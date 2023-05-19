Лаборатории смерти. "Частные" армии России будущего

"Редут", БАРС, "Дон", Союз добровольцев Донбасса – об этих структурах говорят гораздо меньше, чем о ЧВК "Вагнер" или об именных добровольческих батальонах из регионов России. Тем не менее тысячи россиян, воюющих в Украине, служат именно в них. Наемничество в России запрещено, что не мешает властям в регионах проводить кампании по набору солдат в эти военизированные компании. Радио Свобода и Идель.Реалии рассказывают, что известно о многочисленных квазичастных российских военных формированиях и что говорят сами наемники о том, с какими сложностями они сталкиваются из-за своего статуса – несмотря на то что за большинством "ЧВК" по-прежнему стоит Главное разведывательное управление Министерства обороны России.

ЧВК "Редут": Таинственная лаборатория Минобороны РФ или "строительная компания" из Ростова?

ЧВК "Вагнер" – пожалуй, самое известное неофициальное вооруженное формирование на войне в Украине. Его рекламные объявления висят в городах России, о нем снимают сюжеты для федеральных каналов. Однако одной лишь этой организацией российский рынок наемничества не ограничивается.

В России существует также частная военная компания "Редут". Она тоже ищет добровольцев в свои подразделения, тренирует их и обещает платить зарплату. Как писала "Медуза", отряды "Редута" одними из первых вторглись в Украину 24 февраля 2022 года.

Впервые о существовании ЧВК "Редут" в 2019 году сообщила "Новая газета". По данным издания на тот момент, база ЧВК была расположена в подмосковной Кубинке и примыкала к территории 45-й бригады специального назначения Воздушно-десантных войск. До войны "Редут" занимался охраной и обороной находящихся в Сирии объектов АО "Стройтрансгаз".

Игорь Гиркин (Стрелков), бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР", говорил, что "Редут" принадлежит Геннадию Тимченко – близкому к Владимиру Путину бизнесмену, который занимает восьмое место в российском списке Forbes. С ним же связывают ЧВК и российские СМИ: "Новая газета" утверждала, что "Редут" контролируют именно структуры Тимченко.

Объявления по поиску наемников в ЧВК "Редут" довольно активно размещают в соцсетях и телеграме. Кандидату должно быть как минимум 25 лет, он должен иметь военную специальность и опыт службы в силовых структурах. В то же время один из наемников на условиях анонимности рассказал Идель.Реалии, что в "Редут" "берут всех подряд". По его словам, достаточно быть старше 20 лет, не быть осужденным по тяжким уголовным статьям (наркотики, изнасилования) и принести справку о хорошем состоянии здоровья.

В контракте, который заключают с желающими вступить в "Редут" (копия есть в распоряжении редакции), работодатель именуется аббревиатурой "РЛСПИ", а упоминания военных действий в нем отсутствуют вовсе. Потенциальным наемникам объясняют, что это строительная компания, зарегистрированная в Ростове-на-Дону. В то же время такой организации нет в реестрах российских юридических лиц.

Зато в интернете можно найти резюме одного из бывших служащих "РЛСПИ", из которого следует, что это "секретная войсковая часть 35555", которая является "региональной лабораторией социально-психологических исследований при Министерстве обороны РФ". Разместивший резюме мужчина пишет в нем, что его обязанностями было "взаимодействие с военными комиссариатами для проведения социально-психологических исследований", "проведение социально-психологических исследований на базе выборки, состоящей из солдат срочной службы", а также "руководство подразделениями, обучение военнослужащих основным приказам и директивам".

Как писало еще в 2014 году украинское издание "Цензор.нет" со ссылкой на доклад украинских спецслужб о дислокации российских войск в Украине, войсковая часть 35555 относится к 78-му Разведывательному центрц ГРУ, расположенному на территории военной базы №4 под прикрытием 175-й бригады связи и управления (войсковая часть 01957) Южного военного округа. Это подтверждается данными сервиса Wikimapia, согласно которым в/ч 35555 дислоцирована в пригороде Ростова-на-Дону, городе Аксай, на территории 175-й бригады. Военнослужащие 175-й БРСУ участвовали в войне в Украине еще до полномасштабного вторжения, в 2016 году. С ГРУ, как минимум в 2014 году, была тесно связана и ЧВК "Вагнер". Связь 78-го разведывательного центра с ГРУ подтверждается и документами, попавшими к журналистам из контрразведки Украины: из них следует, что к центру также относится войсковая часть 45807, расположенная в Москве на Хорошевском шоссе, в штаб-квартире Главного разведывательного управления.

