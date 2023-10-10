Секретная сеть ГРУ под видом "ЧВК "Редут". Расследование "Схем" и "Системы"

Российская военная разведка использует фиктивную частную военную компанию для вербовки людей на войну в Украине, выяснили "Схемы" и "Система" – украинский и русскоязычный расследовательские проекты Радио Свобода. Псевдо-ЧВК под руководством Главного управления Генштаба ВС (ГРУ) получила название "Редут" и охватывает не менее 20 вооруженных формирований общей численностью в десятки тысяч человек.

Это первая часть совместного расследования "Схем" и "Системы" о "ЧВК "Редут". Следите за обновлениями на наших сайтах.

В сентябре 2022 года, когда украинские вооруженные силы вытесняли российские войска из Харьковской области, в деоккупированной Балаклее оказались отрезаны от своей основной группировки несколько российских наемников. Больше двух недель они прятались от ВСУ и местных жителей в пустых домах, пытаясь хоть как-то прорваться к линии фронта. В один из дней они написали на листочке бумаги молитву:

"Господь бог, помоги нам вернуться живыми и здоровыми домой, мы устали 15 суток блуждать в тылу противника. Рашид, Эскадра, Булат, Покров, Приток, Будулай, Мастиф".

В конце сентября четверо из них, Руслан Колесников ("Булат"), Михаил Иванов ("Покров"), Максим Вольвак ("Эскадра") и Валентин Быч ("Рашид"), были задержаны СБУ. Их обвинили в пытках мирного населения на Харьковщине, украинский суд признал их виновными в нарушении законов и обычаев войны и приговорил каждого к 11 годам лишения свободы.

Все они служили в отряде "Волки", который относился к "ЧВК "Редут". При бегстве из Харьковской области "Волки" оставили на базе ворох внутренних документов отряда, с которыми удалось ознакомиться журналистам "Схем". Благодаря этим уникальным документам и данным с мобильных телефонов наемников тайна "Редута" приоткрылась. Журналисты "Схем" и "Системы" дополнили полученные сведения интервью с осужденными, разговорами с родственниками бойцов и рекрутерами отрядов, проанализировали открытые данные и вскрыли устройство всей системы "Редут".

Как "Волки" связаны с ГРУ

На свою связь с Главным управлением Генштаба ВС РФ (ГРУ) наемники указали в своей же молитве, подписав ее "Г.Р.У. Батальон "Волки".

Валентин Быч и Максим Вольвак после приговора суда рассказали в интервью "Схемам", что шли воевать в составе 16-й бригады спецназначения ГРУ, а "Волки" (ранее их батальон назывался "Чибис") были лишь одним из отрядов спецназа.

Двое из осужденных наемников рассказали "Схемам", что их батальоном непосредственно руководил офицер ГРУ с позывным "Амур", он же отдал приказ задерживать местных жителей. За пытки трех из них наемники и получили приговор украинского суда.

По словам наемников, в Украину они попадали через тренировочный полигон Тригуляй в Тамбовской области, который относится к учебному центру 16-й отдельной гвардейской бригады специального назначения (ГРУ).

На связь "Волков" с ГРУ указывают и другие внутренние документы отряда, с которыми ознакомились журналисты. Часто в документах отряд прямо называется "ДРО ГРУ "Волки".

Благодаря внутренним документам отряда авторам расследования удалось идентифицировать 98 из нескольких сотен воевавших "Волков". Из них 38 упоминаются в базе данных "Миротворец" как участники российского вторжения в Украину с 2014 года. Примерно каждый шестой ранее служил в ЧВК "Вагнер", каждый десятый – в Сирии. Как минимум четверо из идентифицированных "Волков" служили или по-прежнему служат в ГРУ, следует из утекших баз персональных данных.

Название "Редут" фигурирует как во внутренних документах, так и в интервью осужденных наемников из отряда "Волки". Михаил Иванов ("Покров") рассказал "Схемам", что подписывал контракт с "ЧВК "Редут", Руслан Колесников ("Булат") также заявил, что служил в "Редуте".

