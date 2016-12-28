Сжечь 36 библий и совершить мотоциклетное паломничество

Доброе утро!

Лея всегда ставила долг выше личных соображений, что и сделало ее идеальным лидером Новой Республики после Галактической гражданской войны.

В Лос-Анджелесе умерла Кэрри Фишер, ей было 60 лет. Здесь можно почитать ее биографию, а здесь – твиты от коллег-актеров и прочих знаменитостей, последовавшие сразу после этого печального известия. Для тех, кому Вуди Аллен ближе “Звездных войн”: Кэрри Фишер сыграла Эйприл в “Ханне и ее сестрах”.

Со дна Черного моря подняты все три черных ящика Ту-154, получены первые данные, из которых вроде бы следует, что причиной крушения стала рассогласованная работа закрылков. “Лайф” утверждает, что разговор между членами экипажа прерывается на том, что один из пилотов восклицает: "Закрылки, сука!", после чего звучит крик: "Командир, падаем!". Но это “Лайф”.

Бурная общественная полемика (переходящая в травлю) касательно того, как правильно оплакивать жертв этой катастрофы, исчерпывающе освещена здесь и здесь.

Прочие российские события списком:

Правительство РФ обсуждает, не запретить ли продажу валокордина, йода и зеленки без рецепта в связи с массовым отравлением “Боярышником”. Как “Боярышник” связан с зеленкой, соображайте сами, а вот тут квалифицированно разъясняется все про настойку пиона, муравьиный спирт, валерьянку и прочие “фанфурики” . Мастрид.

. Мастрид. Бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал “безобразием” детское шампанское: потому что оно “имитирует сам процесс питья”.

назвал “безобразием” детское шампанское: потому что оно “имитирует сам процесс питья”. Во Владивостоке суд постановил уничтожить 36 экземпляров Библии , принадлежащих "Армии спасения", потому что на ней нет маркировки "духовной организации".

, принадлежащих "Армии спасения", потому что на ней нет маркировки "духовной организации". “Ночные волки” получили президентский грант в три с лишним миллионов рублей на “мотоциклетные и автомобильные паломничества”, способствующие объединению “братских славянских народов”. О других бенефициарах читайте тут.

получили президентский грант в три с лишним миллионов рублей на “мотоциклетные и автомобильные паломничества”, способствующие объединению “братских славянских народов”. О других бенефициарах читайте тут. И.о. ректора Тимирязевской академии стала Галина Золина, которая считает, что в отношении России исполняется “план Даллеса” , состоящий в том, чтобы "вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства". В 2015 году Золина безуспешно пыталась защитить (в Воронеже) докторскую по журналистике с таким названием: "Универсум массовой информации социальной общности: идентично-имиджевый дискурс".

, состоящий в том, чтобы "вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства". В 2015 году Золина безуспешно пыталась защитить (в Воронеже) докторскую по журналистике с таким названием: "Универсум массовой информации социальной общности: идентично-имиджевый дискурс". Министр культуры РФ Владимир Мединский свою докторскую о клеветниках-иностранцах успешно защитил, и вот теперь, когда научное сообщество инициировало процесс проверки этой диссертации, его пытаются сорвать.

свою докторскую о клеветниках-иностранцах успешно защитил, и вот теперь, когда научное сообщество инициировало процесс проверки этой диссертации, его пытаются сорвать. Жителя Твери обвиняют в финансировании терроризма за то, что он перевел две тысячи рублей приятелю в Турцию. (Чисто для контекста: президент Турции Эрдоган обвинил США в поддержке исламских террористов, Госдеп назвал эти обвинения “смехотворными”).

Россия на международной арене:

В Москве прошло совещание по проблеме Афганистана без участия Афганистана.

Монголия попросила у России “бесцельный” кредит на 100 млн. руб.

В Казахстане местного предпринимателя посадили на три года за фейсбучные посты с критикой Путина. Хотя он осознал и публично раскаялся.

Дорогомиловский суд Москвы признал киевский Майдан 2014 года госпереворотом.

Украина получила второй транш финансовой помощи Евросоюза, пророссийские сепаратисты освободили из плена и передали Киеву двух женщин, а Надежда Савченко, выставленная из большой политики как раз за переговоры с сепаратистами, представила свою гражданскую платформу РУНА. Это не партия, потому что партии как таковые она считает анахронизмом.

Премьер Японии Синдзо Абе посетил Перл-Харбор (и стал первым японским премьером, который это сделал), на Кубе запретили культ личности Фиделя Кастро, а мэр города Бокер на юге Франции (член крайне правого Национального фронта) рассказал, что горсовет решил "отдать должное выбору британского народа" и назвал одну из улиц города в честь брекзита. Чем чреваты такие прекрасные порывы в наступающем году, объясняется здесь.

Три ссылки (в дополнение к тем семи, что и так разбросаны по тексту) тоже приходится начинать с новости:

Американскую скрипачку Сару Чанг ограбили примерно на 12 тыс. долларов при перелете в Москву. Почитайте интервью, которое она дала до ограбления: “Я играю на Гварнери именно потому, что предпочитаю его Страдивари. Таков мой личный выбор. Это как сравнивать “Феррари” и “Мазерати” – кому что больше по душе”.

Отчаянное интервью с издателем Сергеем Митуричем (“Три квадрата”): “Если что, мы сможем заняться металлоломом”.

Духовные люди – особые люди, их сервируют в отдельной посуде. Здесь – рассказ Валентина Дьяконова о выставке главного советского мистика Михаила Шварцмана, а здесь историк Илья Будрайтскис объясняет мистическую притягательность философа Ивана Ильина для российских ФСБшников.

Искренне ваши,

Семь-сорок