Анонимный наемник рассказал Идель.Реалии, что до оккупации четырех областей Украины зарплату бойцам "Редута" выдавали наличными долларами. Сейчас война идет на "присоединенной территории" России, поэтому деньги теперь выдают в рублях – работа больше не считается "заграничной".

Зарплаты и компенсации в "строительной компании" "Редут":

Легкая травма – 5 000 долларов США;

Тяжелое ранение – 25 000 долларов США;

Смерть – 60 000 долларов;

Проживание и питание – 20 долларов в сутки.

Размер оклада и премий указывается в отдельном соглашении – в зависимости от квалификации работника.

В контакте расплывчатые формулировки: согласно ему, "сотрудником" РЛСПИ "Редут" может быть кто угодно, задачи наемников также ничем не ограничены. "Работнику предоставляются следующие особенности: выполнение любых специальных задач в любое время в любом месте по усмотрению работодателя", – сказано в контракте "Редута".

"Этот документ прямо нарушает трудовое законодательство, другие законы (например, валютное) и местами Конституцию (запрет въезда/выезда), а также не содержит обязательных условий трудового договора (трудовая функция, соцгарантии)", – прокомментировал документ ознакомившийся с ним российский юрист, попросивший не называть своего имени из соображений безопасности.

Несмотря на нарушения, заключить такой договор юридически возможно. Даже если в него не включены обязательные положения Трудового кодекса страны, признать его незаключенным и расторгнуть не удастся, уверен юрист.

"Не очень ясно, кто конкретно выступает работодателем, к кому, если что, предъявлять претензии и с кем судиться. В тексте контракта упомянуты легкие и тяжелые травмы, но нет отсылки к документу, в котором определяется их степень. Это уменьшает шанс защитить свои права в случае невыплаты компенсаций", – говорит наш собеседник.

"Я штурмовик и всегда впереди"

Свидетельства подобных проблем, с которыми сталкиваются наемники "Редута", можно найти и в открытых источниках. На сайте 9111.ru, где можно обратиться за консультацией к юристам, есть датированное мартом 2023 года сообщение от анонимного пользователя: "Я получил осколочное ранение правой трети бедра, но контракт я заключал с частной компанией "Редут". Подразделение моё известно в России, много раз показывалось по центральным каналам, 60 ОДШБр "Ветераны". Замполит Рязяпов Эльдар несколько раз выступал по первому каналу. Но никакой документ после окончания контракта нам не выдают. Комбриг говорит, что мы приписаны к в/ч 35555, но там о нас и не слышали. Как мне обратиться в суд по поводу выплат за ранение (я не отсиживался в окопах я штурмовик и всегда впереди) и по поводу льгот положеных добровольцем? Или можно не доводить до суда? Подскажите пожалуйста".

"Ветераны", как следует из открытых источников, – не единственное подразделение под "зонтиком" "Редута". Судя по записи в социальной сети "ВКонтакте", к войсковой части 35555 также приписаны наемники подразделения, которое использует название "Отдельный батальон специального назначения "Медведи". В своих аккаунтах в социальных сетях эта структура называет себя "молодым добровольческим подразделением". Когда именно оно было создано, неизвестно, но соцсети "Медведей" ведутся с марта 2023 года. Утверждается, что "полный" боекомплект наемники получили только в начале апреля. Подразделение набирает бойцов, новобранцам обещают зарплату до 220 тысяч рублей в месяц при полугодовых контрактах, база подготовки находится на полигоне в селе Перевальное в аннексированном Крыму. Как РС удалось установить по снимкам, размещенным в "Вконтакте", "Медведь" дислоцируется в военном городке в селе Перевальное – на бывшей базе 36-й отдельной бригады береговой обороны Украины (в настоящее время здесь размещается 126-я отдельная гвардейская бригада береговой обороны МО РФ).

