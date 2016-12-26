Суд отменил оправдательный приговор "приморским партизанам"

Верховный суд России отменил оправдательный приговор пятерым фигурантам дела "приморских партизан" по эпизоду об убийстве жителей Кировского района края в 2009 году. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, сообщает РИА "Новости".

Оправдательный приговор "приморским партизанам" был вынесен в июле 2016 года. Вадима Ковтуна и Алексея Никитина освободили в зале суда, еще трое фигурантов дела продолжили отбывать наказание по эпизодам, за которые они были осуждены ранее.

Убийство четырех жителей Кировского района – лишь одно из преступлений, в котором обвиняли так называемых "партизан". Основное обвинение против них – серия нападений на полицейских в 2010 году, жертвами которых стали два сотрудника правоохранительных органов.

"Партизаны" объясняли свои действия "борьбой с милицейским беспределом". К этому делу сегодняшнее решение Верховного суда не относится.