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Новости

СБ ООН единогласно принял российскую резолюцию по Сирии

Совет Безопасности ООН

Совет Безопасности ООН

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Совет Безопасности ООН единогласно принял представленную Россией резолюцию в поддержку договорённостей по перемирию в Сирии и началу переговорного процесса.

Документ был подготовлен при участии Турции.

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Дамаск и оппозиция достигли согласия 29 декабря при посредничестве России и Турции, которые поддерживают противоборствующие стороны в сирийском конфликте.

Ранее в субботу сирийская оппозиция заявила о возможном выходе из перемирия, если правительственные силы не прекратят нападения на позиции повстанцев, не прекращающиеся, несмотря на вступившее в силу с 30 декабря перемирие.

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