Как устроен "Редут"

Журналисты "Системы" выявили более 20 различных отрядов, которые нанимают людей через так называемую ЧВК "Редут". Среди них группировки, связанные с 16-й бригадой спецназа ГРУ (упомянутые выше "Волки", а также "Тигры"), казачьи формирования ("Листань" и "Скиф"), подразделения "Союза Добровольцев Донбасса" ("Бригада Святого Георгия") и отдельные формирования вроде "Трои" и "Ветеранов". Кроме того, до конца 2022 года по системе "Редут" комплектовалась неонацистская группировка "Русич".

У этих подразделений нет единой структуры или идеологии. Общая лишь схема найма: рекрутируемый подписывает контракт с несуществующей компанией, приписывается к реальной или "виртуальной" воинской части и получает деньги от министерства обороны России.

Осужденный в Украине наемник Михаил Иванов говорил "Схемам", что подписал контракт с компанией ООО "Редут", которой руководил человек по фамилии "Широков или Широких". В распоряжении авторов расследования есть два контракта, которые подписывали россияне, отправляющиеся на войну как наемники "Редута", в обоих документах директором компании указан Игорь Иванович Широков. Родственники еще нескольких боевиков рассказали, что это имя фигурирует в контрактах, но не предоставили копии документов.

Нам удалось найти почти 50 россиян с такими ФИО, и никто из них не связан с юридическими лицами "Редут" (всего в России более 160 действующих фирм, содержащих это слово в названии).

В наемнических контрактах, которые есть в распоряжении авторов расследования, указаны такие компании, как РЛСПИ "Редут" и ОО "Редут" (РЦПС). Юридически этих компаний не существует.

Авторы расследования также получили документы, где указаны номера воинских частей, к которым приписываются бойцы этих отрядов. Одна из частей – это "воинская часть 35555". В реестрах юридических лиц такой военной части тоже не существует, однако можно найти множество упоминаний о том, что это секретная воинская часть 78-го разведывательного центра ГРУ, базирующаяся в Ростове-на-Дону. Зачастую редутовцев, в частности – "Волков", приписывают и к воинской части 54607 (16-я бригада спецназа ГРУ), и к существующей "на бумаге" части ГРУ 06512 (относится к части 21208 в Тольятти), и к бывшей части так называемой милиции так называемой "ДНР" – 08818.

Журналисты "Системы" позвонили по объявлениям рекрутеров, которые опубликованы в социальных сетях, чтобы узнать, какую информацию о службе в "ЧВК "Редут" может получить рядовой россиянин. Один из вербовщиков прямо сказал, что любая компания, название которой стоит на контракте, "фиктивная". Еще двое называли воинские части, к которым будет приписан наемник, "виртуальными".

О том, что вся эта схема вербовки "по системе "Редут" – не частная самодеятельность отдельных энтузиастов, а государственная программа, непосредственно курируемая из министерства обороны и ГРУ, журналистам "Системы" рассказали пять рекрутеров различных отрядов. Они утверждают, что деньги платит непосредственно Минобороны России.

Близкий к ГРУ источник "Системы", пожелавший остаться неназванным, так как не уполномочен официально комментировать действия российского военного ведомства, на вопрос о "Редуте" ответил коротко: "Большинство из тех отрядов, которые журналисты называют частными военными компаниями, – просто военнослужащие под управлением министерства обороны РФ".

Официально российское военное ведомство и российские официальные лица никогда не упоминали так называемую ЧВК "Редут" и многократно подчеркивали, что никаких ЧВК в России по закону не существует.

Однако в распоряжении авторов расследования также есть документы, доказывающие, что боевики "Редута" получают государственные награды, а российские военные как минимум хорошо осведомлены о выплатах людям, заключившим контракт с этой "компанией".

Семья погибшего снайпера "Волков" Александра Копыльцова (позывной "Немо") почти год пыталась добиться положенных выплат и статуса ветерана боевых действий, однако на протяжении года получала от прокуратуры Южного военного округа и других уполномоченных организаций лишь отписки о том, что указанный гражданин не является кадровым военнослужащим РФ и даже так называемым добровольцем – несмотря на то, что в ноябре 2022 года Копыльцов был посмертно награжден орденом Мужества, а у семьи есть документы, где указано, что Копыльцов погиб в Украине от боевых ранений.

В июле 2023 года российская военная прокуратура сообщила семье Копыльцова, что они уже получили положенную компенсацию от "частной военной компании "Редут" (письмо есть в распоряжении редакции).

