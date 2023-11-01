Российская армия привлекает все больше контрактников, заявил Владимир Путин. А его пресс-секретарь связал рост числа контрактников с "привлекательными" условиями для военных. Власти регулярно отчитываются о новых выплатах для участников "спецоперации" и отвергают "фейки", когда военнослужащие и наемники публично жалуются на отсутствие положенных денег. Расследовательский проект "Система" поговорил с военными и их родственниками и убедился, что бардак и бюрократия в российской армии могут коснуться любого: контрактника, мобилизованного, наемника или бывшего заключенного. Разве что генералы могут рассчитывать на гарантированные выплаты.

Весной 2023 года 52-летний бывший заключенный Юрий Моторный перестал выходить на связь с женой Анной. Он должен был отправиться на передовую 1 мая – участвовать в штурме где-то на территории Украины, подробностей Анна не знала. В тот же день ей позвонили из военной части 22179 (Адыгея) и сказали, что Юрий серьезно ранен. Нашла мужа Анна только через месяц, в госпитале в аннексированном Севастополе. Но увидеться они так и не смогли: Юрий Моторный не получил помилования, врачи не пустили к нему жену. Через два месяца, в сентябре, он скончался.

Прослужил Моторный всего месяц. Подписал контракт с Минобороны, чтобы не сидеть за кражу и драку. До этого жителя Краснодарского края несколько раз задерживали за мелкое хулиганство, распитие алкогольных напитков и побои.

Никаких льгот, выплат или хотя бы документов, подтверждающих, что Моторный участвовал в "специальной военной операции", семья бывшего заключенного так и не увидела. "Я не знаю ни часть, в которой он служил, ни номер его контракта. В Минобороны он не числился, а прокуратура пока молчит", – рассказывает "Системе" Анна Моторная.

Анна Моторная – далеко не единственная, кто пытается добиться компенсации и положенных льгот после гибели мужа на войне в Украине. Родственники военнослужащих и бывших заключенных жалуются и депутатам, и друг другу – в локальных чатах. "Система" рассказывает о девяти таких историях: в каждом случае военнослужащие разными путями оказались на войне. Объединяет их одно – все они не получили обещанных властями денег и льгот.

Минобороны РФ и аппарат уполномоченного по правам человека не ответили на вопросы "Системы".

"Так получилось, я оступился"

Моторный – один из множества заключенных, чьи семьи остались без положенных выплат. В большинстве случаев родственники даже не знают, с кем осужденные подписывали контракты на службу. По словам сестры рядового Николая Иванова, он подписывал контракт со "Штормом Z" (это подразделение называют штрафным батальоном Минобороны) и отбыл из исправительной колонии в Нижнем Тагиле в военную часть 54801. Эта часть – 247-й гвардейский десантно-штурмовой полк, он активно воевал и под Николаевом, и в Донецкой области с самого начала полномасштабного вторжения. Сейчас 35-летний Иванов лежит в госпитале, но Минобороны считает его без вести пропавшим, рассказывает его сестра Екатерина.

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Другой собеседник "Системы", Дмитрий Ефимов из колонии в Пермском крае, до передовой доехать не успел. После того как в мае 2023 года он подписал контракт, в учебной части ему оторвало кисть левой руки. "Инструктор с позывным "Турист" предложил учебную игру, по итогу у меня в руках взорвалась шашка тротиловая, без руки остался и лицо еще задело", – рассказывает Ефимов.

Сначала Ефимову пытались помочь в госпитале в оккупированном Геническе Херсонской области, но безуспешно. Спустя несколько недель раненого отправили в Севастополь. В госпитале Ефимов ждет помилования – по наркотической 228-й статье ему оставалось сидеть еще шесть лет. Но командиры на его вопросы не реагируют, а прокуратура только начала разбираться в деле. Ни за ранение, ни за короткую службу Ефимову так и не заплатили, никаких документов о том, что он участвовал в "специальной военной операции", у него до сих пор нет.

Для Ефимова, впрочем, денежные выплаты не были основным стимулом. "Я отдавал себе отчет в том, что я делаю. Тут или все, или ничего. Так получилось, я оступился. Не хотел я выйти из тюрьмы в 30 лет, как мне полагалось. Без семьи, квартиры, машины. И такая статья за спиной", – объясняет он свое решение.

