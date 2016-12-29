Поступают сообщения о вырубке парка Кусково

В ночь с 28 на 29 декабря стали поступать сообщения, что парк Кусково оцеплен полицией в броенжилетах. Производится вырубка деревьев. Семеро активистов из лагеря защитников парка (среди них экскурсовод парка Ольга Белякова и Ольга Каштанова) задержаны.

"И это не "нужды города", а тупо бандитский захват земель под коммерческое строительство. Президент РФ на днях подтвердил незаконность вырубки, и вот результат", - пишет на своей странице в Фейсбуке депутат муниципального собрания "Гагаринского" района Москвы Елена Русакова.

По данным ОВД-Инфо, задержано 12 человек, и всех их собираются оставить на ночь в ОВД.

Ирициативная группа "Спасем Кусково" сообщает о большом количестве лесорубов и еще большем числе полицейских.

Как отмечают активисты, российские власти не знали, что стоительство австомагистрали, соединяющей юго-восток и север Москвы, затронет парковые зоны. А президент Путин пообещал поговорить на эту тему с мэром московской стоилцы.

Лагерь защитников парка был устроен в июле. Активисты утверждают, что проектная документация трассы не была утверждена.