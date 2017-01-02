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Новости

В России в 2016 году почти 100 человек погибли в отделах полиции, ИВС и СИЗО

Архивное фото

Архивное фото

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В России в 2016 году в отделах полиции, изоляторах временного содержания и СИЗО погибли как минимум 99 человек. Об этом сообщил проект "Русская эбола", который фиксирует сообщения о смертях задержанных.

Чаще всего в официальных отчетах полиции причиной смерти называется "самоубийство", а также "внезапное ухудшение самочувствия". Так правоохранительные органы объяснили гибель более 80 человек. Самому молодому среди погибших было 17 лет, самому старшему – 66.

В 2015 году, по данным "Русской эболы", в отделах полиции, изоляторах временного содержания и СИЗО погибли почти 200 человек.

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