Это единственное со стороны российских властей упоминание "Редута", которое удалось найти авторам расследования. В открытом доступе нет ни телефонов "компании", ни адресов, по которым могли бы обращаться родственники наемников по вопросам выплат или поиска пропавших.

Неофициально же за полтора года полномасштабного вторжения у "Редута" появились не только фиктивные юридические лица, но даже что-то вроде политического руководства или кураторов.

Кто управляет "Редутом"

В начале февраля 2023 года в аннексированном Россией украинском Мариуполе прошел съезд "Союза Добровольцев Донбасса" (СДД), на котором объявили о создании "Российского добровольческого корпуса" – соединения, которое должно включить в себя всех участников российской вооруженной агрессии, не состоящих в регулярных войсках (не путать с "Русским добровольческим корпусом", атаковавшим Белгородскую область со стороны Украины). "Редут", как утверждали в разговоре с "Системой" несколько вербовщиков, стал основой этого формирования.

В распоряжении "Системы" есть эксклюзивный документ, выданный одному из наемников "Редута" в качестве доказательства его участия во вторжении в Украину. На документе стоит печать министерства обороны России и указана дата формирования "Российского добровольческого корпуса" – 27 февраля 2023 года. Создан "корпус", судя по документу, не частной инициативой руководителя СДД Александра Бородая, а "приказом МО РФ".

Подпись на документе принадлежит Алексею Кондратьеву, полковнику ГРУ в отставке и бывшему мэру Тамбова, от которого Кондратьев позже был назначен в Совет Федерации. Кондратьев, судя по этому документу, – "командир по строевой части" этого "корпуса". Он был одним из людей в погонах, которые присутствовал на мероприятии СДД.

Еще один военный, которого журналисты "Системы" обнаружили среди высокопоставленных участников съезда в Мариуполе, – полковник Сергей Дроздов. В 2023 году он занимал должность врио начальника 2-го управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ. Эта структура отвечает за организацию призыва и комплектацию войск.

Главный же куратор "системы "Редут" – это замглавы ГРУ Владимир Алексеев, установила "Система". Алексеев был самым высокопоставленным генералом, который принял участие в съезде "Российского добровольческого корпуса" в начале 2023 года.

Алексеев – один из тех, кто вел переговоры с Евгением Пригожиным во время краткосрочного мятежа "Вагнера" в июне 2023 года. С тех пор Алексеева на публике никто не видел.

Однако как минимум вплоть до мятежа Алексеев, как удалось установить авторам расследования, был одним из главных кураторов всех формирований, которые российское Минобороны называет "добровольческими", – в том числе многочисленных "Редутов". Издания The Insider и Spiegel в совместном расследовании также называли Алексеева инициатором создания "Редута". По утверждению источников издания, "компанию" начали создавать незадолго до начала войны, осенью 2021 года. Самое раннее упоминание "Редута", которое зафиксировали авторы расследования, относится к началу декабря 2021 года: именно тогда, по утверждению осужденного в Украине наемника Михаила Иванова, тот подписал контракт, где фигурировало название ООО "Редут".

В России существует как минимум одна организация с названием "Редут", которая действительно была связана с небольшой "частной военной компанией", действовавшей в Сирии. Это организация "Редут-безопасность", возглавляемая одним из создателей ЧВК "Славянский корпус" (стоявшей у истоков "Вагнера") Евгением Сидоровым. Еще одно название частной военной компании, связанной с "Редут-безопасностью", – ЧВК "Щит", "Новая газета" называла вероятными руководителями этой ЧВК Сидорова и его бизнес-партнера Константина Мирзоянца.

Компания "Редут-безопасность" даже попала в санкционные списки США, как якобы отвечающая за весь воюющий сейчас в Украине "Редут". Однако, как показало расследование "Системы" и "Схем", это точно не головная фирма для всех формирований, которые сейчас воюют в Украине на стороне России и называют себя "Редутами".

Авторы расследования обратились за комментариями в министерство обороны РФ, но на момент публикации материала не получили ответов на свои вопросы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прочитал вопросы редакции в телеграме и также не ответил на них. Руководитель "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай прочитал сообщение в телеграме и начал записывать голосовое сообщение, но не отправил его. Замглавы ГРУ Владимир Алексеев пометил сообщение в чате эмодзи с сердцем – и этим ограничился.

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