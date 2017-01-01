В Грузии сенаторы США призвали ужесточить санкции против Путина

Во время визита в Грузию трое американских сенаторов заявили, что будут добиваться ужесточения санкции против России и президента Владимира Путина в ходе своей деятельности в Конгрессе США.

Сенатор Линдси Грэм (республиканец от Южной Каролины) сказал после прибытия в Тбилиси с 1 января, что "надеется сделать 2017 год годом наступления..."Пришло время потеснить Путина", - подчеркнул сенатор.

"Пришло время, чтобы новые санкции тяжело ударили по Путину как личности, а также по российскому энергетическому и банковскому секторам", - сказал Грэм, который совершает поездку по Грузии вместе с сенаторами Джоном Маккейном (республиканцем от штата Аризона) и Эми Клобушар (демократкой от штата Миннесота).

"Мы настоятельно призываем наших коллег принять более значимые и жесткие санкции против России из-за хакерских нападений на Соединенные Штаты", - сказал Маккейн, который добавил, что доказательства являются, как он выразился, "подавляющими", что именно Россия взломала электронную почту Национального комитета Демократической партии".

Сенаторы посетили Хурвалети, пограничный район вблизи спорной грузинской территории Южной Осетии, которая была взята под контроль российскими войсками во время краткой войны в 2008 году.

"Это очень сложные и трудные времена," - сказал Маккейн. "Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы поддержать полную независимость, свободу и территориальную целостность Грузии," - подчеркнул сенатор.

Американские сенаторы также проведут встречи с премьер-министром Грузии Гиоргием Квирикашвили и президентом Ираклием Маргвелашвили 2-го января в то же время посещения учебного центра НАТО в Крцаниси.