "Редут" – похожий по структуре и задумке на уже существовавших к началу полномасштабного вторжения "вагнеров"?

"Разница между корнями "Редута" и происхождением "Вагнера" – это, по сути, оттенки серого… "Вагнер" развивался по той же модели", – проводит параллели Кэндис Рондо, изучавшая историю и становление "вагнеров".

Издание The Insider объясняло необходимость создания новой структуры тем, что несколько лет назад между российской военной разведкой и руководством "Вагнера" произошел "разрыв в отношениях" и в августе 2021 года ГРУ приступило к созданию новой "компании" под названием "Редут". То, что "редутов" стали собирать в конце 2021 года, подтверждает попавший в плен наемник "Волков" Михаил Иванов. Бывший сотрудник одного из наемнических российских формирований также говорит, что новая структура "под управлением ГРУ" была создана осенью 2021 года: одним из командиров стал Давор Савичич, а подписавшие контракт наемники тогда впервые увидели на бумаге слово "Редут".

Выбранное кураторами из разведки название системы – "Редут" – позволило замести след среди тысяч одноименных ЧОПов и запутать расследователей, искавших "второго Пригожина".

Дело в том, что в России существует как минимум одна организация с названием "Редут", которая действительно была связана с небольшой "частной военной компанией". Это организация "Редут-безопасность", возглавляемая одним из создателей ЧВК "Славянский корпус" Евгением Сидоровым (его вместе с бизнесменом Константином Мирзаянцем связывали с этой "ЧВК"). Под ее управлением в Сирии долгое время действовала небольшая, в пару сотен человек, группа российских наемников, которую также называли ЧВК "Щит".

Эта компания даже попала в санкционные списки США как якобы отвечающая за весь воюющий сейчас в Украине "Редут". Однако, как показало расследование "Системы" и "Схем", это точно не головная компания для всех формирований, которые сейчас воюют в Украине на стороне России и называют себя "редутами".