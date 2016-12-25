За крест на бюсте Дзержинского в Краснодаре арестован второй активист

В Краснодаре суд на 15 суток арестовал активиста Виктора Чирикова за участие в акции, во время которой к памятнику Феликсу Дзержинскому был прикреплен крест. Суд признал Чирикова виновным в "мелком хулиганстве", заседание прошло в закрытом режиме.

23 декабря за крест на бюсте Дзержинского на 15 суток был арестован другой участник акции – Алексей Кнедляковский. По словам его супруги, активист объявил голодовку с требованием признать преследование в отношении него политически мотивированным.

Сторонники Чирикова и Кнедляковского указывают на то, что их участие в акции 20 декабря не было доказано. Краснодарские спецслужбы ранее потребовали от местных СМИ убрать информацию об акции у памятника Дзержинскому.

20 декабря в России отмечался день работника органов безопасности – "День чекиста".