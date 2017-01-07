В поисках путинских хакеров

Тема российского вмешательства в американский избирательный процесс всю неделю оставалась в США в центре внимания. Команда Дональда Трампа рьяно отрицала, что действия хакеров, взломавших серверы демократов, помогли кандидату республиканцев. В четверг в Сенате прошли публичные слушания об иностранной киберугрозе, а в пятницу руководители разведсообщества провели специальный брифинг для избранного президента, однако убедить его не смогли.

Кампания влияния на президентские выборы в США была развернута по личному указанию Владимира Путина. Таков главный вывод американской разведки, содержащийся в несекретной версии доклада, представленного президенту Бараку Обаме и избранному президенту Дональду Трампу. Цель этих действий, утверждает разведка, состояла в том, чтобы "подорвать веру общества в американский демократический процесс, опорочить Хиллари Клинтон и нанести ущерб ее шансам на избрание и ее потенциальному пребыванию на посту президента".

Были задействованы усилия государственных СМИ, онлайн-посредников и армии платных троллей

По мнению разведки, президент Путин и правительство России стремились помочь избранию Дональда Трампа посредством дискредитации Хиллари Клинтон.

Относительно последнего утверждения в докладе сказано, что ЦРУ и ФБР сделали этот вывод "с высокой степенью уверенности", тогда как Агентство национальной безопасности питает "умеренную уверенность".

Кампания влияния, гласит доклад, началась задолго до того, как Дональд Трамп стал фаворитом президентской гонки. Когда фаворитов осталось двое и шансы Хиллари Клинтон выглядели более реальными, кампания сосредоточилась на том, чтобы скомпрометировать ее будущее президентство.

Американская разведка называет эту кампанию "многогранной": помимо хакерских взломов, в ней были задействованы усилия государственных СМИ, онлайн-посредников и армии платных троллей. В приложении к докладу подробно описывается участие российской государственной международной телекомпании RT (Russia Today). Упоминается также англоязычное информационное агентство Sputnik.

Публичные комментарии Владимира Путина говорят о том, что Кремль намерен и впредь использовать кибероружие, поскольку он уверен, что может достигнуть своих целей, не рискуя нанести ущерб российским интересам. Россия, в частности, будет стремиться повлиять на результаты выборов в Европе, предупреждает разведка.

Первоначально открытую версию доклада планировалось опубликовать в начале будущей недели. Однако слушания в Сенате и встреча с Трампом побудили руководителей разведсообщества поторопиться с публикацией.

На слушаниях директору национальной разведки Джеймсу Клэпперу приходилось выражаться общими фразами и постоянно ссылаться на секретность материала. Он, кроме того, был вынужден признать, что в прошлом разведка крупно ошибалась и что он лично причастен к одной из таких ошибок – утверждениям о наличии у Ирака оружия массового уничтожения, которые послужили основанием для американского вторжения в Ирак в 2003 году. Что касается избранного президента, то боссам разведки не удалось переубедить его: Дональд Трамп по-прежнему считает, что информация, преданная огласке благодаря взломам, не повлияла на итоги выборов. В докладе на этот счет сказано:

Мы не оцениваем влияния российских действий на результаты выборов 2016 года. Разведсообщество США предназначено для отслеживания и оценки намерений, возможностей и действий иностранных политических сил. Оно не анализирует американские политические процессы или американское общественное мнение.

Комментаторы отмечают, что докладу не хватает доказательной базы – она, по всей видимости, имеется в секретном варианте. Однако в таком виде выводы разведки вряд ли убедят скептиков. New York Times, кроме того, отмечает, что это один из "рискованных моментов" для разведсообщества, вступившего в открытое и острое противоречие с избранным президентом. Оценка деятельности телекомпании RT – отдельный подарок генералу Майклу Флинну, которого Дональд Трамп намерен назначить своим советником по национальной безопасности. Флинн не раз участвовал в программах RT, а в декабре 2015 года произнес оплаченную речь в Москве и сидел за одним столом с Путиным на юбилейном банкете компании.

3 января телекомпания Fox News показала интервью Джулиана Ассанжа – основателя и главы организации WikiLeaks, опубликовавшей информацию, полученную в результате взломов. Ведущий ток-шоу Шон Хэннити добивался от Ассанжа однозначного ответа о его источнике, но получил лишь заверения, что это не Россия.

Тем не менее сложно отрицать, что публикации WikiLeaks помогли Дональду Трампу в борьбе с Хиллари Клинтон. Кандидат республиканцев постоянно ссылался на эти публикации в своих речах. Например, в этой, которую он произнес 27 октября, за считаные дни до выборов.

"Из нового сообщения мы узнаём, что при Хиллари Клинтон Государственный департамент пустил на ветер сотни миллионов ваших, заработанных пóтом и кровью долларов. Он тратил их как в пьяном угаре. Вот некоторые из шокирующих разоблачений, касающихся привычки Хиллари транжирить деньги. Вот на что Госдепартамент тратил деньги при Хиллари Клинтон:

5 миллионов 400 тысяч долларов на столовый хрусталь.

167 с половиной миллионов долларов – перерасход сметы на деятельность посольства в Кабуле, Афганистан.

Более 200 миллионов на базы подготовки полицейских в Ираке, которые большей частью не используются.

79 тысяч долларов на приобретение во многих экземплярах книг президента Барака Обамы. Отличная сделка.

53 тысячи долларов на полировку мрамора бразильского посольства.

Вот это мне очень нравится: 630 тысяч долларов, чтобы сделать страницу Госдепартамента в фейсбуке более популярной. Она что, не понимает? Для этого надо быть личностью, а не иметь деньги.

Элита в правительстве, люди вроде Хиллари Клинтон, уверены, что они вправе делать все, что им заблагорассудится. Хиллари Клинтон за всю свою жизнь не заработала честным трудом ни одного доллара. Она живет на широкую ногу за ваш счет, делает деньги посредством жульнической системы".

По окончании встречи с главами разведслужб Дональд Трамп опубликовал заявление, в котором отдал должное усилиям разведки, однако так и не согласился с ее выводами. По его мнению, взломы не оказали абсолютно никакого эффекта на результаты выборов. Он считает, что поиски русского следа сродни "охоте на ведьм", и обещает в течение 90 дней после вступления в должность разработать план отражения кибератак.

7 января в своем твиттере Трамп высказался об отношениях США с Россией. Он отметил, что развивать добрые связи – это хорошо, а не плохо. Только дураки, по словам Трампа, могут думать, что это плохо. В мире много проблем, некоторые из них можно решить совместно с Россией. "Когда я стану президентом, Россия будет уважать США больше, чем она это делает теперь", – подчеркнул Дональд Трамп.