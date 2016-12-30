Воздержание вместо вето

Совет Безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую Израиль за строительство поселений на "оккупированных территориях" в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан. Четырнадцать членов высшего исполнительного органа ООН проголосовали за резолюцию, Соединенные Штаты как постоянный член Совбеза могли ее заветировать, но воздержались, несмотря на призывы избранного президента Дональда Трампа и многих членов Конгресса от обеих ведущих партий защитить Израиль, учитывая, насколько предвзято относится к нему подавляющее большинство стран – участниц Организации Объединенных Наций.

Демарш администрации Обамы вызвал кризис в американо-израильских отношениях, который еще больше раздула произнесенная через несколько дней госсекретарем Керри речь с резкой критикой политики Израиля. Каковы будут последствия принятой резолюции, омрачит ли она американо-израильские отношения при новой администрации?

"Израиль непрекращающимся строительством поселений на "оккупированных территориях" тормозит движение к миру на основе принципа "два народа, два государства" и обрекает себя и палестинцев на бесконечный конфликт", сказал Джон Керри в своем выступлении в Госдепартаменте, "и мы как друзья Израиля обязаны попытаться спасти нашего друга от реакционных элементов в его собственном правительстве", которые, к сожалению, и определяют его повестку. Свою последнюю важную речь в качестве госсекретаря Керри, подчеркивают критики, посвятил не Сирии, не ИГИЛ, не кризису в Евросоюзе, не экспансии России или Китая, а израильским поселениям на менее чем двух процентах территории Западного берега Иордана.

Обама с самого начала был настроен в отношении Израиля более критически, чем предшественники, однако такого рода нелицеприятные слова, которые произнес глава Госдепартамента, были прежде ну разве что на уме, но никак не на языке его дипломатов. В 2011 году, перед началом второй своей президентской кампании, Барак Обама сделал в стенах ООН следующее заявление: "Достижение мира – задача очень сложная. Громкие речи и резолюции ООН не двинут вперед ее решение. Если бы это было не так, то она бы уже давно была решена. При этом заключать мир и договариваться по проблемам границ, беженцев, статуса Иерусалима должны не мы, а напрямую основные стороны конфликта – израильтяне и палестинцы, ибо им, а не нам предстоит жить с последствиями принятого решения".

В 2012 году Соединенные Штаты наложили вето на резолюцию, напоминающую ту, которая была принята Совбезом 23 декабря. Контраст между тем, что было четыре года назад, и тем, что произошло сейчас, разительный. Отсюда и такой резонанс. Правительство Израиля, заявив, что никогда уступит грубому дипломатическому нажиму, одобрило на днях строительство еще одного жилого объекта в Восточном Иерусалиме.

Исходно проект резолюции внес Египет, но под давлением Израиля и штаба Дональда Трампа отозвал его. После чего документ подхватили новые спонсоры – Новая Зеландия, Венесуэла и Сенегал. Причем, если верить упорным слухам, циркулирующим в Вашингтоне, с ведома и при негласной поддержке администрации Обамы. На вопросы Радио Свобода отвечает аналитик исследовательского центра Foreign Policy Initiative Цви Кан:

– Нетаньяху утверждает, что Соединенные Штаты не просто воздержались при голосовании, а что они на самом деле были закулисным вдохновителем и проводником резолюции. Доказательства этого он намерен представить Дональду Трампу, когда тот обоснуется в Белом доме. Администрация Обамы не признается ни в каких махинациях. Инсайдерской информации на сей счет у меня нет. Как бы то ни было, совершенно ясно, что резолюция отвечала желаниям Обамы. В противном случае он мог бы ее легко заблокировать. И именно в силу этого израильский премьер называет происшедшее предательством со стороны Америки.

– Вам не кажется, что администрация поступила довольно-таки странно, воздержавшись при голосовании в Совбезе, а не примкнув к большинству? Почему был выбран такой половинчатый вариант? По версии Белого дома, потому, что в документе выдержан правильный баланс: осуждение Израиля сочетается с осуждением палестинского руководства за подстрекательство к терроризму. А что вы думаете?

