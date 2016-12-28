"Ритуальные танцы патриотов"

Патриотические организации России получили очередной транш от государства: операторы президентских грантов для некоммерческих организаций подвели итоги конкурса и распределили средства среди тех, кто любит Россию "правильно". Всего на подобные проекты в 2016 году выделено 4, 6 миллиардов рублей.

По данным СМИ, 3 миллиона рублей получила организация ветеранов "Боевое братство", 5 миллионов – фонд "Согрей добром", 3 миллиона рублей – движение "Бессмертный полк России", почти 9 миллионов – организация из Перми "Социатива".

Байкерский клуб "Ночные волки" получил более 3 миллионов рублей – на реализацию проекта "Славянский мир". Как говорится в заявке, речь идет о "мотоциклетных и автомобильных паломничествах и пробегах, направленных на единение братских славянских народов путем общественной дипломатии".

"Ночные волки" получают президентские гранты не в первый раз. По данным Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, только в 2013-2014 годах структуры этой организации получили 56 миллионов рублей. В прошлом году "Ночным волкам" выделили 9 миллионов на проведение новогодних детских елок. До этого байкеры выиграли грант в 12 миллионов рублей на развитие молодежного центра "Патриот" в Севастополе.

Движение "Боевое братство" получило грант на проведение патриотического автопробега по городам России от Калининграда до острова Русский под Вла дивостоком с показом спектакля "Молодая гвардия" Владимирского областного драматического театра. Его цель – "объединение многонационального и многоконфессионального народа России вокруг подвига молодогвардейцев".

Фонд "Согрей добром" получил грант на поездку студентов московских вузов на Северный Кавказ для «укрепления связей со сверстниками»

Пермская организация "Социатива" получила деньги на организацию забега "Москва – Пекин: навстречу будущему", который проведет российский ультрамарафонец Александр Капер. В этом году Капер пробежал марафон в Грозном при поддержке руководства Чечни и "Ночных волков", а также в Донбассе.

Фонд содействия развитию духовно-нравственных ценностей "Память побед" выиграл 6,5 миллионов рублей на "комбинацию научного исследования и полевого экспертного опроса с целью выявления особенностей аксиологического ряда населения стран Евразийского экономического союза с последующим формированием инструментария продвижения идеологии евразийской интеграции на основе традиционных ценностей, эстафеты поколений и сохранения памяти Победы". В июне сотрудники фонда предложили установить в Нижнем Новгороде памятник бывшему президенту Чечни Ахмату Кадырову.

Подростково-молодежный клуб "Мастер" получил 5 миллионов рублей на проведение интерактивного образовательного исторического спектакля "Щит России". Среди целей проекта – "сформировать у зрительской аудитории представление о героической борьбе русского народа с немецкими и шведскими поработителями", показать, что всегда "в лихолетье на русской земле появляется человек, который может сплотить всех: в XIII веке им был Александр Невский".

Организации "Великий Север" выделено 3,5 миллиона рублей на создание проекта "Единый Крым: развитие, укрепление и защита", направленного на "противодействие деструктивной систематической информационной работе, которая осуществляется с территории стран ближнего и дальнего зарубежья и нацелена на дестабилизацию национального единства Крымского региона".

Всего же на подобные проекты в 2016 году выделено 4,6 миллиарда рублей. О том, почему российские власти так активно поддерживают патриотические проекты, рассуждает политолог Дмитрий Орешкин:

Страна очень богатая, что такое 5 миллиардов рублей?

– Чем хуже реальная жизнь, тем выше уровень пропаганды. Потому что во всем виноват Обама, он съел наши пенсии, во всем виновата внутренняя "пятая колонна". Страна очень богатая, поэтому что такое 5 миллиардов рублей? Для Российской Федерации это вообще раз плюнуть. Поэтому можно выделить эти деньги товарищам, которые, во-первых, запугивают критиков власти, во-вторых, создают ощущение единства, мощи и подъема с колен, и в-третьих, отвлекают внимание от совершенно очевидных материальных провалов.

–​ Есть ли исторические параллели?

