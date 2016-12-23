В Госдуму внесен законопроект о защите искусства от вандализма

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий штрафы за порчу произведений искусства и срыв выставок и развлекательных мероприятий.

Документ предложен группой депутатов во главе с кинорежиссером Станиславом Говорухиным. Авторы законопроекта предлагают наказывать нарушителей штрафами в размере до 100 тысяч рублей или назначать им до 200 часов обязательных работ.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в последнее время участились попытки агрессивного вмешательства в публичную демонстрацию произведений искусства, нередки случаи порчи и даже уничтожения музейных и выставочных экспонатов.

В качестве примеров приводятся закрытие выставки американского фотографа Джока Стерджеса в Центре фотографии имени братьев Люмьер, погром, устроенный активистами православного движения "Божья воля", на экспозиции "Скульптуры, которых мы не видим" в Манеже и срыв "православным активистом" Дмитрием Энтео спектакля "Идеальный муж" МХТ им. Чехова.

Однако многие люди, срывавшие выставки и спектакли, не были привлечены к ответственности, так как в их действиях не обнаружено состава преступления или правонарушения, - говорится в пояснительной записке.

В начале ноября художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин заявил о цензуре и зажиме свободы творчества. Дискуссия о допустимости цензуры вызвала большой общественный резонанс.