На этом же полигоне инструкторы "Медведей" тренировали "народное ополчение" Крыма – как утверждается, по просьбе пророссийского главы аннексированного полуострова Сергея Аксенова. В конце марта 2023 года российские волонтеры собирали для "Медведей" медикаменты, речь шла о 400 наемниках, которые "неделями сидят в окопах на передке". Судя по фотографиям в социальных сетях, в последнее время "Медведи" воюют в районе Скадовска в Херсонской области.

"Редут" работает с Министерством обороны, получает деньги из регионов", – рассказал редакции Идель.Реалии на условиях анонимности бывший боец этой ЧВК из Казани. Об этом, по его словам, наемникам говорят на собеседовании. "Редут" действует в интересах министерства, а опасений об уголовной ответственности у них нет", – говорит наемник.

Сотрудничество с Минобороны, уточняет этот человек, проявляется в содействии 16-й бригады ГРУ. Она позволяет наемникам тренироваться на своем полигоне "Трегуляй" в Тамбове. Радио Свобода удалось найти во "ВКонтакте" несколько фотографий, сделанных одним из пользователей соцсети на этом полигоне и опубликованных в феврале 2023 года: на них он позирует с другим военным в форме без опознавательных знаков, оба держат в руках автоматы Калашникова образца 2012 года.

На полигоне "Трегуляй" тренировался и Александр из Удмуртии – боец "Редута" еще из одного батальона под названием "Хулиганы". Он рассказывает, что вместе со своими сослуживцами сталкивался с проблемами со снабжением и деньгами. "Не выплатили мне и много кому за ранение", – добавляет мужчина.

Александр прислал фотографию, на которой он стоит у больничной койки. На светлой коже с выходящими наружу ключицами несимметрично расположены круглые бордовые раны. Левая рука перевязана марлей, сквозь белое полотно проступает кровь.

"Вот за это безобразие не заплатили… Прилетела мина польская 122 мм, бронежилеты – картон", – объясняет Александр. Только в его полку минимум 20 раненых при разных обстоятельствах солдат, 13 из которых получили тяжелые увечья. Обещанные деньги за ранения на лицевой счет не поступили никому, утверждает он.

"Да и, честно, пусть в очко эти деньги засунут себе. Главное – пацанам пусть выплатят", – сокрушается наемник. Мужчина обращался в военную прокуратуру, но не получил ответа. "У них в ЧВК "Редут" командование [из] ФСБ и ГРУ. Кто конкретно – в душе не чаю", – говорит мужчина.

Войсковая часть 35555 также связывает "Редут" с ЧВК "Вагнер". В феврале 2023 года российский телеграм-канал "Военный осведомитель" опубликовал документы, из которых следует, что она числилась формальным получателем боеприпасов от Министерства обороны, которые затем де-факто поступали в распоряжение "вагнеровцев".

"Лучше не попадать к ним в "Редут", у них сплошной обман, конкретно – в подразделении "Шторм". На нас просто крутят бабки ЧВК и всё! У них есть командир такой с позывным "Кочевник", который не брезгует кидать на всё! У них своя там шайка, которая на нас делает деньги, и всё. Не выплачивают за гибель и ранение. Швыряют, а не только кидают", – сообщает Ибрагим Исмаилов в обсуждении тягот наемников во "ВКонтакте".

В разговоре с Идель.Реалии Исмаилов уточнил, что он действительно служил в "Редуте" – в подразделении "Шторм". По его словам, солдату с позывным "Старый" не выплатили деньги за ранения и оставили без "гробовых" семью военного с позывным "Борода". "Старого" лечили в госпитале – там ему не смогли вытащить все осколки мины.

По инициативе недовольных такими условиями бойцов "Шторм" сменил командование. Сейчас проблем с выплатами там нет. "Попасть туда сможет далеко не каждый, берут своих профи", – рассказал изданию анонимный солдат "Редута". Он утверждает, что "Шторм" стал самостоятельной частной военной компанией.