Если для других собеседников "Системы" война закончилась, то 30-летнему Сергею Хомякову после ранения придется вернуться на фронт. По словам его брата, Хомякова ранили меньше чем через месяц после того, как он подписал контракт, находясь в ИК-1 в Твери. Сидел он за многочисленные кражи и хулиганство. С момента госпитализации денег Хомяков от Минобороны не получал вообще – ни за ранение, ни за службу. Контракт он также подписал со "Штормом Z" в мае 2023 года. При этом вылечили Хомякова быстро. "Через несколько дней на передовую уже", – рассказывает "Системе" брат осужденного.

"Стал раз в пять меньше получать"

Добровольцы "военной операции" Кремля страдают от проблем с выплатами не реже, чем осужденные. Им угрожают, а иногда их даже арестовывают за попытки уволиться, рассказывают родственники.

Николай Трошин контракт подписал еще в 2022 году, в июле. С тех пор он не видел ни жены (отпуск не дают), ни боевых выплат. "Идет зарплата от Минобороны, 28 411 рублей", – рассказывает супруга Трошина Оксана. Подписанный Трошиным контракт закончился еще в декабре, но в связи с мобилизацией контракт автоматически продлили. "Служить тебе как медному котелку [очень долго], сказал ему командир в ответ на рапорт об увольнении. И в яму [ неформальную тюрьму ] его определили. Отношение хуже, чем к украинским военнопленным. И он такой там не один", – сетует Трошина.

Все жалобы – в прокуратуру и в аппарат уполномоченного по правам человека – привели только к тому, что самой Трошиной стали писать командиры мужа. "Его и трусом называют, и алкоголиком, избивают его. Даже жетон ему сорвали и выбросили, хорошо, что ребята потом принесли", – описывает Трошина отношение к мужу на фронте.

По мнению западных разведок, власти России пытаются расширить набор контрактников, чтобы восполнить потери. При этом не объявляют новую волну мобилизации, чтобы не провоцировать недовольство внутри страны

За попытки уволиться задерживали и другого добровольца, младшего сержанта Сергея Прокудина. По словам жены Анастасии, он подписал контракт в сентябре 2022 года. С тех пор получил два ранения, после чего отказался возвращаться на фронт по истечении контракта. "Его 11 дней на подвале продержали за это, но он возвращаться не хочет, сильно упал духом", – рассказывает Анастасия. Она – как и другие собеседники "Системы" – пытается добиваться выплат через прокуратуру, однако там ей помочь не могут: "Мне прокурор из Барнаула сказал, что был бы мобилизованный, отпустили бы, мы сейчас четвертого ребенка ждем. А так он не из-за денег пошел, патриотизм сыграл. А контракт истек, и его автоматически продлили". Когда Сергей Прокудин вернется домой, неясно, но деньги ему выплатили только после нескольких обращений в военную прокуратуру.

Рядовой Юрий Шульгинов тоже остался без обещанных выплат и получил меньше, чем планировал. По словам его матери, после того как Шульгинов подписал контракт, его статус изменили. "Пошел он добровольцем, а оформили его просто контрактником, через часть. Вместо положенных денег стал раз в пять меньше получать", – рассказывает его мать. Последняя выплата, 30 тыс. рублей, пришла Шульгинову в апреле. Не заплатило Минобороны и за ранение: Шульгинов был в штурмовом отряде, подорвался на мине и потерял ногу. Теперь он ждет протез и какую-то помощь в реабилитации после ранения. Но даже документы семье выдают с трудом.

Сотни проблемных: что происходит с мобилизованными

Без обещанных денег, по данным "Системы", остаются и мобилизованные, однако они реже идут на контакт с журналистами, боятся руководства части. Истории схожи с другими: отправляют на передовую без документов, после ранения не выплачивают положенных денег. Такой случай, например, у ефрейтора Андрея Богатырева, которого мобилизовали в октябре 2022 года. После учебки Богатырева отправили в зону проведения "СВО", даже дали звание, но на зарплате это никак не сказалось.

Другой мобилизованный, Юрий Геращенков, также оказался на войне в октябре. На передовую отправился сразу, правда без документов. По словам его жены Ольги, выплат семья не получает с мая, а в июне, когда муж получил ранение, никаких документов или дополнительных средств им не прислали. Рассказывать подробнее о том, что случилось с ее мужем, Ольга отказывается, опасается проблем.

Точной статистики невыплат военным и бывшим заключенным просто не существует, говорит Сергей Кривенко, директор правозащитной группы "Гражданин. Армия. Право". "Выплаты происходят после оформления документов, а с этим в армии всегда были проблемы. Сейчас командование частей находится не на пунктах постоянной дислокации, а в зоне боевых действий, что только усугубляет проблемы с оформлением", – поясняет правозащитник.