– Да, я с вами согласен, Соединенные Штаты могли бы с равным успехом голосовать вместе с большинством. Полагаю, администрации очень хотелось продемонстрировать, что она не враг Израилю. Попытка, на мой взгляд, не удалась: если ты знаешь, что в состоянии заветировать резолюцию и одновременно что, воздержавшись, ты фактически санкционируешь ее принятие, то выбор второй опции не снимает с тебя ответственности за случившееся. Администрация, я бы сказал, повела себя в данном случае несколько трусливо.

– Распространена точка зрения, что Обама оставил этот антиизраильский "патрон" про запас, подождав до того момента, когда выстрел не причинит его администрации никакого политического вреда. Напомним: до завершения полномочий Обамы остается всего три недели.

– Еще в первую президентскую кампанию 2008 года Барак Обама заявлял, что он друг Израилю и никогда не допустит принятия несправедливых и односторонних антиизраильских резолюций в Совете Безопасности. На протяжении этих восьми лет, несмотря на постоянные сущностные конфликты с Нетаньяху, в частности вокруг иранской проблемы, Обама вместе со своими помощниками неустанно твердил, что у еврейского государства никогда не было столь верного союзника, как он. Голос за резолюцию с точки зрения пиара смотрелся бы в этом свете не очень хорошо. Поэтому администрация пошла на необременительный компромисс, чтобы, так сказать, и честь соблюсти, и капитал приобрести.

– Что насчет долгосрочных последствий происшедшего? Ни Соединенные Штаты, ни Совет Безопасности не являются сами по себе творцами международного права, за исключением случаев, когда Совбез принимает обязывающие резолюции в контексте главы 7 устава ООН, относящейся к противодействию актам агрессии или угрозам всеобщему миру. Ничего подобного в настоящем случае нет, Совбез не обвинял Израиль по статье 7. Он действовал в контексте главы 6, которая предписывает принятие необязывающих рекомендаций, касающихся мирного урегулирования споров. Никакие санкции Израилю, по крайней мере на сегодня, не грозят…

– Долгосрочные последствия предсказывать трудно. Но тревожен факт как таковой: никогда прежде Совбез явным образом не декларировал, что все еврейские поселения за пределами так называемой "зеленой линии" разъединения войск, существовавшей до войны 1967 года, – незаконные. Включая еврейский квартал Восточного Иерусалима и территорию, прилегающую к Стене Плача, которая является еврейской святыней. Если поселения незаконны, то они не могут быть предметом торга на будущих переговорах, Израиль будет обязан их вернуть без компенсации. Трамп, разумеется, вправе игнорировать решение Совбеза.

Более того, нельзя исключить, что он поддержит вызревающий в Конгрессе ультимативный законопроект, который приостановит полностью американское финансирование ООН – а это более 20 процентов всего бюджета организации, если решение с осуждением Израиля не будет отменено. Говоря о долгосрочных последствиях, нельзя исключить, что в свете резолюции израильские представители, да и просто поселенцы, живущие за пределами "зеленой линии", могут быть привлечены к ответственности Международным уголовным судом. И иметь в виду потенциальное влияние резолюции на усилия многочисленных НКО, которые выступают за экономический бойкот Израиля.

– Поговаривают, что все свои антиизраильские "патроны" администрация Обамы не израсходовала, что она еще может "выстрелить", например, такой мерой, как лишение привилегированного налогового статуса тех религиозных и правоцентристских некоммерческих организаций в США, которые делают пожертвования поселениям в Израиле. Кстати, одной из таких организаций руководит назначенный Трампом новый посол в Тель-Авиве Дэвид Фридман. Интересно, как видятся перспективы американо-израильских отношений при следующем президенте? На днях Трамп оставил в "Твиттере" две записи. Первая: "Пора заканчивать с унижением Израиля". Вторая: "Держитесь, израильтяне! 20 января не за горами".

​– Сразу оговорюсь, что будущее предсказывать сложно, а с учетом личности Трампа – еще сложнее. Тем не менее, исходя из того, что мы знаем на настоящий момент, американо-израильские отношения при новом президенте обещают быть более доверительными с обеих сторон. Чему будет немало способствовать единство взглядов Трампа и Нетаньяху на Иран и его ядерные амбиции. Между США и Израилем не было при Обаме расхождения более острого, чем по Ирану. Особо сильно прессинговать Израиль на предмет поселений Вашингтон не станет. Что касается перевода американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, то Конгресс еще в 1995 г. одобрил соответствующий законопроект, и Белый дом при желании может с ходу им воспользоваться.