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Новости

Сирийские повстанцы: из-за Дамаска перемирие может сойти на нет

Сирия

Сирия

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В Сирии, несмотря на вступившее в силу с 30 декабря перемирие, продолжаются отдельные вооружённые столкновения между правительственными силами и повстанцами.

Оппозиция обвиняет в нарушении режима прекращения огня правительство Башара Асада и заявляет, что из-за его действий перемирие может сойти на нет.

Москва считает, что в целом режим прекращения огня в Сирии соблюдается.

Совет Безопасности ООН на закрытом заседании рассматривает представленную Россией резолюцию в поддержку достигнутых 29 декабря договорённостей по перемирию в Сирии и началу переговорного процесса.

Ранее в субботу МИД Казахстана подтвердил готовность принять в Астане участников консультаций по урегулированию в Сирии, подчеркнув, что это станет возможным только в случае соблюдения сторонами конфликта перемирия.

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