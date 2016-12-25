Министр транспорта о гибели Ту-154: версию теракта рассматривать рано

Следственный комитет России отрабатывает все возможные причины авиакатастрофы под Сочи, в том числе версию теракта, но говорить об этом преждевременно. Об этом заявил министр транспорта Максим Соколов, возглавивший правительственную комиссию по расследованию крушения Ту-154, принадлежавшего Минобороны России и направлявшегося в Сирию.

Работы по поиску и подъёму из воды тел погибших и обломков лайнера продолжаются.

Власти предполагают, что погибли все 92 человека, находившихся на борту, в том числе 68 участников ансамбля песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись на сирийскую базу Хмеймим, чтобы выступить перед российскими военнослужащими с праздничным концертом. Среди жертв катастрофы была и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.

По словам представителя Минобороны Игоря Конашенкова, самолёт пропал с экранов радаров через две минуты после вылета из сочинского аэропорта Адлер.

Президент Владимир Путин 26 декабря объявил общенациональный день траура.

