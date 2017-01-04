Доброе утро!

Самое модное теперь занятие в России – смотреть советский диафильм 1960 года “В 2017 году”:

С разгоном туч в преддверие праздника в Москве создатели, надо сказать, угадали. Но никто не мог предвидеть, что год юбилея Октябрьской революции начнется с того, российский авианосец “Адмирал Кузнецов”, по данным “Интерфакса”, в январе вернется из Средиземного моря, утопив там два истребителя, а президент России Владимир Путин поручит генпрокуратуре проверить деятельность ФСИН и отправит американским дипломатам, работающим в Москве 35 приглашений на елку в Кремле, ровно по числу высланных из США российских дипломатов. Ну а о том, где находится осужденный “за многократные нарушения на митингах” Ильдар Дадин, в 1960 году знать не могли. И в 2017 этого тоже никто не знает. Больше в России ничего не произошло.

В Турции показали по телевидению видео-селфи, предположительно принадлежащее террористу, открывшему стрельбу в клубе “Рейна” в новогоднюю ночь. Его продолжают разыскивать. По данным турецких СМИ, подозреваемый приехал в Турцию из Кыргызтана. В связи с этим терактом задержаны 12 человек. Чрезвычайное положение, введенное в Турции в июле после попытки государственного переворота, продлили на три месяца.

Служба безопасности Украины не исключает, что лидеру французского “Национального фронта” Марин Ле Пен может быть закрыт взъезд в Украину после того, как она заявила, что Крым является неотъемлемой частью России. В апреле во Франции состоятся президентские выборы, на которых Ле Пен вполне может победить – по ее словам, победа в США Дональда Трампа сильно увеличила ее шансы.

Дональд Трамп, первая пресс-конференция которого должна состояться 11 января, продолжает общаться с миром посредством твиттера. В последнем твите он написал, что освобождение заключенных тюрьмы на военной базе США в Гуантанамо должно быть прекращено "раз и навсегда, чтобы предотвратить возвращение крайне опасных лиц к террористической деятельности". Пресс-секретарь Белого Дома заверил, что до окончания своего срока Барак Обама подпишет документы о переводе оттуда еще нескольких заключенных (предположительно 18-ти) до истечения своих президентских полномочий. Разбор предыдущих громких твитов Трампа – о северокорейских межконтинентальных баллистических ракетах – читайте тут. Тем временем республиканское большинство в Палате представителей Конгресса США специальным решением, принятым до официального начала работы, ограничило вмешательство в свою работу независимого комитета по этике, а в Сенте подготовили новый законопроект о санкциях против России.

В Украине объявили о запуске производства американских винтовок М16, в Беларуси нашли новое месторождение нефти, а Казахстан отменил визовый режим для граждан ЕС и стран Организации экономического сотрудничества и развития.

В январе-сентябре прошлого года страны ЕС получили почти миллион заявок на получение убежища, две трети из них пришлось на Германию. Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер предложил в связи с этим ужесточить немецкое миграционное законодательство.

Посол Великобритании в ЕС Айван Роджерс ушел в отставку, не дожидаясь начала переговоров по брекзиту. Специалисты говорят, что теперь Терезе Мэй будет сложнее договориться с ЕС о выгодных условиях, поскольку Роджерс был одним из немногих людей в британском правительстве, кто действительно понимал, как устроен Евросоюз.

И о новостях литературы, так сказать. Институт современной истории в Мюнхене заявил, что “Майн кампф”, который был впервые после Второй мировой войны переиздан в Германии в январе прошлого года, стал бестселлером. Готовится шестая допечатка тиража.

В трех ссылках давайте все-таки о литературе.

Здесь читайте интервью с писателем Еленой Элтанг, живущей в Литве и замечательно пишущей по-русски: “Литература – дело долгое, одинокое и опасное, как тайные переговоры во время войны. Такой войны, где позволено не брать пленных, добивать раненых, нарушать соглашения, догонять и избивать бегущих”.

Здесь – интервью с Андреем Левкиным, живущим в Латвии и замечательно пишущем по-русски: “И когда в школе начинали (ну, когда я учился в школе) забрасывать русскими классиками 19-го века с крепостным правом всяким, начинаешь тихо недоумевать, о чем они? Да они ж до сих пор Муму топят! Ну, впрочем, и все время выплывает, значит”. (Только сверстано там это интервью витиевато – в шести частях).

Вы, конечно, ждете уже интервью с Андреем Ивановым, живущим в Эстонии и замечательно пишущим по-русски, но ничего свежего нет, поэтому почитайте эссе Марселя Пруста о Джоне Рёскине – сборник прустовской публицистики выходит в Ad Marginem.

Искренне ваши,

Семь-сорок