Они идут как помощь Минобороны, это добровольческие отряды, такие как "Барсы", "Ветераны", "Судоплатов" и т.д. Они идут все официально через военкоматы и подписывают контракты, но не с Минобороны, там у них своя тема всего этого. У них свои выплаты, не от министерства, и компенсации тоже все не от него", – пишет о ЧВК "Редут" один из участников чата в телеграме, где общаются родственники наемников ЧВК "Вагнер".

"Дон": Главный атаман страны и неплохие финансы

С "Редутом" связан и "Дон" – это сводная казачья бригада, в которой воюют добровольцы. Ее солдаты получали оплату через "Редут" и финансировались одним источником, рассказывает Максим – солдат "Союза добровольцев Донбасса". По его словам, бойцы "Дона" подписывали и другие контракты, не только с "Редутом". Сейчас казачья бригада числится в системе резервистов БАРС и связана с Минобороны юридически.

"Дон", кстати, также кидает людей. Даже гробовые не платят. Кстати, подразделение "Волки" (входит в "Редут") тоже кидает на деньги, они под Киевом стояли, в лесу партизанили ребята", – уточняет Максим.

"Дон" жестко всех обманывал", – рассказывает еще один наемник из Казани, попросивший об анонимности. Он добавил, что прямо перед ним бойцу бригады "Дон" с позывным "Старый" "снесло половину головы под Камышевахой". Его семья не получила компенсацию за смерть.

"Дьяконов – это всероссийский казачий атаман – свалил куда-то. За два месяца за пятьсот человек получил неплохие финансы", – говорит солдат из Удмуртии Борис, служивший в "Редуте".

Николай Дьяконов – верховный атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья. В социальных сетях он агитирует мужчин идти воевать в "Дон". Во время захвата Крыма он был походным атаманом, является майором запаса.

"Кондратьев тоже причастен к этой афере. Они слили людей. Даже паспорта украли", – добавляет Борис. Алексей Кондратьев – сенатор от Тамбовской области, бывший глава Тамбова. Раньше он служил в 16-й бригаде ГРУ (той самой, на полигоне которой тренируются бойцы "Редута") заместителем командира и дослужился до полковника. Как пишут городские издания, Кондратьев возглавил "Дон" и находится на войне с самого ее начала.

Союз добровольцев Донбасса: равнодушие и отсутствие экипировки

Максим из Нижегородской области пошел воевать в Украину от Союза добровольцев Донбасса (СДД), поскольку ему нет 20 лет для попадания в "Редут". Социальная поддержка добровольцев, проведение "патриотических мероприятий" и гуманитарная помощь жителям самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" – основная часть задач, о которых заявляет СДД в своих социальных сетях.

Союз добровольцев Донбасса возглавляет депутат Госдумы, экс-премьер "ДНР" Александр Бородай. В группе СДД во "ВКонтакте" говорится, что у них три батальона: "Орел" (БАРС-9), "Рюрик" (БАРС-13) и "Гром" (БАРС-20).

Солдаты СДД тренируются на Кадамовском полигоне в Ростовской области. Входят в систему БАРС – "Боевой армейский резерв страны". Максим служил в батальоне СДД "Орел" и получил все обещанные выплаты. Их отряд считался мотострелками. Иногда были случаи невыплат за ранение, но все они в итоге решались в пользу солдат.

Молодой человек рассказал, что Союз добровольцев Донбасса отправляет часть бойцов в "Редут". Потом из них формируются спецотряды. Бойцы спецотрядов подписывают контракт с "Редутом", после этого они считаются такими же бойцами этой ЧВК, как и другие. Отличает их только членство в СДД.

Как и все "редутовцы", наемники из спецотрядов не входят в систему БАРС. Воюют, но в Министерстве обороны не значатся. Юридически они не солдаты, в то время как добровольцы из СДД входят в армейский резерв и считаются военнослужащими.

Именно в такой спецотряд попал Алексей из Уфы. Его подразделение называлось "Херсон". В нем 35 раненым солдатам не выплатили компенсации за ранения. "Подъемных" на покупку снаряжения тоже не было. Выдали пару берцев и один комплект формы.

