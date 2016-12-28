Краснодар: арестованные за крест на бюсте Дзержинского держат голодовку

Краснодарский активист Виктор Чириков, арестованный на 15 суток за акцию "Новый чекист", сообщил об ухудшении состояния своего здоровья – ему вызывали "скорую помощь". Об этом сообщает интернет-издание "Голос Кубани".

Чириков с момента ареста 25 декабря держит в знак протеста голодовку. Он отмечает, что в камере спецприемника, в которой он содержится, находятся еще 10 человек, при этом площадь самой камеры составляет 11 квадратных метров.

Ранее стало известно об ухудшении состояния здоровья второго арестованного за акцию "Новый чекист" – художника Алексея Кнедляковского. Его поместили под стражу 23 декабря, он тоже объявил голодовку.

Чирикова и Кнедляковского обвиняют в участии в акции 20 декабря, во время которой к памятнику Феликсу Дзержинскому в Краснодаре был прикреплен крест. Единственным доказательством их вины стала фотография, на которой видны два темных силуэта.

20 декабря в России отмечался день работника органов безопасности – "День чекиста".

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