Все эти Залдостановы выполняют ритуальные пляски вокруг Вечного огня и рассказывают о том, какие мы сильные и могучие

– Это похоже на то, как в свое время спасение "Челюскина" отвлекало советских граждан от печальных событий, которые происходили во время Голодомора. То есть вся страна спасала челюскинцев, в то время как миллионы людей, и это зафиксировано переписью населения, которая позже была признана вредительской, умирали от голода. А мы всей страной осваивали Северный морской путь и были счастливы. И в этом смысле есть в этом какая-то разумность – люди могут быть счастливы, даже если они недоедают, но им при этом рассказывают победные сказки. Сейчас все эти Залдостановы, другие патриотические персонажи, которые выполняют ритуальные пляски вокруг Вечного огня, рассказывают о том, какие мы сильные и могучие, и весь мир нас боится. От них за малую мзду можно получить довольно много проку. Другой вопрос, что в ситуации с открытыми информационными источниками, со слабо работающим "железным занавесом", в отличие от советских времен, все это работает не очень эффективно и вызывает уже некоторое раздражение. Потому что надоели все эти патриоты!

–​ Патриотизм –​ это всегда плохо?

Крикливая форма патриотизма, да еще за денежки, отдает дешевкой

– Тут вспоминается Василий Васильевич Розанов, человек консервативных убеждений, крайне не любящий всяких там демократишек, но просто умный и честный. И он сказал все про патриотизм. Он сказал, что кичиться патриотизмом так же глупо, как кичиться любовью к матери, это естественное человеческое свойство – любить свою страну. А русский патриотизм в его исполнении – это чувство, которое он назвал горячим молчанием. А вот такая пафосная, крикливая форма патриотизма, да еще за денежки, она всегда отдает дешевкой. И люди это видят. В конце концов, не жалко этих 3 миллионов рублей, чтобы господин Залдостанов мог купить себе новую велосипедную коляску или чтобы Владимир Владимирович Путин мог прокатиться на трехколесном байке. Дай Бог здоровья, но все это выглядит натужно, неискренне, и начинает вызывать примерно те же чувства, которые вызывал Леонид Ильич Брежнев во времена своего расцвета, говорит Дмитрий Орешкин.

О том, какую пользу приносят России патриотические НКО, получающие президентские гранты, рассуждает правозащитник Андрей Юров:

Их приглашают в школы и вузы читать лекции, им дают деньги

– У меня другое представление о патриотизме. По мне патриоты – это те, кто, даже критикуя власть, улучшают ситуацию в стране, например, правозащитники, антикоррупционеры, экологи и так далее. Но, видимо, сейчас у значительной части людей во власти возобладало представление, что вот патриотизм должен быть таким – самым простым, самым примитивным. И видимо, поэтому есть тренд на поддержку именно такого типа организаций. Именно их приглашают в школы, в вузы читать лекции, им дают деньги. То есть это общий тренд на такое понимание патриотизма. Ну что же делать, значит, такой выбор. И более того, еще более неприятная вещь. Мне кажется, что общество в целом этот тренд поддерживает. Я думаю, что все происходит с молчаливого согласия подавляющей части общества. Вот власть выбрала такой вариант, и общество говорит: все хорошо.

–​ И к чему это может привести при том, что в России масса нерешенных проблем, которыми раньше занимались нормальные НКО, которым теперь не дают этим заниматься?

Больше стариков умрет, дети будут умирать, страдая, но на количестве нефти и газа это никак не отразится

– Все эти организации занимаются чем угодно, только не социальной поддержкой населения. Значительная часть социальных групп, которая могла бы получать дополнительную поддержку через некоммерческие организации, гранты и так далее, не будет ее получать. И это чаще всего будут самые обездоленные, это умирающие в хосписах дети, старики, многие другие социально незащищенные группы не смогут получать, например, правовую помощь от правозащитников. То есть первая вещь – это то, что качество жизни в России населения, особенно социально незащищенных групп, будет либо ухудшаться, либо не будет улучшаться. Это вещи, которые очень важны, если мы считаем, что самое главное для нашей страны – ее население, а не количество пушек, но это незаметно для истеблишмента. Ну, больше стариков умрет, дети будут умирать, больше страдая, ведь это же на количестве нефти и газа никак не отразится. В этом смысле для многих россиян это будет абсолютно незаметно, они даже не узнают про это никогда. Нельзя даже сказать, что у них совести нет, а они просто не информированы, они знать про это не будут, – считает правозащитник Андрей Юров.