"Запятисотили (из-за недовольства командованием солдаты добровольно отказались от службы) всех, кто по истечении двух месяцев уехал на большую землю (в тыл), и кинули на зарплату за полмесяца. С такими командирами никто не захотел дальше служить. Им всем пофиг на тебя", – пишет Алексей.

БАРС: "ненастоящие" военные и Минобороны

На Кадамовском полигоне тренируются многие отряды "Боевого армейского резерва страны". Система БАРСа забрала к себе почти всех добровольцев. В ней юридически находятся военные Союза добровольцев Донбасса, региональных именных батальонов и "Дона".

Пост о нарушениях прав солдат БАРСа в августе-сентябре прошлого года разлетелся по многим пророссийским телеграм-каналам. Они репостили открытое обращение канала "Русская Община ZOV" и МОО "Союза десантников" к главному военному прокурору и Министерству обороны.

В обращении рассказывалось, что раненых солдат БАРСа не лечат в военных госпиталях, не фиксируют ранения и не выдают справки, а также часто списывают травмы на хронические заболевания или возраст.

Если человек получит контузию, подтвердить ее документами практически невозможно. Некоторым раненым военным не дают денег на дорогу от госпиталя до дома – они вынуждены спать на улице или у знакомых, пытаясь найти деньги на качественное лечение и дорогу домой.

В военных билетах солдат БАРСа зачастую нет отметок об участии в войне. Их не лечат в региональных больницах, поскольку юридически они не считаются военнослужащими.

Солдаты БАРСа лишены возможности знать об условиях их контракта. Копия документа не выдается на руки – солдатам приходится верить словам рекрутеров. Сотрудники военной части обещают, что второй экземпляр контракта они смогут получить только после окончания его действия в военкомате своего города. Из-за того, что контракт не выдается на руки, восстановить документы очень сложно. Военкоматы в регионах даже не знают, куда направлять запросы – нет номеров частей и других данных.

"Все это правда, к сожалению", – подтвердили Идель.Реалии Алексей и Максим, служившие в системе БАРС.

Как рассказывал в интервью Радио Свобода осенью 2022 года адвокат Максим Гребенюк, автор телеграм-канала "Военный омбудсмен", специализирующийся на защите прав российских военных в судах, бойцы отрядов БАРС подписывают пустые бланки "контрактов", не получая даже их копию, а потом обнаруживают для себя, что военнослужащими российское государство их не считает и социальная защита им не положена, как и бонусы для кадровых военных, например льготная ипотека.

"Мне ни один этот "барсик" подписанного контракта пока не показал. Они подписывают пустые бланки контрактов с каким-то "управлением", и к ним никакой экземпляр не возвращается. Сейчас я одному такому "барсу" помогаю, я сейчас сделал запросы в военкомат, в воинскую часть, к которой он там был приписан, чтобы нам выдали контракт и разъяснили их статус. Пока мне этот статус неясен. БАРС был создан под патронажем Министерства обороны, но непонятно пока, есть ли у них организация, юридическое лицо какое-то, ИНН, что это вообще за структура, входит ли она в Минобороны. Скорее всего, они не являются военнослужащими и права на социальные гарантии от государства не имеют", – рассказывал Максим Гребенюк.

"Редут", находящиеся под его "зонтиком" отряды и добровольцы из Боевого армейского резерва – далеко не единственные квазичастные военные компании в России, которые могут софинансироваться близкими к Кремлю бизнесменами и получать материальную поддержку от Минобороны. Весной 2023-го вновь активизировались разговоры о ЧВК, созданных при содействии "Газпрома", – "Поток", "Факел" и "Пламя". Их наемники (в основном это бывшие служащие вневедомственной охраны) тоже часто жалуются на плохое снабжение и подготовку. Жаловались они и на то, что руководство "Газпрома" обещало им контракт с Министерством обороны, но в Украину они в итоге отправились под командованием все той же ЧВК "Редут". Впрочем, в услугах российского военного ведомства "Газпром" нуждается не только для подготовки наемников своих ЧВК: как следует из утекших в сеть документов Пентагона, в феврале 2023 года "Газпром" обращался к Министерству обороны России с просьбой помочь в разминировании оккупированных территорий Луганской области, на которых компания планировала построить соединительные трубопроводы между несколькими газораспределительными станциями.