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Суд отменил оправдательный приговор "приморским партизанам"

Фигуранты дела "приморских партизан" (архивное фото)

Фигуранты дела "приморских партизан" (архивное фото)

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Верховный суд России отменил оправдательный приговор пятерым фигурантам дела "приморских партизан" по эпизоду об убийстве жителей Кировского района края в 2009 году. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, сообщает РИА "Новости".

Оправдательный приговор "приморским партизанам" был вынесен в июле 2016 года. Вадима Ковтуна и Алексея Никитина освободили в зале суда, еще трое фигурантов дела продолжили отбывать наказание по эпизодам, за которые они были осуждены ранее.

Убийство четырех жителей Кировского района – лишь одно из преступлений, в котором обвиняли так называемых "партизан". Основное обвинение против них – серия нападений на полицейских в 2010 году, жертвами которых стали два сотрудника правоохранительных органов.

"Партизаны" объясняли свои действия "борьбой с милицейским беспределом". К этому делу сегодняшнее решение Верховного суда не относится.

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