Другой юрист, работающий с подобными случаями (он предпочел остаться анонимным из соображений безопасности), говорит, что задержки в выплатах происходят из-за того, что войска используют единый расчетный центр в Москве и командование не всегда успевает внести данные в специальную систему "Алушта". "Очень часто именно из-за этого военные остаются без денег. То же самое относится к ранениям, медицинские документы не всегда фиксируют, что ранения получены именно на боевых действиях", – говорит юрист. Согласно его опыту, семьям некоторых заключенных не платят даже за их гибель: "Этого не предусмотрели в законе. Этого нет и в контрактах, как и срока помилования".

После начала мобилизации регионы России стали вводить различные выплаты для мобилизованных – от 100 до 300 тысяч рублей

Понять, сколько же всего военных не получили положенных денег от Минобороны, практически невозможно. Жалобы оседают в военной прокуратуре, а данные о судебных исках к военному ведомству не публикуются. Единственные доступные сведения представили летом 2023 года в Госдуме. По словам члена комитета ГД по обороне Дмитрия Кузнецова, почти за год мобилизации регионы получили 829 обращений, связанных с выплатами мобилизованным. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, в свою очередь, заявила, что получила 5,7 тысяч обращений от военнослужащих. Сколько из них касаются выплат неясно.

При этом, если судить по поисковым запросам, интерес российских пользователей к запросу "военные выплаты" падает – пик в 100 тысяч запросов запросов в месяц был в сентябре 2022 года, после начала массовой мобилизации. Через год "Яндекс" обрабатывал уже около 40 тыс. подобных запросов в месяц.

В поисках документов для "Немо"

Свои проблемы с выплатами и признанием – у тех, кто пошел воевать в составе так называемых частных военных компаний.

Бывший сотрудник ростовского ОМОН и бывший участник "группы Вагнера" Александр Копыльцов уехал воевать в Украину еще в середине января 2022 года. Ни семье, ни знакомым он не рассказывал, как и куда поехал и с кем подписывал контракт. В середине февраля Копыльцов последний раз звонил жене из Беларуси, а вскоре оказался участником российского вторжения в Украину в Киевской области.

"Немо" – такой позывной был у Копыльцова – погиб в результате артобстрела в марте 2022 года. В справке о смерти, которую выдали родным, указано, что место его смерти – именно Украина (хотя и ошибочно указана область – "Системе" известны обстоятельства и место его гибели). Уже год семья пытается добиться от российских властей признания "Немо" участником боевых действий и выплат, которые российские власти обещали всем участникам вооруженной агрессии.

Копыльцов не воевал в составе регулярных войск, не был мобилизован (так как поехал воевать задолго до мобилизации) и не подписывал официальный "контракт добровольца", который предлагает российское Минобороны. Поэтому все официальные органы, в которые обращалась семья, отвечали одно и то же: такого военнослужащего, как Александр Копыльцов, в зоне "специальной военной операции" не было (все ответы есть в распоряжении редакции). Несмотря на то, что к большинству обращений семья погибшего прилагала и справку о смерти, и орден Мужества, которым Путин посмертно наградил бойца.

В июле 2023 года семья получила новый ответ от военной прокуратуры Южного военного округа: там было сказано, что Копыльцов "погиб, принимая участие в специальной военной операции в составе частной военной компании "Редут". Там же было написано, что, согласно имеющимся у прокуратуры сведениям, еще в апреле 2022 года указанной компанией была произведена предусмотренная контрактом выплата – а значит, государство семье денег за гибель бойца платить не будет.

Деньги от "Редута" семья действительно получила – около 60 тысяч долларов наличными семье передал сослуживец Копыльцова. "Но это выплата от ЧВК, а не от государства, которое гарантировало защиту и компенсации всем участникам СВО", – говорит адвокат семьи Копыльцовых Игорь Солкин, предоставивший редакции все документы.

Проблема в том, что "частной военной компании "Редут" не существует, как минимум официально. Неофициально, как выяснили в совместном расследовании проекты "Схемы" и "Система", "Редутом" называют секретную систему рекрутинга на войну под эгидой ГРУ. В так называемой ЧВК все держится на честном слове: контракты подписываются с несуществующей компанией, а деньги выдают, как правило, наличными.

Но даже подписывая контракт напрямую с Минобороны, участники "СВО" не застрахованы от проблем: их семьям приходится через суды и прокуратуру бороться за положенные льготы и выплаты. И с каждым днем, пока идет война, таких случаев становится все больше.

Вы можете анонимно поделиться информацией с "Системой" – отделом расследований Настоящего Времени и Радио Свобода.